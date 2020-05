நாளை முதல் 15 பயணிகள் ரயில்: பயணிகளுக்கு என்ன விதிமுறைகள்?

கடந்த 48 நாட்களாக ஊரடங்கில் காரணமாக ரயில் மற்றும் விமான போக்குவரத்து முற்றிலுமாக தடை செய்யப்பட்டு இருந்த நிலையில், நாளை முதல் குறிப்பிட்ட அளவு பயணிகள் ரயில்கள் மட்டும் இயங்கும் என்று இந்திய ரயில்வே துறை அறிவித்திருந்தது. அதற்கான முன்பதிவு இன்று தொடங்கியது.

தற்போது பயணிகளுக்கான ரயில் சேவையை அனுமதித்து மத்திய அரசு அறிவித்ததை அடுத்து ரயில்வே துறை வெளியிட்ட அறிக்கையில், “இன்று மாலை 4 மணி முதல் பயணத்திற்கான முன்பதிவு தொடங்கப்படும் என்றும், இதற்கான பயணச் சீட்டுகள் இணையவழி வழியாக மட்டுமே பெற முடியும் எனவும் ரயில்வே துறை குறிப்பிட்டுள்ளது.” பட உதவி:Jagran ஐஆர்சிடிசி வழியாக மட்டும் ரயில் பயணத்துக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யமுடியும். ரயில் நிலையங்களில் டிக்கெட்டுகள் வாங்கவோ, இதர கவுன்ட்டர்களுக்குச் சென்று டிக்கெட் எடுக்கவோ அனுமதி இல்லை, என ரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது.

பயண விவரங்களைப் பொறுத்தவரையில், டெல்லியிலிருந்து புறப்பட்டு அசாம், வங்காளம், பீகார், சத்தீஸ்கர், குஜராத், ஜம்மு, ஜார்கண்ட், கர்நாடகா, கேரளா, மகாராஷ்டிரா, ஒடிசா, தமிழ்நாடு, தெலுங்கானா மற்றும் திரிபுரா போன்ற மாநிலங்களை இணைக்கும் ரயில்கள் மட்டுமே தற்போது இயங்கும். 15 (ஜோடி) சிறப்பு ரயில்கள் இந்த பயணத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன.

ரயில்கள் தடம் மற்றும் நேரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது: ரயில்கள் மூலம் ஏற்றிச் செல்லப்படும் பயணிகளின் நடமாட்டத்திற்கு வசதி செய்து தரும் வகையில் நிலையான செயல்பாட்டு விதிமுறைகளை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது. அதன் படி, கீழுள்ள விதிமுறைகளை பின்பற்றவேண்டும்.

உறுதிசெய்யப்பட்ட e-பயணச் சீட்டு இருந்தால் மட்டுமே ரயில் நிலையங்களுக்குள் வந்து செல்ல முடியும்.

அனைத்து பயணிகளுக்கும் கண்டிப்பாக மருத்துவப் பரிசோதனை செய்யப்படும்.

கோவிட்-19 நோய்க்கான அறிகுறி எதுவும் இல்லாதவர்கள் மட்டுமே ரயிலில் ஏற அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

ரயில் பயணத்தின் போதும் ரயில் நிலையங்களிலும் தனிநபர் விலகியிருத்தல் மற்றும் சுகாதாரத் தூய்மை விதிமுறைகள் கண்டிப்பாகப் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

ரயிலில் ஏறும் போதும், ரயில் நிலையங்களில் உள்ளே நுழையும் போதும் ரயில் நிலையங்களில் இருந்து வெளியேறும் போதும் ரயில் பெட்டிகளில் இருக்கும்போதும் பயணிகளுக்கு கை சுத்திகரிப்பான் (sanitizer) வழங்கப்படும்.

ரயில் நிலையங்களுக்குள் நுழையும் போதும் ரயில் பயணத்தின் போதும் அனைத்து பயணிகளும் முகக் கவசங்களை அணிந்து கொள்வது உறுதி செய்யப்படும்.

பயணிகள் அவரவரது மாநிலங்களுக்குச் சென்றடையும் போது அந்தந்த மாநிலங்கள் / யூனியன் பிரதேசங்கள் வகுத்துள்ள சுகாதார விதிமுறைகளை கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

ரயில்கள் இயங்குவது குறித்து மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகம் மற்றும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்துடன் கலந்தாலோசித்த பிறகு மத்திய ரயில்வே அமைச்சகம் படிப்படியாக அனுமதி வழங்கும்.

