‘உலக பொம்மை தயாரிப்பு மையமாக திகழக்கூடிய திறன், இந்தியாவிற்கு உள்ளது’– நரேந்திர மோடி!

உலகின் பொம்மை தயாரிப்பு மையமாக திகழக்கூடிய திறன், இந்தியாவிற்கு உள்ளது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்தத் திறனைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு உள்நாட்டில் பொம்மை தயாரிப்பை ஸ்டார்ட் அப்’கள் ஊக்குவிக்கவேண்டும் என்று அழைப்பு விடுத்துள்ளார். உலகளவில் ஆண்டுக்கு 7 கோடி ரூபாய் அளவில் பொம்மை துறையில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது. இதில் இந்தியா மிகக்குறைந்த அளவிலேயே பங்களிப்பதால் இந்தத் துறையில் அதிகம் செயல்படவேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார். மாதந்தோறும் பிரதமர் உரையாற்றும் ‘மனதின் குரல்’ நிகழ்ச்சியில் இளம் தொழில்முனைவோர் இந்தியாவை அடிப்பையாகக் கொண்ட கம்ப்யூட்டர் விளையாட்டுகளை இந்தியாவில் உருவாக்கவேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். “கம்ப்யூட்டர் விளையாட்டுகள் மிகவும் பிரபலமடைந்துள்ளன. இளைஞர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை விரும்பி விளையாடுகின்றனர். ஆனால் இவற்றில் பெரும்பாலானவை மேற்கத்திய நாடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. எனவே இந்தியாவை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கவேண்டும்,” என்று குறிப்பிட்டார். சுயசார்பு இந்தியா புத்தாக்க சவால் செயலியில் பங்களித்த பல்வேறு செயலிகளை பிரதமர் பாராட்டியுள்ளார். கிட்டத்தட்ட 7,000 பதிவுகள் பெறப்பட்டதாகவும் இவற்றில் பெரும்பாலானோர் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் கட்ட நகரங்களைச் சேர்ந்த இளம் தொழில்முனைவோர் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். “Kutuki Kids Learning App இவற்றுள் ஒன்று. ஊடாடும் வகையிலான இந்த செயலி சின்னக் குழந்தைகளுக்கானது. இதில் குழந்தைகள் கதைகள் மற்றும் பாடல்கள் மூலம் கணிதம் மற்றும் அறிவியல் கற்கலாம். இதில் விளையாட்டுகளும் செயல்பாடுகளும் உள்ளன,” என்றார். இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட மொழி சார்ந்த Koo மைக்ரோ பிளாகிங் தளத்தையும் பிரதமர் மோடி பாராட்டினார். இந்திய பயனர்களை இலக்காகக் கொண்ட இந்த ஆப் சமூக பிரிவின்கீழ் சவாலில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

சவாலின் 24 வெற்றியாளர்களில் ஒன்றான ‘சிங்காரி’ ஆப் சமூக பிரிவின்கீழ் முதல் பரிசை வென்றது. டிக்டாக் செயலிக்கு மாற்றான இந்தச் செயலி பற்றியும் அவர் உரையில் குறிப்பிட்டார்.

