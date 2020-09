அலுமினியம் கேன்களில் ஃப்ரெஷ் தண்ணீர்; 1 மாதத்தில் 30,000 கேன்கள் விற்று சாதனை!

இந்தியாவில் பிளாஸ்டிக் தண்ணீர் பாட்டில் கழிவுகளை சேகரிப்பது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருந்து வருகிறது. இந்தியாவில் ஒரு நாளைக்கு 15,000 டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் உற்பத்தி செய்யப்படுவதாகவும் இதில் 40 சதவீதம் சேகரிக்கப்படாமல் விடப்படுவதாகவும் 2012-ம் ஆண்டின் மத்திய மாசுக் கட்டுபாடு வாரிய அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது.

இதுபோன்று தூக்கியெறியப்பட்டு சேகரிக்கப்படாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் நிலத்தையும் நீர்நிலைகளையும் மாசுப்படுத்தி சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கின்றன. தொழிற்சாலைகளிலும் வீடுகளிலும் மட்டுமின்றி ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டல்கள் மற்றும் உணவகங்களிலும் பிளாஸ்டிக் தண்ணீர் பாட்டில்களின் கழிவுகள் அதிகளவில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

பிளாஸ்டிக் அதிகளவில் பயன்படுத்தப்படுவதை கவனித்த அன்குர் சாவ்லா இதற்கான தீர்வு குறித்து ஆராயத் தொடங்கினார். Responsibe Whatr இணை நிறுவனர் அன்குர் சாவ்லா இவர் பானங்கள் தொடர்பாக நிபுணத்துவம் பெற்றுள்ளார். விருந்தோம்பல் துறையில் அனுபவமிக்கவர். தாஜ் ஹோட்டல், JW Marriott போன்றவற்றில் பத்தாண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றிய அனுபவம் இவருக்கு உண்டு. பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை அப்புறப்படுத்துவதே இந்தத் துறையில் காணப்படும் மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்பதை அன்குர் உணர்ந்தார்.

எஸ்எம்பிஸ்டோரி உடனான உரையாடலில் அவர் கூறும்போது, “நான் பல ஆண்டுகளாக பிளாஸ்டிக் கழிவுகளால் ஏற்படும் பிரச்சனைகளைப் பார்த்து வருகிறேன். இதற்குத் தீர்வுகாண விரும்பினேன். 2016-ம் ஆண்டு என் வேலையை விட்டு விலகினேன். அடுத்த மூன்றாண்டுகளில் கேட்டரிங் நிறுவனத்தை அமைத்தேன். மிகப்பெரிய பிராண்டுகளுக்கு ஆலோசகராக செயல்பட்டேன். அங்கும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் பிரச்சனை இருந்தது. அனைவரும் தீர்வைத் தேடினார்கள். ஆனால் அப்படி ஒரு தீர்வு உருவாக்கப்படவில்லை. உடனே நான் முயற்சியில் ஈடுபட்டேன்,” என்றார். பிரிகு சேத் அவர்களை அன்குர் சந்தித்தார். இவர் அபூர்வ வகை பயிர்கள் விவசாயத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார். நவீன சில்லறை வர்த்தக ஸ்டோரிகளில் கீரைகளை விநியோகித்து வந்தார். அன்குர், பிரிகு இருவரின் கருத்தும் ஒத்திருந்ததால் இருவரும் சேர்ந்து திட்டமிட்டனர்.

பிரச்சனைக் குறித்து தீவிரமாக ஆராய்ந்ததை அடுத்து இருவரும் அலுமினியம் இதற்கு சிறந்த தீர்வாக அமையும் என்று தீர்மானித்தனர். அன்குர், பிரிகு இருவரும் Responsile Whatr தொடங்க முடிவு செய்தனர். பிளாஸ்டிக் தண்ணீர் பாட்டில்கள் பிரச்சனைக்குத் தீர்வாக அலுமினியம் கேன்களில் தண்ணீர் பேக் செய்ய திட்டமிட்டனர். தயாரிப்பு Responsible Whatr இயற்கையான நீரூற்றில் இருந்து பெறப்படும் தண்ணீரை பானமாக வழங்குகிறது. இந்தியாவிலேயே இத்தகைய பானத்தை வழங்கும் முதல் நிறுவனம் இதுதான். சுற்றச்சூழலுக்கு உகந்த வகையிலும் மறுசுழற்சி செய்யும் வகையிலும் உள்ள கேன்களில் இந்த பானம் விற்பனையாகிறது.

சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த வகையில் இருக்கவேண்டும்; ஒருமுறை பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களால் மாசு ஏற்படுவதைக் குறைக்கவேண்டும்; இவ்விரண்டுமே ஆல்கஹால் இல்லாத இந்த பானத்தை அறிமுகப்படுத்தியன் நோக்கம். “அலுமினியம் மறுசுழற்சிக்கு உட்படுத்த உகந்தவை என்பதால் பேக்கேஜிங் செய்யத் தேர்வு செய்யப்பட்டது. கண்ணாடி மற்றும் பிளாஸ்டிக்குடன் ஒப்பிடுகையில் இதன் தரம் குறையாது. அலுமினியத்தில் தண்ணீர் நிரப்பப்பட்டு வெளிச்சம் அல்லது வெப்பம் படும் இடங்களில் வைக்கப்பட்டாலும் தண்ணீரின் தன்மை மாறாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த தீர்வு பற்றி தீவிரமாக ஆராய்ந்த பின்னர் அலுமினியத்தைப் பயன்படுத்தத் தீர்மானித்தோம்,” என்று அன்குர் எஸ்எம்பிஸ்டோரி இடம் தெரிவித்தார். அன்குர், பிரிகு இருவரும் 2019ம் ஆண்டு ஆய்வு செய்யத் தொடங்கி 2020-ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் இந்தத் தயாரிப்பை அறிமுகப்படுத்தினார்கள். Responsibe Whatr இணை நிறுவனர் பிரிகு சேத் Responsible Whatr மனிதக் கரங்கள் படாத இயற்கையான நீருற்றில் இருந்து தண்ணீரைப் பெறுகிறது. இந்த நீருற்று இமாச்சலப்பிரதேசத்தின் சோலன் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. பிரிகு இங்குதான் விவசாயத்தின் ஈடுபட்டுள்ளார். இந்த நீரூற்றின் அருகிலேயே மனிதத் தலையீடின்றி நவீன தயாரிப்பு தொழிற்சாலையில் கேன்களில் தண்ணீர் நிரப்பப்படுகிறது. உலகின் மிகப்பெரிய அலுமினியம் கேன் தயாரிப்பாளர்களான Ball Corporation நிறுவனத்திடம் இருந்து இந்த பிராண்ட் அலுமினியம் கேன்களை வாங்குகிறது. சந்தையில் நிலவும் போட்டி நீர்தான் உயிருக்கு ஆதாரம். எனினும் கலப்படம் நிறைந்த தண்ணீர் அதிகளவில் காணப்படுவதால் பிஸ்லெரி, கின்லே போன்ற மிகப்பெரிய பிராண்டுகளும் மக்கள் எளிதாக எடுத்துச்செல்லும் வகையில் வெவ்வேறு அளவுகளில் பேக்கேஜ் செய்யப்பட்ட தண்ணீரை வழங்கி வருகின்றன.

உலகளாவிய நிறுவனங்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துவதால் சந்தையில் போட்டி அதிகம் இருப்பினும் அன்குர், பிரிகு இருவரும் தண்ணீர் பிராண்டை அறிமுகப்படுத்தத் தயங்கவில்லை. அன்குர் கூறும்போது, “நாங்கள் மிகப்பெரிய பிராண்டுகள் அனைத்தையும் மதிக்கிறோம். அந்நிறுவனங்கள் வெகு காலமாக செயல்பட்டு வருகின்றன. அவர்களிடமிருந்து நாங்கள் பல விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்ளவேண்டும். நாங்கள் ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வாக ஒரு தயாரிப்பை அறிமுகப்படுத்துகிறோம். நம்பிக்கையிழக்கச் செய்யும் சூழல் எங்களுக்கு ஏற்படாது என்று நம்புகிறோம்,” என்றார். நிறுவனத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு இணை நிறுவனர்கள் இருவரும் ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டல்களுக்குச் சென்று அலுமினியம் கேன் சாம்பிள்களைக் கொடுத்தனர். இதுபோன்ற தயாரிப்பு சந்தையில் கிடைத்தால் வாங்கத் தயாராக இருக்கிறார்களா என்று விசாரித்துள்ளனர். தயாரிப்பிற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது.

இவர்களுக்கு ஆச்சரியத்தை வரவழைக்கும் வகையில் முதல் பேட்ச் விரைவாகவே விற்பனையானது. இந்தத் தயாரிப்பை அறிமுகப்படுத்திய ஒரே மாதத்தில் 15,000 லிட்டர் தண்ணீர் விற்பனையானது. அதாவது 500 மி.லி அளவு கொண்ட 30,000 கேன்கள் விற்பனையானது. ஒரு கேன் 60 ரூபாய் என்று விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

டெல்லி-என்சிஆர் பகுதியில் உள்ள Foodhall, Modern Bazaar, Konic Mandi Mart, Farm Square, Exchange Store, Defence Store உள்ளிட்ட இடங்களில் Responsible Whatr கிடைக்கிறது. இந்த பிராண்ட் அதன் சொந்த வலைதளம் மூலமாகவும் விற்பனை செய்கிறது. மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய அலுமினியம் பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்தப்பட்டு தூக்கியெறியப்படுவது நாட்டில் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக உள்ளது. இவ்விருவரும் இதற்குத் தீர்வுகாண விரும்பினார்கள்.

