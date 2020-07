20 ஆயிரம் கார்களில் ‘பாதுகாப்பு காக்பிட்’ அமைக்கும் உபெர் நிறுவனம்!

கொரோனா வைரஸ் இந்தியாவை தாக்கியது முதல் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டு, பல மாநிலங்களில் இன்றளவும் பொது போக்குவரத்து தடைச் செய்ப்பட்டே இருக்கிறது. குறிப்பாக நகரங்களில் பிரபலமாக மக்களால் பயன்படுத்தப்படும் கால் டாக்சி சேவைகளுக்கும் இந்த தடை நீடித்தது.

சொந்த வாகனம் இல்லாதோர் பெரும்பாலும் உபெர், ஓலா போன்ற கார் சேவைகளை அதிகம் பயன்படுத்தி வந்தனர். இச்சேவைக்கு தடை நிட்டிப்பதால் பலரும் வீட்டில் இருந்தே பணிபுரியத்தொடங்கினர். தற்போது ஊரடங்கு தளர்வுக்கு பின் மீண்டும் கால் டாக்சி சேவை தொடங்கினாலும், அதில் பயணிக்க மக்கள் தயக்கம் காட்டுவார்கள் என்றும், அதில் ஏற்கனவே பயணித்தவர்கள், ஓட்டுனர்கள் மூலம் கொரோனா பரவும் அபாயம் மக்களை அச்சுறுத்தலில் வைத்துள்ளது. இந்த நிலையில், பிரபல கால் டாக்சி நிறுவனம் ‘உபெர்’ ட்ரைவர் அமரும் இடத்தை ‘காக்பிட்’ போன்று பாதுகாப்பு அம்சத்தோடு வடிவமைத்து அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. சுமார் 20 ஆயிரம் பிரிமீயர் செடான் கார்களில் இந்த வசதியை செய்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளது உபெர்.

‘நியூ நார்மல்’ என்று நாம் சொல்லும் இச்சூழலுக்கு ஏற்ப பாதுகாப்பு அம்சத்தை கார்களில் உறுதிப்படுத்த உபெர் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.

பாதுகாப்பான காக்பிட் வசதி என்பது ட்ரைவர்கள் அமரும் சீட் பகுதியை ப்ளாஸ்டிக் ஸ்க்ரீன கொண்டு மூடப்படுவதால், அது பயணிகளுக்கும், ஓட்டுனர்களுக்கும் இடையே தொடர்பின்றி வைக்க உதவுகிறது. இது காருக்குள் சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற எடுக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு வசதி ஆகும்.

இந்த பாதுகாப்பு காக்பிட் வசதி ஏற்கனவே 8ஆயிரம் கார்களில் பொறுத்தப்பட்டு சுகாதாரப் பணியாளர்கள் சென்றுவர அறிமுகப்படுத்தி இருந்தது உபெர். தற்பொழுது இதை பொதுப் பயணிகள் செல்லும் கார்களில் பொறுத்தப்பட்டு வருகிறது. “இந்த காக்பிட் வசதி செய்வதற்கான செலவை உபெர் எடுத்துக் கொண்டுள்ளது. இது ஓட்டுனர்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. இது காருக்குள் மேல் பகுதி முதல் கீழ் வரை ஒரு பாதுகாப்பு அரண் போல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஓட்டுனருக்கும் பாதுகாப்பை அளிக்கிறது.” மூச்சுக்காற்று வழியே நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் உள்ளதால் காருக்குள் இருக்கும் சிறிய இடைவெளியில் அது பரவக்கூடும் என்பதால் இந்த ப்ளாஸ்டிக் ஸ்கிரீன் வசதி அதைத் தடுத்து பாதுகாக்கும் என்று உபெர் தரப்பில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இது பற்றி உபெர் இந்தியா தலைவர் பவன் வைஷ் கூறுகையில், “ஓட்டுனர் மற்றும் பயணிகளின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த பாதுகாப்பு காக்பிட் வசதியை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளோம். இந்த தொழில்நுட்பத்தை அதிகரித்து, எங்களால் முடிந்த சிறந்த அனுபவத்தை பாதுகாப்போடு பயணிகளுக்கு வழங்க முடிவெடுத்துள்ளோம்” என்றார். 70 தெற்காசிய நகரங்களில் மீண்டும் சேவையை தொடங்கியுள்ள உபெர், நோய் தொற்றில் இருந்து பாதுகாக்கத் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும், அதற்குத் தேவையான உபகரணங்களையும் வழங்க எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்துள்ளது என அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மாஸ்க், சானிடைச்சர், கார்களை கிருமிநாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்யத் தேவையான அனைத்தையும் வாங்கிவைத்த பின்னரே தங்களது சேவைகளை தொடங்கி உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளது. சர்வதேச அளவில், உபெர், சுமார் $50 மில்லியன் மதிப்பில் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் பொருட்களை வாங்கியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது. 3 மில்லியன் முகக்கவசம், 1.2 மில்லியன் ஷவர் கேப்கள் (பைக் சேவை), 2 லட்சம் கிருமி நாசினி பாட்டில்கள் மற்றும் 2 லட்சம் சானிடைச்சர்கள் என்ற அளவில் இந்தியாவில் உள்ள உபெர் ஓட்டுனர்களுக்கு இலவசமாக அளித்துள்ளது என தெரிவித்துள்ளது. இதுதவிர, அண்மையில் சேர்க்கப்பட்ட பாதுகாப்பு விதிமுறைகளின்படி, பயணிகள் மற்றும் ஓட்டுனர்கள் இருவரும் கட்டாய முக மாஸ்க் அணிவது, ஒரு ட்ரிப் புக் செய்யும் முன்னர் பாதுகாப்பு அம்சம் குறித்து தெரிந்து கொண்டு புக் செய்வது, புக் செய்து ட்ரிப் எடுக்கும் சமயத்தில் ஓட்டுனர், பயணி இருவரில் எவர் ஒருவருக்கும் பாதுகாப்பு குறித்து சந்தேகம் வரும் பட்சத்தில் புக்கிங்கை கேன்சல் செய்யும் வசதி என பல புதிய அம்சத்தை உபெர் அறிமுகம் செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

