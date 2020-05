வெளி மாநிலங்கள், நாடுகளில் இருந்து தமிழகம் வர புதிய விதிமுறைகள்!

தற்போதையச் சூழலை மதிப்பீடு செய்து தமிழகத்துக்குள் ஒரு மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் செல்லவும், மற்ற மாநிலங்களின் இருந்து தமிழக வர விரும்புபவர்களும், வெளிநாடுகளில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு பயணம் செய்ய விரும்புபவர்களும் பின்பற்றவேண்டிய மாற்றியமைக்கப்பட்ட வழிகாட்டல்களை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. தமிழகத்திற்குள் ஒரு மாவட்டத்தில் இருந்து ஒரு மாவட்டம் செல்ல விரும்புபவர்கள் அறிகுறிகளுடன் வருபவர்களுக்கு மட்டும் பரிசோதனைகள் செய்யப்படவேண்டும்.

அனைவரும் 14 நாட்கள் வீட்டிலேயே தங்களை தனிமைப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். மற்ற மாநிலங்கள் / யூனியன் பிரதேசங்களிலிருந்து வருபவர்கள் அனைத்து மாநிலங்கள் அல்லது யூனியன் பிரதேசங்களில் இருந்து தமிழகத்திற்கு வரும் அனைவருக்கும் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படவேண்டும். பரிசோதனை முடிவுகளில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று இருப்பது உறுதிசெய்யப்பட்டால் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள். பரிசோதனை முடிவுகள் அடிப்படையில் நோய்த் தொற்று இல்லாதவர்கள், குறிப்பாக ஹாட் ஸ்பாட் மாநிலங்களில் (டெல்லி, குஜராத், மஹாராஷ்டிரா) இருந்து வருபவர்கள் 7 நாட்கள் பிரத்யேகமாக அமைக்கப்பட்ட தங்குமிடங்களில் (பள்ளி, கல்லூரி போன்ற நிறுவனங்கள்) தனிமைப்படுத்தலைத் தொடரவேண்டும். ஏழு நாட்களுக்குப் பிறகு அறிகுறிகள் தென்படவில்லை எனில் அடுத்த ஏழு நாட்கள் வீட்டிலேயே தனிமைப்படுத்திக்கொள்ளவேண்டும். வீட்டில் தனிமைப்படுத்திக்கொள்ள வசதி இல்லாத நிலையில் அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ள மையங்களில் தனிமைப்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

ஹாட் ஸ்பாட் அல்லாத மாநிலங்களில் இருந்து வருபவர்கள் தொற்று இல்லாத நிலையில் 14 நாட்கள் வீட்டிலேயே தனிமைப்படுத்திக்கொள்ளவேண்டும். அதற்கான வசதி இல்லாத பட்சத்தில் பிரத்யேகமாக அமைக்கப்பட்ட தங்குமிடங்களில் தனிமைப்படுத்திக்கொள்ளலாம். வெளிநாடுகளில் இருந்து வருபவர்கள் வெளிநாடுகளில் இருந்து தமிழகம் வருபவர்கள் அனைவருக்கும் பரிசோதனை செய்யப்படும். நோய் தொற்று உறுதிசெய்யப்பட்டால் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்படவேண்டும். தொற்று இல்லாத நிலையில் பிரத்யேகமாக அமைக்கப்பட்ட தங்குமிடங்கள் அல்லது ஹோட்டல்களில் ஏழு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப் படவேண்டும். ஏழு நாட்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் பரிசோதனை செய்யப்படும். இரண்டாவது பரிசோதனை முடிவின்படி தொற்று இல்லை என உறுதிசெய்யப்பட்டால் வீட்டிலேயே 14 நாட்கள் தனிமைப்படுத்திக்கொள்ள அனுப்பப்படவேண்டும். விலக்களிக்கப்படும் பிரிவினர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் சிலரிடம் இருந்து மருத்துவ உதவி கோரி விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. அரசாங்கம் அவற்றை ஆய்வு செய்தது. அதன்படி பயணிகளில் கீழ்கண்ட நான்கு பிரிவினர்களுக்கு விலக்களிக்கப்படுகிறது. இவர்கள் ஆரம்பகட்ட பரிசோதனைகளுக்குப் பின்னர் வீட்டிலோ அல்லது மருத்துவமனைகளிலோ தங்களை தனிமைப்படுத்திக்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்படும்.

ஆனால் இந்த அனுமதியைப் பெற அவர்கள் சோதனை முடிவுகளில் நோய்தொற்று உறுதிசெய்யப்பட்டால் மருத்துவமனைகளில் அனுமதித்துக்கொள்வோம் என்கிற உறுதிமொழியை அளிக்கவேண்டும்.

அபாயக் கட்டத்தில் இருப்பவர்கள் மற்றும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உடனடி மருத்துவ உதவி தேவைப்படுவோர், நெருங்கிய குடும்பத்தினரின் இறுதிச்சடங்கில் பங்கேற்கவேண்டிய அவசியமிருப்பவர்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள், 75 வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள், குறிப்பாக மற்றவர்களின் உதவி தேவைப்படும் முதியவர்கள்.

மேற்கண்ட நான்கு பிரிவினர்களும் மருத்துவக் குழுவால் பரிசோதிக்கப்படுவார்கள். அவர்களது அவசரத் தேவைகள் உறுதிசெய்யப்படும். மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விலக்களிக்கப்பட்ட பிரிவினர் அல்லாதவர்களுக்கு தளர்வு அளிக்கப்படாது. இந்தப் பிரிவுகளில் விலக்கு தேவைப்படுவோர்கள் தங்களது கோரிக்கைகளுடன் முழு விவரங்களையும் முன்னரே சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் சமர்ப்பிக்கவேண்டும்.

