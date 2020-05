கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோய் பரவலைத் தடுக்கும் நோக்கத்துடன் நோய்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களும் சோதனை முடிவுகளுக்காக காத்திருப்பவர்களும் மருத்துவமனைகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

தற்போதைய வழிகாட்டுதல்களின்படி லேசான பாதிப்பு, சராசரியான பாதிப்பு அல்லது தீவிர பாதிப்பு என நோயாளிகள் மருத்துவ ரீதியாக வகைப்படுத்தப்பட்டு நோயின் தீவிரத்தைப் பொறுத்து மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சையளிக்கப்படுகின்றனர். எனினும் லேசான அறிகுறிகளுடனோ அல்லது அறிகுறிகள் தோன்றுவதற்கு முந்தைய நிலையிலோ இருக்கும் நோயாளிகள் தங்களது இருப்பிடத்திலேயே தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளும் வசதி இருக்கும் பட்சத்தில் வீட்டிலேயே தங்களைத் தனிமைப்படுத்திக்கொள்ளலாம் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. வீட்டில் தனிமைப்படுத்திக்கொள்வதற்கான தகுதிகள்: கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பின் லேசான அறிகுறிகள் இருப்பதாக மருத்துவ அதிகாரி தெரிவிக்கவேண்டும்.

வீட்டிலேயே தங்களைத் தனிமைப்படுத்திக்கொள்ளப் போதுமான வசதிகள் இருக்கவேண்டும். அதேபோல் குடும்ப உறுப்பினர்களும் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளவேண்டும். கழிப்பறை வசதியுடன்கூடிய காற்றோட்டமுள்ள தனி அறை இருக்கவேண்டும்.

பாதிக்கப்பட்டவர்களை 24X7 பராமரிப்பளிக்கக்கூடிய பராமரிப்பாளர் ஒருவர் உடன் இருக்கவேண்டும். தனிமைப்படுத்தப்படும் காலம் வரை பராமரிப்பாளர் தொடர்ந்து மருத்துவமனையுடன் தொடர்பில் இருக்கவேண்டியது அவசியம்.

பராமரிப்பாளரும் நோயாளியுடன் நெருங்கிய தொடர்பில் இருப்பவர்களும் ஹைட்ராக்சிகுளோரோகுயின் ப்ரோபைலாக்சிஸ் மாத்திரைகளை மருத்துவரின் அறிவுறுத்தலின்படி எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும்.

நோயாளிகளும் பராமரிப்பாளர்களும் தொடர்ந்து 10 நாட்களுக்கு Zinc 20 mg மாத்திரையை எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும். நிலவேம்பு குடிநீர், கபசுர குடிநீர் ஆகியவற்றுடன் வைட்டமின் சி மாத்திரைகளையும் மல்டிவைட்டமின் மாத்திரைகளையும் 10 நாட்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும். நிலவேம்பு குடிநீர் மற்றும் கபசுர குடிநீர் தயாரிப்பு முறை மற்றும் பயன்பாடு (ஒரு நபருக்கான அளவு): 5 கிராம் அளவிற்கு நிலவேம்பு குடிநீர் அல்லது கபசுர குடிநீர் தூளை 240 மி.லி தண்ணீரில் கரைத்து காய்ச்சவேண்டும். இது 60 மி.லி அளவிற்கு குறையும் வரை கொதிக்க வைக்க வேண்டும். அதன் பிறகு அதை வடிகட்டி மூன்று மணி நேரத்திற்குள் குடித்துவிட வேண்டும்.

பெரியவர்கள் 60 மி.லி என்கிற அளவிலும் குழந்தைகள் 30 மி.லி என்கிற அளவிலும் தினமும் ஒரு முறை எடுத்துக்கொள்ளலாம். இந்த அளவில் ஒரு மாதம் வரை எடுத்துக்கொள்ளலாம். உணவிற்கு முன்பு உட்கொள்ளவேண்டும்.

அதேபோல் நோயாளிகள்:

ஆரோக்கிய சேது செயலியைக் கட்டாயமாக பதிவிறக்கம் செய்யவேண்டும். இந்தச் ஆப் எப்போதும் செயல்பாட்டில் இருப்பதை உறுதிசெய்யவேண்டும்.

உடல்நிலையைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து உடல்நிலை குறித்த தகவல்களை மாவட்ட கண்காணிப்பு அதிகாரி அல்லது சுகாதாரப் பணிகள் துணை இயக்குநருக்குத் தெரிவிக்கவேண்டும்.

