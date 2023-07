Motivational Quote | சுய சந்தேகம் எனும் தடையை உடைப்பது எப்படி? - கார்ல் மார்க்ஸ் சொல்லிய வழிகள்!

“THE ONLY LIMIT TO OUR REALIZATION OF TOMORROW WILL BE OUR DOUBTS OF TODAY.”

நிச்சயமற்ற தன்மையும் சவால்களும் நிறைந்த உலகில், சந்தேகத்தை நம் மனதில் ஊடுருவ விடுவது எளிது. இது, நம் முன்னேற்றத்தையும் வெற்றியையும் தடுக்கிறது.

புகழ்பெற்ற தத்துவஞானியும் புரட்சிகர சிந்தனையாளருமான கார்ல் மார்க்ஸ் ஒருமுறை கூறினார்,

“எதிர்காலம் நமக்கு கைவசப்படுவதற்கு உள்ள ஒரே தடை, நிகழ்காலம் பற்றிய நமது ஐயங்களே.”

இந்த வார்த்தைகள் நமக்கு உத்வேகமளிப்பதோடு பிரகாசமான எதிர்காலத்தை உருவாக்க நமது சந்தேகங்களையும் அச்சங்களையும் போக்குவதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தும் மகா வாக்கியமாகவும் செயல்படுகின்றன.

தன்னம்பிக்கையைத் தழுவுங்கள்

சந்தேகத்தை வெல்வதற்கான முதல் படி, தன்நம்பிக்கையைத் தழுவுவதாகும். நம் மீதும், நம் திறமை மீதும் நாம் நம்பிக்கை கொள்ளும்போது, ​​துன்பங்களை எதிர்கொண்டாலும் கூட, இடர்பாடுகளையும் பற்றி கவலைப்படாமல் நம் கனவுகளைத் தொடர வாய்ப்பு அதிகம்.

பின்னடைவுகள் வளர்ச்சியின் இயல்பான பகுதி என்பதையும், நமது திறன்கள் நமது சொந்த நம்பிக்கைகளால் மட்டுமே வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதையும் புரிந்துகொண்டு, நமது உள்ளுணர்வுகளையும் திறன்களையும் நம்பக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

வளர்ச்சி மனநிலையை வளர்த்தல்

சுய சந்தேகத்தை போக்க வளர்ச்சி மனப்பான்மையை வளர்ப்பது முக்கியம். இதன் பொருள், நாம் நமக்கு இப்போது இருக்கும் திறன்களால் வரையறுக்கப்படவில்லை; மாறாக வளர்ச்சி மற்றும் மாற்றத்திற்கான நமது திறனால் வரையறுக்கப்படுகிறோம்.

அதாவது, நம்மில் ஆற்றலாக உள்ளுறைந்திருப்பதன் எதிர்கால சாத்தியங்கள், நிகழ்தல்களினால் வரையறுக்கப்படுகிறோம். குறிப்பாக, மாறும் நம் திறமைகளைக் கொண்டுதான் நாம் வரையறுக்கப்படுகிறோம்.

நாம் வாழ்க்கையை வளர்ச்சி மனப்பான்மையுடன் அணுகும்போது, ​​​​சவால்களை நம் சுய மதிப்புக்கு அச்சுறுத்தலாகக் கருதாமல், கற்றுக்கொள்வதற்கும் மேம்படுத்துவதற்கும் வாய்ப்புகளாகக் கருதுகிறோம். இந்தக் கண்ணோட்டம், நமது குறைபாடுகளைத் தழுவி, நிலையான முன்னேற்றத்திற்காகப் பாடுபட அனுமதிக்கிறது; இறுதியில் இது அதிக வெற்றிக்கும் நிறைவுக்கும் வழிவகுக்கும்.

உங்களைச் சுற்றி பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை வைத்துக் கொள்ளுங்கள்

நமது எண்ணங்களையும் நம்பிக்கைகளையும் வடிவமைப்பதில் நமது சூழல் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. நம்மைப் புரிந்துகொண்டு ஆதரவளிக்கும் நண்பர்கள், குடும்பத்தினர் அல்லது வழிகாட்டியாக இருந்தால், நேர்மறையான தாக்கங்களை நம்மைச் சுற்றி அமைத்துக் கொள்வது, நமது இலக்குகளில் கவனம் செலுத்தவும், வாழ்க்கையில் நேர்மறையான கண்ணோட்டத்தை பராமரிக்கவும் உதவும்.

நமக்கு சந்தேகங்கள் வெளிவரத் தொடங்கும்போது இந்த நபர்கள் ஊக்கம், வழிகாட்டுதல் மற்றும் உறுதியை அளித்து ஊக்க்குவிப்பார்கள். இது நமது மதிப்பு மற்றும் திறனை நமக்கு நினைவூட்டுவதாக அமையும்.

சந்தேகத்திலிருந்து மீளுதல்

சந்தேகத்தை சமாளிக்க மிகவும் பயனுள்ள வழிகளில் ஒன்று, நாம் செயல்பூர்வமான நடவடிக்கை எடுப்பதாகும். நமது அச்சங்கள், நிச்சயமற்ற தன்மைகளைப் பற்றி அலசுவதற்குப் பதிலாக, இலக்குகளை அமைப்பதன் மூலமாகவோ, புதிய வாய்ப்புகளைப் பின்தொடர்வதன் மூலமாகவோ அல்லது நமது ஆறுதல் அல்லது சவுகரியங்களை மட்டும் பாராமல் அதற்கு வெளியே அடியெடுத்து வைப்பதன் மூலம் நமது ஆற்றலை நோக்கத்திற்குரிய செயலாக மாற்ற வேண்டும்.

நமது செயல்களில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம், நாம் உறுதியான முன்னேற்றத்தை அடைய முடியும். இது நமது தன்னம்பிக்கையை அதிகரிப்பதோடு சந்தேகத்தை அகற்ற உதவுகிறது.

உங்கள் சாதனைகளைக் கொண்டாடுங்கள்:

கடைசியாக, பெரியதும் சிறியதுமான நமது சாதனைகளை அங்கீகரிப்பதும் கொண்டாடுவதும் முக்கியம். நமது சாதனைகளை அங்கீகரிப்பது தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துக்கொள்ளவும், நமது திறன்கள் மற்றும் உள்ளுறையும் ஆற்றல் நமது நம்பிக்கையை வலுப்படுத்தவும் அனுமதிக்கிறது.

நம் வெற்றிகளைக் கொண்டாடுவதன் மூலம், மேன்மைக்காக தொடர்ந்து பாடுபடுவதற்கு நம்மைத் தூண்டும் நம்பிக்கை மிகுந்த கருத்து வளையத்தை உருவாக்குகிறோம்.

தடைகளும் நிச்சயமற்ற தன்மையும் நிறைந்த உலகில், “எதிர்காலத்தை நம் கைவசப்படுத்திக் கொள்வதற்கான ஒரே தடை, இன்றைய நமது சந்தேகங்கள் மட்டுமே,” என்ற கார்ல் மார்க்ஸின் வார்த்தைகளை நினைவில் கொள்வது அவசியம்.

இந்த தீர்க்க தரிசனம் சொல்வது என்னவெனில், எதிர்காலம் நம் கைகளில் உள்ளது, நாம் கற்பனை செய்யும் பிரகாசமான, எல்லையற்ற எதிர்காலத்தை வடிவமைப்பது நம் கையில்தான் உள்ளது.

மூலம்: Nucleus_AI | தமிழில்: ஜெய்