அரசுத் திட்டங்கள் குறித்து துல்லியமான தகவல்களைப் பெற உதவும் AskSarkar ஆப் பற்றியும் பிரதமர் உரையில் குறிப்பிட்டார். “Step Set Go என்கிற ஃபிட்னெஸ் செயலி நீங்கள் நடக்கும் தூரம், எரித்த கலோரி அளவு போன்வற்றை வழங்குகிறது. நீங்கள் ஃபிட்டாக இருக்க இது ஊக்குவிக்கிறது. வணிக மற்றும் விளையாட்டு செயலிகள் உட்பட பல்வேறு செயலிகள் சவாலில் வெற்றி பெற்றுள்ளன,” என்றார். அலுவலக பணிகளின் திறன் மற்றும் வீட்டில் இருந்து பணிபுரிவது, சமூக வலையமைப்பு, இ-லெர்னிங், பொழுதுபோக்கு, ஆரோக்கியம் மற்றும் வெல்னெஸ், விவசாயத் தொழில்நுட்பம் மற்றும் நிதி தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட வணிகம், செய்திகள், விளையாட்டு என ஒன்பது பிரிவுகளின்கீழ் சுயசார்பு இந்தியா புத்தாக்க சவால் செயலிக்கான பதிவுகள் பெறப்பட்டன. ஒவ்வொரு பிரிவைச் சேர்ந்த முன்னணி மூன்று வெற்றியாளர்களுக்கு முறையே 20 லட்ச ரூபாய், 15 லட்ச ரூபாய், 10 லட்ச ரூபாய் என வழங்கப்படும்.

கோவிட்-19 பெருந்தொற்று சமயத்தில் விழாக்களை மக்கள் எளிமையாகக் கொண்டாடியதையும் பிரதமர் தனது உரையில் சுட்டிக்காட்டினார். “இது பண்டிகைக்காலம். இருப்பினும் இந்தப் பெருந்தொற்று சமயத்தில் மக்கள் ஒழுக்கத்தை கடைப்பிடிக்கும் உணர்வுடன் செயல்படுகின்றனர். இயற்கைக்கும் நமது பண்டிகைகளுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது,” என்றார் பிரதமர். விவசாயிகள் வெவ்வேறு தானியங்களுடன் விளைச்சலை அதிகரித்திருப்பதையும் சுட்டிக்காட்டி அவர் பாராட்டினார்.

மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய பிரதமர் நரேந்திரமோடி, இந்திய ராணுவத்தின் நாய்களான சோஃபி மற்றும் விடா-விற்கு ராணுவத் தலைமைத் தளபதி-யின் 'பாராட்டுச் சான்றிதழ்' வழங்கப்பட்டிருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டினார்.

நமது ஆயுதக் காவல் படைகள் மற்றும் பாதுகாப்புப் படையினரிடம் உள்ள இதுபோன்ற ஏராளமான துணிச்சல்மிக்க நாய்கள், எண்ணற்ற குண்டுவெடிப்புகள் மற்றும் தீவிரவாத சதித் திட்டங்களை முறியடிப்பதில் மிக முக்கியப் பங்காற்றியிருப்பதாக அவர் கூறினார்.

வெடிப்பொருள்கள் மற்றும் கன்னிவெடிகளை மோப்பம் பிடிக்க பல்வேறு நாய்கள் உதவியிருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டிய அவர், 300-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகளில் தீர்வு காண காவல்துறையினருக்கு உதவிகரமாக இருந்த நாய் ராக்கி-க்கு, பீட் காவல்துறையினர் அனைத்து மரியாதைகளுடன் பிரியாவிடை கொடுத்ததை நினைவுகூர்ந்தார். இந்திய வகை நாய்களைப் பற்றிக் குறிப்பிட்ட பிரதமர், இந்த நாய்களை வளர்க்க குறைந்த செலவே ஆகும் என்பதுடன், அவை இந்தியச் சூழல் மற்றும் சுற்றுப்புறத்திற்கு மிகவும் உகந்தவையாகவும் இருப்பதோடு, நமது பாதுகாப்புப் படையினர் இதுபோன்ற இந்திய வகை நாய்களைத் தங்களது பாதுகாப்புப் படையில் ஒரு அங்கமாகச் சேர்த்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார். இந்திய வகை நாய்களை மேலும் திறன் பெற்றவையாகவும், அதிக பயனுள்ளவையாகவும் உருவாக்குவது குறித்து, இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் கவுன்சில் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார். நாய் வளர்க்க திட்டமிட்டுள்ள நேயர்கள், இந்திய வகை நாய்களில் ஒன்றை தத்தெடுக்குமாறும் பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார்.