சுய தனிமைப்படுத்தலுக்கான வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுவேன் என்கிற உறுதிமொழி ஆவணத்தை நோயாளி பூர்த்திசெய்யவேண்டும். மருத்துவ உதவியை நாடவேண்டிய அபாயகரமான அறிகுறிகள்: நோயாளிகளும் பராமரிப்பாளர்களும் உடல்நிலையைத் தொடந்து கண்காணித்து கீழ்காணும் அறிகுறிகள் தென்பட்டால் மருத்துவ உதவியை உடனடியாக நாடவேண்டும்.

தொடர் இருமல் / தொடர் காய்ச்சல் (>102 டிகிரி) / மூச்சு விடுவதில் சிரமம்

மார்பில் தொடர் வலி அல்லது அழுத்தத்தை உணர்வது

குழப்பமான மனநிலை

அதிக தூக்கம் மற்றும் குறைவாக உணவருந்துதல் (குழந்தைகளுக்கானது)

வலிப்பு

சிறுநீர் குறைவாக வெளியேறுதல்

72 மணி நேரத்தையும் தாண்டி ஆரம்பகட்ட அறிகுறிகள் தொடர்வது

உதடு அல்லது முகத்தில் நீல நிற சுவடுகள் தென்படுதல் நோயாளிகளுக்கான குறிப்புகள் : நோயாளிகள் எப்போதும் மூன்றடுக்கு முகக்கவசம் அணியவேண்டும். எட்டு மணி நேரம் கழித்தோ அல்லது இடையிலோ முகக்கவசம் ஈரமானாலோ கிழிந்துபோனாலோ அதை தூக்கியெறியவேண்டும்.

முகக்கவசங்களை 1% சோடியம் ஹைப்போ குளோரைடு அல்லது 5% லைசால் கொண்டு கிருமி நீக்கம் செய்த பிறகே தூக்கியெறியவேண்டும்.

நோயாளிகள் வீட்டிலுள்ள மற்றவர்களிடமிருந்து, குறிப்பாக முதியவர்கள், ஏற்கெனவே ஹைப்பர்டென்ஷன், இதயநோய், சிறுநீரகக் கோளாறு போன்ற நோய் பாதிப்பு இருப்பவர்கள் போன்றோரிடமிருந்து விலகியிருக்கவேண்டும்.

நன்கு ஓய்வெடுக்கவேண்டும். உடலில் நீரிழப்பு ஏற்படாமல் பாதுகாக்க அதிக நீராகாரம் உட்கொள்ளவேண்டும்.

சுவாசம் தொடர்பான நோய்தொற்று ஏற்படாதவாறு தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவேண்டும்

குறைந்தபட்சம் 40 விநாடிகள் கைகளை சோப்பு போட்டு அடிக்கடி நன்கு கழுவவேண்டும். அல்லது சானிடைசர் கொண்டு கைகளை சுத்தப்படுத்தவேண்டும்.

நோயாளி பயன்படுத்திய துணிகளை வீட்டில் வழக்கமாகப் பயன்படுத்தும் சோப்பு கொண்டு தனியாக துவைத்து வெயிலில் உலர வைக்கவேண்டும்.

நோயாளி பயன்படுத்தும் பொருட்களை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளக்கூடாது.

டேபிள், கதவின் கைப்பிடி உள்ளிட்ட அறையில் அடிக்கடி தொடும் இடங்களை 1% ஹைப்போகுளோரைடு அல்லது 5% லைசால் கொண்டு சுத்தப்படுத்தவேண்டும்.

நோயாளிகள் மருத்துவரின் ஆலோசனைகளை முறையாகப் பின்பற்றவேண்டும்.

நோயாளி தினமும் தனது உடல்நிலையை சுயமாகக் கண்காணிக்கவேண்டும். ஏதேனும் மாற்றம் தென்பட்டால் உடனடியாக தெரிவிக்கவேண்டும்.

வீட்டில் நடமாட்டத்தைக் குறைத்துக்கொள்ளவேண்டும்.

எக்காரணத்தைக் கொண்டும் திருமணம், இறப்பு உள்ளிட்ட பொது நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்ளக்கூடாது. வீட்டில் தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதை எப்போது நிறுத்திக் கொள்ளலாம்? நோயாளியிடம் தென்பட்ட அறிகுறிகள் மருத்துவ ரீதியாக குணமாகி ஆய்வக சோதனைகள் மூலம் நோய்தொற்று இல்லை என மருத்துவர் உறுதிசெய்த பிறகு தனிமைப்படுத்திக்கொள்வதை நிறுத்திக்கொள்ளலாம்.