இந்தியாவில் பானங்கள் பேக் செய்யப்படும் 90 சதவீத அலுமினிய கேன்கள் மறுசுழற்சி செய்யப்படுவதாக மதிப்பிடப்படுகிறது. Responsible Whatr கழிவுகள் நிலத்தில் நிரப்படும் பிரச்சனையை மேலும் அதிகப்படுத்துவதில்லை. மாறாக மறுசுழற்சி செய்யப்படும் கழிவுகளில் இருந்தே 70 சதவீத கேன்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இந்நிறுவனர்கள் வருங்காலத்தில் நுகர்வோர்களிடமிருந்து நேரடியாக கேன்களை சேகரிக்க திட்டமிட்டுள்ளனர். “நாங்கள் நிலத்தடி நீரை பம்ப் செய்து எடுப்பதில்லை. இயற்கையான தண்ணீரையே வழங்குகிறோம். இந்தத் தண்ணீர் எங்களது தொழிற்சாலையில் சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த தொழிற்சாலையிலும் மழை நீர் சேகரிப்பு அமைப்பு உள்ளது. இந்தத் தண்ணீர் பாசனத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அத்தியாவசிய மினரல் நிறைந்த இந்தத் தண்ணீரில் pH 7.4 என்ற அளவில் உள்ளது,” என்றார் அன்குர். Responsible Whatr கேன் ‘சிறு துளி பெரு வெள்ளம்’ என்பதில் நம்பிக்கைக் கொண்ட அன்குர் சில மாதங்களிலேயே வாடிக்கையாளர்களிடையேயும் சமூகத்திலும் தாக்கம் ஏற்படும் என்று நம்புகிறார். முழுமையாக இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் தயாரிப்பின் மூலம் பிளாஸ்டிக் இல்லா நாடாக இந்தியாவை மாற்றுவதில் பங்களிப்பதே இந்த முயற்சியின் நோக்கம் என்கிறார். சவால்கள் Responsible Whatr மக்களின் கண்ணோட்டத்தை மாற்றுவதில் சவால்களை சந்தித்துள்ளது. பல ஆண்டுகளாகவே தண்ணீரை பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களில் வாங்கி நாம் பழகிவிட்டோம். இதனால் பிளாஸ்டிக் அல்லாத ஒரு பொருளை அறிமுகப்படுத்தி நுகர்வோர் மனநிலையை மாற்றுவது கடினமாக இருந்துள்ளது. “நாம் தினசரி பல பொருட்களை வாங்குகிறோம். அதில் இருப்பவை நம் கண்களுக்குத் தெரிவதில்லை. ஆனால் தண்ணீரைப் பொறுத்தவரை நுகர்வோர் சுற்றுசூழலுக்கு உகந்த தண்ணீர் கேன்களைக் காட்டிலும் டிரான்ஸ்பரண்ட் பாட்டில்களையே விரும்புவார்கள். விரைவில் இந்தப் பிரச்சனைக்கு தீர்வு எட்டப்படும் என்று நம்புகிறோம்,” என்று அன்குர் எஸ்எம்பிஸ்டோரி இடம் தெரிவித்தார். இந்த பிராண்ட் ஹோட்டல்களுடன் இணைந்து செயல்படுகிறது. வருங்காலத் திட்டம் அங்குர், பிரிகு இருவரும் விமான நிலையங்கள் மற்றும் மின்வணிக போர்டல்களுடன் இணைந்து செயல்பட திட்டமிட்டுள்ளனர். இதன் மூலம் அதிக நிகர சொத்து மதிப்புடைய தனிநபர்களை (HNIs) இவர்கள் நேரடியாக அணுகமுடியும். கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் மற்றும் திரையரங்குகளுடனும் இணைந்து செயல்பட திட்டமிட்டுள்ளனர்.

வெவ்வேறு அளவுகளில் இந்தத் தயாரிப்பை அறிமுகப்படுத்தி இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மெட்ரோ நகரங்களிலும் கிடைக்கும் வகையில் செயல்படவேண்டும் என்று இந்த பிராண்ட் புரொமோட்டர்கள் திட்டமிட்டுள்ளனர். தற்போது பஞ்சாப், இமாச்சல பிரதேசம், ராஜஸ்தான் ஆகிய பகுதிகளில் பிராண்டை புரொமோட் செய்வதில் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. 2021-ம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் சர்வதேச சந்தைகளில் விரிவடையவும் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

கடற்கரைகள் மற்றும் நதிகள் பாதுகாப்பு தொடர்பாக செயல்படும் என்ஜிஓ-க்களுடன் இணைந்து செயல்படவும் அன்குர், பிரிகு இருவரும் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

