கொரோனா பரவலைத் தடுக்க ‘ஸ்மார்ட் குப்பைத் தொட்டி’

கோவிட்-19 காரணமாக உலகமே ஸ்தம்பித்துள்ளது என்றால் அது மிகையல்ல. சாலைகளில் வாகன இரைச்சல்களிடையே பரபரப்பாக ஓடிக்கொண்டிருந்த மக்கள் இன்று வீடுகளுக்குள் முடங்கியுள்ளனர். இருப்பினும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி காரணமாக மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் வகுப்புகள் எடுக்கப்படுவதும், ஊழியர்கள் வீட்டிலிருந்தே பணிபுரிவதும் சாத்தியமாகியுள்ளது.

இந்தச் சூழலில் நோய் தொற்று பரவாமல் மக்களைப் பாதுகாப்பதில் முறையான கழிவு மேலாண்மை முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. மருத்துவக் கழிவுகள், கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அதிகமுள்ள பகுதிகளில் உற்பத்தியாகும் கழிவுகள் போன்றவை முறையாக அப்புறப்படுத்தப்படாத நிலையில் விளைவுகள் அபாயகரமானதாக இருக்கலாம்.

பல சிக்கலான பிரச்சனைகளுக்கு எளிமையானத் தீர்வை வழங்கும் தொழில்நுட்பம் இதற்கும் தீர்வளிக்கிறது. ஆம், ஸ்மார்ட் போன், ஸ்மார்ட் வீடுகள், ஸ்மார்ட் வாட்ச் இந்த வரிசையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ‘ஸ்மார்ட் பின் அமைப்பு’ (Smart Bin System). ஐஐடி-மெட்ராஸில் இன்குபேட் செய்யப்பட்டுள்ள ‘அந்தரிக்‌ஷ் வேஸ்ட் வென்சர்ஸ்’ ‘Antariksh Waste Ventures’ ஸ்டார்ட் அப் ஐஓடி-சார்ந்த ‘ஸ்மார்ட் பின் சிஸ்டம்’ ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளது.

மருத்துவமனைகள், பொது இடங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ள தொட்டிகள், தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள பகுதிகள் என கொரோனா பரவும் அபாயம் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் உற்பத்தியாகும் கழிவுகள் மூலம் கொரோனா பரவுவதைத் தடுப்பதே இந்த அமைப்பின் நோக்கம்.

‘ஏர்பின்’ என்றழைக்கப்படும் இந்தக் கருவி, கழிவுகள் சேகரிக்கப்படும் அளவையும் அப்புறப்படுத்தப்படும் நடவடிக்கைகளையும் ஐஓடி அமைப்புகள் மூலம் கண்டறிய உதவும். ஏற்கெனவே வைக்கப்பட்டுள்ள குப்பைத் தொட்டிகளிலும் இதை எளிதாகப் பொருத்திவிடலாம்.

குப்பைத் தொட்டிகள் முழுமையாக நிரம்பி வழிவதற்கு முன்பே கிராமப்புற மற்றும் நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் நடவடிக்கை எடுத்து கழிவுகளை அகற்றவேண்டியது அவசியம். இதை சாத்தியப்படுத்துவதே இந்தக் கண்டுபிடிப்பின் நோக்கம். இந்தப் புதுமையான தயாரிப்பு அடுத்த ஐந்து மாதங்களில் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். அடுத்த சில மாதங்களில் இந்தியா முழுவதும் முதல்கட்டமாக 200 ஏர்பின் கருவிகளை விநியோகிக்க அந்தரிக்‌ஷ் திட்டமிட்டுள்ளது. நீண்டகால அடிப்படையில் இந்தியாவின் 100 ஸ்மார்ட் நகரங்களில் 1,00,000 கருவிகளை விநியோகிக்க இந்நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. கழிவுகளை அப்புறப்படுத்துவதில் ஸ்மார்ட் தொழில்நுட்பங்களின் முக்கியத்துவம் குறித்து அந்தரிக்‌ஷ் வேஸ்ட் வென்சர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனர் மஹேக் மகேந்திர ஷா சுட்டிக்காட்டும்போது, “தனியார் மற்றும் பொது இடங்களில் தொற்றுநோயைக் கட்டுப்படுத்துவதில் கழிவு மேலாண்மை செயல்முறைகள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. கழிவுகளை சேகரித்தல், அவற்றைக் கொண்டு செல்லுதல், வகைப்பிரித்தல், அப்புறப்படுத்துதல், மறுசுழற்சி செய்தல் என ஒவ்வொரு செயல்முறையும் விரைவாக மேற்கொள்ளப்படவேண்டும். இதில் தொழில்நுட்பம் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும். பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை நிலவும் சூழலில் சரியான நேரத்தில் தொட்டிகளை சுத்தப்படுத்துவதற்கு முன்னுரிமை அளிக்கவேண்டியுள்ளது,” என்றார்.

