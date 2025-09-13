ஐபிஓ செல்லும் பெரிய நிறுவனங்கள், அன்னிய முதலீட்டாளர்களுக்கு சலுகைகள்- சீர்த்திருத்தங்களுக்கு SEBI ஒப்புதல்!
இந்திய பங்கு சந்தை ஒழுங்குமுறை ஆணையமான செபி (SEBI) தனது வாரிய கூட்டத்தில் பல முக்கியமான தீர்மானங்களை எடுத்துள்ளது. இது பெரும் நிறுவனங்களின் ஆரம்பப் பொதுப்பங்கு வெளியீட்டிற்கும் குறைந்த ரிஸ்க் கொண்ட வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கும் பெரும் நன்மை பயக்கும், என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பெரு நிறுவனங்களுக்கான ஐபிஓ சலுகைகள்:
- மூலதன மதிப்பு ₹50,000 கோடி முதல் ₹1 லட்சம் கோடி வரை உள்ள நிறுவனங்கள் 10% பதிலாக 8% பங்கு ஐபிஓயில் வெளியிடலாம்.
- இந்நிறுவனங்களுக்கு 25% மினிமம் பப்ளிக் ஷேர்ஹோல்டிங் (MPS) அடைய 5 ஆண்டு கால அவகாசம் வழங்கப்படும்.
- ₹1 லட்சம் கோடிக்கு மேல் மதிப்புள்ள நிறுவனங்களுக்கு 2.75% மட்டுமே வெளியிட வேண்டிய கட்டாயம்.
- ₹5 லட்சம் கோடிக்கு மேல் மதிப்புள்ள நிறுவனங்களுக்கு 2.5% மட்டுமே வெளியிட வேண்டும்.
- இந்நிறுவனங்களுக்கு 10 ஆண்டுகள் வரை MPS அடைய அனுமதி.
புதிய அன்னிய முதலீட்டாளர்களுக்கான SWAGAT-FI:
- SWAGAT-FI (Single Window Automatic & Generalised Access for Trusted Foreign Investors) என்ற புதிய முறையின் மூலம் குறைந்த அபாயம் உள்ள வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் இந்திய சந்தையில் எளிதாக முதலீடு செய்யலாம்.
- ஒற்றைச்சாளரப் பதிவு, குறைந்த ஆவணங்கள், எளிய ஒழுங்குமுறை விதிமுறைகள்.
மேலும் சில முக்கிய சீர்த்திருத்தங்கள்:
- ஐபிஓ-வில் ஆங்கர் முதலீட்டாளர்களுக்கான பங்கீடு 33% லிருந்து 40% ஆக அதிகரிப்பு.
- REIT மற்றும் InvIT விதிமுறைகளில் 'ஸ்ட்ராடஜிக் இன்வெஸ்டர்' வரையறை விரிவாக்கம்.
- REIT-கள் இனி 'எக்விட்டி' வகை என வகைப்படுத்தப்படும்.
- InvIT-கள் 'ஹைபிரிட்' வகை எனவே தொடரும்.
தொடர்புடைய நபர்/நிறுவனம் (Related Party Transactions - RPT) தொடர்பான ஒழுங்குமுறைகள் எளிமைபடுத்தம்; சிறிய RPT களுக்கான தகவல் வெளியீடு சிக்கனப்படுத்தல்.
மார்க்கெட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நிறுவனங்களில் 2 எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர்கள் நியமனம் கட்டாயம்.
ஆன்லைன் விளம்பரங்கள் மீது கண்காணிப்பு:
- Meta, Google போன்ற நிறுவனங்கள் மீது விளம்பர முன்எதிர்பார்ப்பு ஒழுங்குமுறை (Ad Vetting Framework) கொண்டு வரப்படும்.
- 80,000 இணைய பக்கங்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளதாக செபி தெரிவித்தது.
- NSE IPO - விரைவில் எதிர்பார்ப்பு: NSE நிறுவனத்தின் ஐபிஓ விரைவில் வரலாம் என செபி தெரிவித்துள்ளது. ஆனால், உரிய ஒப்பந்தங்கள் முடிவுக்கு வந்த பிறகே முடிவாகும்.
இந்த தீர்மானங்கள் தொடர்பாக செபி தலைவர் துஹின் கண்டா பாண்டே கூறியதாவது,
“பெரிய ஐபிஓ-க்கள் சந்தையில் மிகப்பெரிய பங்கு வெளியீடு செய்ய முடியாத நிலையை தீர்க்க இந்த சலுகைகள் பயனளிக்கும். தொடர்ந்து பங்கு வெளியீடு செய்யும் அழுத்தமும் இதனால் குறையும்,” என்றார்.
சந்தை உள்கட்டமைப்பு நிறுவனங்களில் நிர்வாகத்தை வலுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக, செயல்பாட்டு மேற்பார்வையை அதிகரிக்க இரண்டு நிர்வாக இயக்குநர்களை (EDs) நியமிக்க கட்டாயப்படுத்த SEBI முடிவு செய்துள்ளது. சமீபத்தில் finfluencers பிரிவுக்கு எதிராக கடுமையாக செயல்பட்டு வரும் ஒழுங்குமுறை ஆணையம், முதலீட்டு ஆலோசகர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி ஆய்வாளர்களை நிர்வகிக்கும் விதிகளில் திருத்தங்களையும் அறிவித்துள்ளது.