பராமரிப்பாளர்களுக்கான வழிகாட்டல்கள்: நோயாளி இருக்கும் அதே அறையில் தங்கும் பராமரிப்பாளர் கட்டாயமாக மூன்றடுக்கு மருத்துவ முகக்கவசம் அணியவேண்டும். முகக்கவசத்தை அணிந்திருக்கும்போது அதன் முன்புறத்தைத் தொடக்கூடாது. நீர்த்துளிகள் வெளியேறுவதால் முகக்கவசம் ஈரமானால் அதை உடனடியாக மாற்றவேண்டும். முகக்கவசத்தை அப்புறப்படுத்திய பின்னர் கைகளை சுத்தமாகக் கழுவவேண்டும்.

முகம், மூக்கு, வாய் ஆகிய பகுதிகளைத் தொடுவதைத் தவிர்க்கவேண்டும்.

நோயாளியையோ அவரது பொருட்களையோ தொட்ட பிறகு கைகளை முறையாக சுத்தப்படுத்திக்கொள்ளவேண்டும்.

உணவு சமைத்த பிறகும் சாப்பிடுவதற்கு முன்பும் கழிப்பறையைப் பயன்படுத்திய பிறகும் கைகள் அசுத்தமாக இருக்கும்போதும் உடனடியாகக் கைகளை நன்கு கழுவவேண்டும். குறைந்தபட்சம் 40 விநாடிகள் சோப்பு மற்றும் தண்ணீரால் கழுவவேண்டும். அல்லது ஆல்கஹால் சார்ந்த சானிடைசர் கொண்டு சுத்தப்படுத்தலாம்.

சோப்பு மற்றும் தண்ணீர் கொண்டு கைகளை சுத்தப்படுத்திய பிறகு தேவைப்பட்டால் பேப்பர் டவல் பயன்படுத்தலாம். அல்லது அதற்கென பிரத்யேகமாக டவல் வைத்துக்கொண்டு பயன்படுத்தலாம்.

நோயாளியின் உடலில் இருந்து வெளியேறும் நீர்த்துளிகளை நேரடியாக கையாளக்கூடாது. பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு தூக்கியெறியக்கூடிய கையுறைகளைப் பயன்படுத்தவேண்டும். கையுறைகளை அணிவதற்கு முன்பும் பயன்படுத்திய பிறகும் கைகளை நன்கு சுத்தப்படுத்த வேண்டும்.

நோயாளி பயன்படுத்தும் பொருட்களை கவனமாகக் கையாளவேண்டும். உதாரணத்திற்கு அவர்கள் பயன்படுத்திய சிகரெட், பாத்திரங்கள், உணவு, டவல், படுக்கை போன்றவற்றைப் பகிர்ந்துகொள்ளவதைத் தவிர்க்கவேண்டும்.

நோயாளியின் அறையிலேயே உணவைக் கொடுக்கவேண்டும்.

நோயாளி பயன்படுத்திய பாத்திரங்களை கையுறை அணிந்து, சோப்பு மற்றும் தண்ணீர் கொண்டு சுத்தப்படுத்தவேண்டும். கையுறையைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பும் பயன்படுத்திய பிறகும் கைகளை நன்கு சுத்தப்படுத்தவேண்டும்.

நோயாளியின் அறையையோ துணிகளையோ சுத்தப்படுத்தும்போது மூன்றடுக்கு மருத்துவ முகக்கவசத்தையும் கையுறையையும் அணியவேண்டும்.

நோயாளி முறையாக சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்வதை பராமரிப்பாளர் உறுதிசெய்யவேண்டும்.

பராமரிப்பாளரும் நோயாளியுடன் தொடர்பில் இருக்கும் மற்றவர்களும் சுயமாக தங்களை கண்காணிக்கவேண்டும். கோவிட்-19 அறிகுறிகள் ஏதேனும் தென்பட்டால் உடனடியாக தெரிவிக்கவேண்டும். Also Read ‘கொரோனா தொற்று உள்ளவர்கள் தவறு செய்தவர்கள் அல்ல, அது ஒரு எதிர்பாராத விபத்து மட்டுமே’ - குணமடைந்த மணிகண்டன்

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com