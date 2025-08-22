தில்லியில் தனது முதல் இந்திய அலுவலகத்தை அமைக்கிறது OpenAi
ஓபன் ஏஐ இந்தியாவில் நிறுவனத்தை பதிவு செய்து உள்ளூர் குழுவுக்கான நியமன செயல்முறையை தொடங்கியுள்ளது.
சாட்ஜிபிடியை உருவாக்கிய OpenAi நிறுவனம் இந்த ஆண்டு பிற்பகுதியில் புதுதில்லியில் தனது முதல் இந்திய அலுவலகத்தை அமைக்க உள்ளது. இதன் மூலம் வேகமாக வளரும் ஏஐ சந்தைகளில் ஒன்றாக இந்தியாவில் தனது செயல்பாட்டை தீவிரமாக்க உள்ளது.
இன்னமும் இடம் இறுதி செய்யப்படாத இந்த அலுவலகம் இந்திய அரசின் ஏஐ திட்டத்திற்கு ஆதரவாக அமைவதோடு, உள்ளூர் டெவலப்பகர்கள், வர்த்தகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுடனான ஓபன் ஏஐ தொடர்புகளை வலுவாக்கும். இந்தியாவில் நிறுவனத்தை பதிவு செய்து, உள்ளூர் குழு நியமனத்தை துவக்கியிருப்பதாக நிறுவன செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது.
“இந்தியாவில்ம் ஏஐ-க்கான ஆர்வமும், வாய்ப்பும் நம்ப முடியததாக உள்ளது. அற்புதமான தொழில்நுட்ப ஆற்றல், உலகத்தரம் வாய்ந்த டெலவப்பர் சூழல், இந்தியா ஏஐ மிஷன் மூலமான அரசின் வலுவான ஆதரவு என, உலக ஏஐ தலைமை வகிக்க இந்தியா எல்லாவற்றையும் கொண்டுள்ளது. இந்தியாவில் எங்கள் முதல் அலுவகம் அமைப்பது மற்றும் உள்ளூர் குழுவையை உண்டாக்குவது, மேலும் மேம்பட்ட ஏஐ நுட்பத்தை இங்கு அணுகக் கூடியதாக செய்வது மற்றும் இந்தியாவுக்காக, இந்தியாவுடன் இணைந்து ஏஐ நுட்பத்தை உருவாக்கும் எங்கள் ஈடுபாட்டின் முக்கிய முதல் அடியாக அமைகிறது,” என்று ஓபன் ஏஐ சி.இ.ஓ.சாம் ஆல்ட்மென் கூறியுள்ளார்.
அமெரிக்காவுக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா சாட்ஜிபிடியின் இரண்டாவது பெரிய சந்தையாக இருப்பதாகவும், கடந்த ஆண்டு வாராந்திர தீவிர பயனாளிகள் எண்ணிக்கை நான்கு மடங்கு அதிகரித்துள்ளது என்றும் நிறுவனம் தெரிவிக்கிறது. இந்தியா சர்வதேச அளவில் ஐந்து முன்னணி டெலவப்பர் சந்தையாக இருக்கிறது மற்றும் சாட்ஜிபிடியில் உலகின் மிகப்பெரிய மாணவர் பரப்பை கொண்டுள்ளது.
இந்திய அலுவலகத்தை துவக்கும் திட்டம், யூபிஐ மூலம் சாட்ஜிபிடி புரோ சேவைக்கு ரூ.399 மாதாந்திர கட்டணம் செலுத்தும் வசதி, ஓபன் ஏஐ அகாடமி, மின்னணு துறை அமைச்சகத்துடன் இணைந்து ஏஐ கல்வியறிவி திட்டம் மற்றும் ஜிபிடி 5 மாதிரியில் இந்திய மொழிகளுக்கு மேம்பட்ட ஆதரவு உள்ளிட்ட இந்தியாவை மையமாக கொண்ட செயல்களின் தொடர்ச்சியாக அமைகிறது.
“இந்தியாவில் இருப்பை உண்டாக்க ஓபன் ஏஐ எடுத்துள்ள முடிவு, டிஜிட்டல் ஏற்பு மற்றும் ஏஐ புதுமையாக்கத்தில் நாட்டின் தலைமை அதிகரித்து வருவதை உணர்த்துகிறது. டிஜிட்டல் பொது உள்கட்டமைப்பு, ஏஐ திறமை, நிறுவன அளவிலான தீர்வுகள் ஆகியவற்றிலான முதலீடுகள் மூலம் இந்தியா ஏஐ வழிநடத்தும் அடுத்த அலையை இயக்க தனித்துவமான இடத்தில் உள்ளது,” என்று மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷனவ் கூறியுள்ளார்.
"இந்தியா ஏஐ திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நம்பகமான மற்றும் உள்ளடக்கிய ஏஐ நுட்பத்தை உருவாக்குவதற்கான சூழலை கட்டமைத்து வருகிறோம். ஏஐ பலன்கள் ஒவ்வொரு குடிமகன்களுக்கும் சென்றடையும் வகையில் இந்த இலட்சியத்தை அடைவதில் ஓபன் ஏஐ பங்கேற்பை வரவேற்கிறோம்,” என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
மாணவர்கள், ஸ்டார்ட் அப்கள், நிறுவனங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் வகையில் ஓபன் ஏஐ இந்தியாவில் இந்த மாதம் முதல் கல்வி மாநாடு மற்றும் அதன் பிறகு டெவலப்பர் தினத்தை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளது. இந்தியாவில் பணியிடங்களுக்காக நியமனம் செய்து வருவதாகவும், நாட்டில் வரும் மாதங்களுக்கான விரிவாக்க திட்டம் விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்றும் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
