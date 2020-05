‘கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ்’ சாதனையை முறியடித்த ‘ராமாயண்’ சீரியல்!

உலக அளவில் அதிக மக்களால் பார்க்கப்பட்ட பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சியாக ‘கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ்' (Game of Thrones) சாதனையை முறியடித்தது ராமானந்த் சாகர் இயக்கிய 'ராமாயண்' தொடர். அசல் தொடரின் வெற்றியை மறுஒளிபரப்புப் பெற்றுள்ளது என்று ராமாயண் தொடரில் சீதையாக நடித்த தீபிகா சிக்கலியா தெரிவித்துள்ளார்.

கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ராமானந்த் சாகர் இயக்கிய 'ராமாயண்' தொடர் மறுஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு, உலகில் அதிக மக்களால் பார்க்கப்பட்ட பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சியாக சாதனை படைத்துள்ளது. இத்தொடர் மீண்டும் மக்களால் வரவேற்கப்பட்டிருப்பதில், தொடரில் சீதையாக நடித்த தீபிகா சிக்கலியா மகிழ்ந்துள்ளார். "உலக சாதனை! ஏப்ரல் 16ஆம் தேதியில் 7.7 கோடி பார்வையாளர்களுடன் 'ராமாயண்' தொடரின் மறுஒளிபரப்பு, உலக அளவில் அதிக மக்களால் பார்க்கப்பட்ட பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சியாக சாதனைப் படைத்துள்ளது," என்று தூர்தர்ஷன் நிறுவனம் டிவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளது. "கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் சாதனையை ராமாயண் முறியடித்ததில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். அனைவராலும் பார்க்கப்பட்ட தொடர் என்று நினைத்தேன், ஆனால் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸை முந்திவிட்டது என்பது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. இது மிகப்பெரிய செய்தி, நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்," என்றார் தீபிகா சிக்கலியா. இத்தகைய வெற்றிக்கான காரணம் குறித்து கேட்ட போது, "எனக்குத் தெரியவில்லை. நான் ஆய்வு செய்பவள் அல்ல. ஆனால் இந்த கதைக்கென்று ஒரு மரபு இருக்கிறது, வரலாற்று முக்கியத்துவம் இருக்கிறது. மக்கள் அதிக அளவில் பார்த்து ரசிக்கின்றனர் என்பது தெரிந்ததும், அந்த மரபில் எங்களின் பங்கும் இருப்பதை நினைத்து மகிழ்கிறேன்," என்றார்.

"நடிப்பு, கதை சொல்லல், இயக்கம் என அனைத்துத் துறையைச் சேர்ந்தவர்களின் உண்மையான உழைப்புக்குக் கிடைத்த வெற்றியாக இதைப் பார்க்கிறேன். ஓர் நடிகராக, 18 வயதில் அந்த முதிர்ச்சியான நடிப்பைப் பார்த்து வியக்கிறேன். நடிப்பிலும் வசன உச்சரிப்பிலும் முதிர்ச்சியும் பொறுமையும் இருந்திருக்கிறது. கண்களாலேயே நடித்திருக்கிறேன். கண்களால் உணர்ச்சிகளைக் காட்ட வேண்டும் என்பதில் இயக்குநர் ராமானந்த் சாகர் உறுதியாக இருந்தார். "அவருடைய தொலைநோக்கு சிந்தனையை இப்போது உணர்கிறேன்; அற்புதமாக இருக்கிறது. ஒவ்வொரு தொழிலாளியின் உண்மையான உழைப்பே இத்தகைய வெற்றிக்குக் காரணம்," என்று தீபிகா தெரிவித்தார். இந்தத் தொடர் மறு உருவாக்கம் செய்யப்பட்டால் நடிப்பீர்களா என்று கேட்டதற்கு, "சீதை கதாபாத்திரம் கிடைத்தால் நடிப்பேன்" என்றார்.

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com