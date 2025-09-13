Brands
இந்திய ரியல்மனி கேமிங் நிறுவனங்களுக்கு அதிர்ச்சி - யூனிகார்ன் பட்டியலில் இருந்து நீக்கம்!

Saturday September 13, 2025 , 2 min Read

இந்திய கேமிங் துறையின் காயத்தில் உப்பு தடவுவது போல் ASK Private Wealth Hurun India Unicorn and Future Unicorn Report 2025 ரியல்மனி கேமிங் ஸ்டார்ட்-அப்'களைக் யூனிகார்ன் பட்டியலில் இருந்து நீக்கியுள்ளது.

ஸ்டார்ட்-அப் சூழலையும், தற்போது உள்ள யூனிகார்ன்களையும், விரைவில் யூனிகார்னாக மாறும் நிறுவனங்களையும் படம்பிடித்துக் காட்டும் இந்த அறிக்கையில், கடந்த மாதம் நிறைவேற்றப்பட்ட ப்ரொமோஷன் மற்றும் ஆன்லைன் கேமிங் ஒழுங்குமுறை மசோதாவின் பின்னரே ரியல்மனி கேமிங் நிறுவனங்கள் பட்டியலில் இருந்து வெளியேறியதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Dream11, MPL, Gameskraft, Games24x7, Zupee, WinZO போன்ற நிறுவனங்கள்—இப்போது பட்டியலில் இல்லை. அறிக்கையின் படி, இந்தத் தடை கேமிங் துறைக்கு சிறிய மாற்றங்களையே ஏற்படுத்தியதாகச் சொல்லப்பட்டாலும், அதன் தாக்கம் ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனங்களில் தெளிவாகக் காணப்படுகிறது. தடை பிறப்பிக்கப்பட்ட சில வாரங்களுக்குள் பல நிறுவனங்கள் ஊழியர்களை வேலையை விட்டு அனுப்பின. மேலும், மற்றத் துறைகளுக்கு கவனத்தைத் திருப்பத் தொடங்கின.
online game

Dream11 தனது தொழில் மாதிரியை முழுமையாக மாற்றி, "free-to-play" ஃபாண்டஸி கேமிங் பிளாட்ஃபார்மாக விரிவடைய முயலுகிறது. அதேசமயம், அதன் மற்ற பிளாட்ஃபார்ம்கள்—FanCode (ஸ்ட்ரீமிங்), DreamSetGo (ஸ்போர்ட்ஸ் டிராவல்), Dream Game Studios (கேமிங்) போன்றவற்றிலும் கவனம் செலுத்துகிறது. மேலும், அதன் தலைமை நிறுவனம் Dream Wealth எனும் தனிப்பட்ட நிதி மேலாண்மை துறையிலும் கால் பதித்துள்ளது குறிப்பிடத்தகுந்த மாற்றங்களாகும்.

மாற்று வழிகளில், WinZO மற்றும் Zupee போன்ற நிறுவனங்கள் குறுந்நாடகங்களை கொண்ட குறுநேர வீடியோக்கள் தளங்களுக்கு இடம்பெயர்ந்துள்ளன. அறிக்கையின் படி, Dream11-க்கு 260 மில்லியன் பயனர்கள், WinZO-க்கு 250 மில்லியன், Zupee-க்கு 150 மில்லியன் பயனர்கள் உள்ளனர். தடைக்குப்பிறகு, Zupee, Head Digital Works, MPL உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டன.

அறிக்கையின் நிறைவில்,

"இத்தகைய மசோதைகள் ரியல்மனி கேமிங் துறைக்கு நீண்டகால நம்பிக்கையையும் ஸ்திரத்தையும் ஏற்படுத்தலாம், ஆனால் தற்போது முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையை குறைத்துவிட்டன," என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

"இந்த புதிய சூழலில், RMG யூனிகார்ன்கள் மற்றும் எதிர்கால யூனிகார்ன்கள் தங்களின் ஒழுங்குமுறையை சரிசெய்து, விரைவில் மாறினால் இந்தப் புதியச் சூழலில் வெற்றி பெறலாம்,” என்று கூறியுள்ளது.