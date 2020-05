கேன்சர் நோயாளிக்கு மருந்துகள் கொடுக்க 420 கி.மீ பயணித்த காவலர்!

உலகம் முழுவதும் கொள்ளை நோயான கொரொனா வைரஸ் பரவி வருகிறது. இந்தியாவில் இந்த நோய்பரவல் தொடர்ந்து நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டது.

நோய் பரவல் கட்டுக்குள் வராத காரணத்தால் ஊரடங்கு தொடர்ந்து நீட்டிக்கப்பட்டு வருகிறது. போக்குவரத்து முழுவதுமாக முடக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பல தன்னார்வலர்களும், என்ஜிஓ-க்களும் உணவு, உடை உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்கள் இன்றி தவிப்போர்களுக்கு தங்களது உயிரை பணயம் வைத்து உதவி வருகின்றனர்.

47 வயதான ஹெச். குமாரசாமி, பெங்களூருவில் தலைமைக் காவலராக பணிபுரிகிறார். இவர் புற்றுநோய் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளி ஒருவருக்கு உதவ 420 கி.மீ வரை தனது இரு சக்கர வாகனத்தில் பயணித்துள்ளார். அந்த நோயாளிக்கு மருந்தை விநியோகம் செய்வதற்காக பெங்களூருவில் இருந்து தார்வாட் பகுதி வரை இருசக்கர வாகனத்தில் பயணித்துள்ளார். குமாரசாமி உள்ளூர் சானல் ஒன்றின் மூலம் இந்த நோயாளி மருந்து பெற முடியாமல் அவதிப்படுவது குறித்து கேள்விப்பட்டுள்ளார். இந்த நோயாளிக்கு வழக்கமாக பெங்களூருவில் உள்ள மாற்று மருத்துவ முறையில் சிகிச்சையளிக்கும் மருத்துவமனை ஒன்றிலிருந்து மருந்துகள் கூரியர் மூலம் அனுப்பிவைக்கப்பட்டு வந்தது.

ஊரடங்கு காரணமாக அவருக்குத் தேவையான மருந்துகள் வந்து சேரவில்லை. குமாரசாமி அந்த சானலின் அலுவலகத்தைத் தொடர்புகொண்டு நோயாளியின் விவரங்களைப் பெற்றுக்கொண்டார்.

நோயாளியின் பெயர் உமேஷ். அவருக்கு இரண்டு குழந்தைகள். பள்ளியில் படித்து வருகின்றனர். குமாரசாமி உமேஷிற்குத் தேவையான மருந்துகளை வாங்க மருத்துவமனைக்கு விரைந்தார். மருந்துகளை வாங்கிக்கொண்டு தனது ஹோண்டா ஆக்டிவா வாகனத்தில் காலை 4.30 மணிக்கு தார்வாட் நோக்கிக் கிளம்பினார். “நான் ஆறு சோதனைச்சாவடிகளில் வாகனத்தை நிறுத்தி எங்கு செல்கிறேன் என்பதை விவரித்தேன். நான் காவலராக இருப்பினும் என்னுடைய பயணத்திற்கான காரணத்தை நான் சொல்லவேண்டியது என் கடமை,” என்று டெலிகிராஃப் இந்தியா’விடம் குமாரசாமி தெரிவித்துள்ளார். அவர் மதியம் 2.30 மணிக்கு நோயாளியின் வீட்டைச் சென்றடைந்துள்ளார். சுமார் இரண்டு மணி நேரம் அவருடன் செலவிட்ட பின்னர் மாலை 4.30 மணியளவில் அங்கிருந்து பெங்களூருவை நோக்கி புறப்பட்டார். இரவு நேரத்தை சித்ரதுர்காவில் கழித்துவிட்டு மறுநாள் காலை 10.30 மணிக்கு பெங்களூரு வந்தடைந்தார். “என்னுடைய மருந்து தீர்ந்துவிட்டதால் கவலையில் இருந்தேன். ஊரடங்கு காரணமாக என்னுடைய குடும்பத்திலிருந்து யாரும் பெங்களூரு சென்று மருந்து வாங்க முடியவில்லை. எனக்கான மருந்தை வழங்க குமாரசாமி இவ்வளவு தொலைவு சிரமப்பட்டு பயணித்தது நெகிழ்ச்சியாக உள்ளது,” என்று உமேஷ் தெரிவித்துள்ளார். குமாரசாமி 22 ஆண்டுகளாக காவல்துறையில் பணியாற்றி வருகிறார். தற்போது மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் காவல்துறை கட்டுப்பாட்டு அறையில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவரது மகன் தற்போது பன்னிரண்டாம் வகுப்பு படிக்கிறார். “உமேஷ் எடுத்துக்கொள்ளும் ஆயுர்வேத மருந்து தீர்ந்துபோனது. சரியான நேரத்தை அதைக் கொண்டு சேர்க்க முடிந்தது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது,” என்று குமாரசாமி குறிப்பிட்டுள்ளார். கட்டுரை: THINK CHANGE INDIA Also Read கடந்த 40 ஆண்டுகளில் 151 முறை ரத்த தானம் செய்துள்ள மிதானி!