ஷா மேலும் கூறும்போது, “அடுத்து வரும் மாதங்களில் தொலைநிலைக் கழிவு அளவு கண்காணிப்பு, ஸ்மார்ட் சேகரிப்பு, சுகாதாரக் குழுக்களுக்கு முறையான தற்காப்பு கருவிகளுடன் திறன் மேம்பாடு, சிறந்த சுகாதார நடைமுறைகள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு எடுத்துரைப்பது போன்றவை இந்தத் துறையை முன்னோக்கி நகர்த்துவதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் அம்சங்களாக இருக்கும்,” என்றார். கழிவுகள் விரைவாக அகற்றப்படுவதற்காக இந்த டிஜிட்டல் கழிவு மேலாண்மை அமைப்பு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் சுகாதாரக் குழுக்களுக்கு கழிவுகளின் அளவு குறித்து எச்சரிக்கும். அதேபோல் தேவைப்படும்போது குப்பைகளை அகற்றுவதற்கான பொதுமக்களின் கோரிக்கை குறித்தும் எச்சரிக்கை அனுப்பும். அந்தரிக்‌ஷ் வேஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் ஐஐடி மெட்ராஸ் இன்குபேஷன் செல் ஆதரவுடன் செயல்படுகிறது.

கோவிட்-19 பொறுத்தவரை நகரங்களுக்குள் இருக்கும் மருத்துவமனைகள், தனிமைப்படுத்தப்பட்டப் பகுதிகள், சிகப்பு மண்டலங்கள் ஆகிய பகுதிகளில் அபாயகரமான கழிவுகள் உற்பத்தியாகிறது. இவற்றின் மூலம் அந்தப் பகுதிகளில் கொரோனா பரவுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். எனவே குப்பைத் தொட்டிகளை சரியான நேரத்தில் சுத்தப்படுத்துவதும் கிருமிநாசினிகளைத் தெளிப்பது போன்ற நடவடிக்கைகளே கொரோனா வைரஸ் மேலும் தீவிரமாகப் பரவுவதைத் தடுக்கும். கோவிட்-19 தொற்றுக்கு எதிரான நாட்டின் முயற்சிகளில் பங்களிக்கும் ஸ்டார்ட் அப்களுக்கு ஐஐடி மெட்ராஸ் ஆதரவளிக்கிறது. அதன் பங்களிப்பு குறித்து ஐஐடி இன்குபேஷன் செல் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி டாக்டர் தமஸ்வதி கோஷ் கூறும்போது, “கோவிட்-19 தொற்றை எதிர்த்து இந்தியா சிறப்பாகப் போராட உதவும் வகையில் என்95 முகக்கவசம், இன்டியூபேஷன் பாக்ஸ், செயற்கை சுவாசக் கருவிகள், டெஸ்டிங் கிட் என பல்வேறு தயாரிப்புகளை எங்கள் ஸ்டார்ட் அப்கள் உருவாக்கி வருகின்றன. இந்த ஸ்டார்ட் அப்’கள் சூழலுக்கேற்ப தங்களது செயல்பாடுகளில் கவனம் செலுத்தி கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவலுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் பங்களித்துள்ளன. சவால் நிறைந்த இந்தத் தருணத்திலும் ஐஐடிஎம் இன்குபேஷன் செல் அதன் ஸ்டார்ட் அப்களுக்குத் தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வருகிறது. இந்த ஸ்டார்ட் அப்களின் முயற்சி மேலும் சிறப்பிக்க துறை சார்ந்த ஆதரவு உதவும் என்று நம்புகிறோம்,” என்றார்.

இந்தியாவில் உற்பத்தியாகும் கழிவுகளில் வெறும் 28 சதவீதம் மட்டுமே மறுசுழற்சி செய்யப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஐந்து ஆண்டுகளிலும் இந்த எண்ணிக்கை இரட்டிப்பாகி வருவதாக பல்வேறு ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. அந்தரிக்‌ஷ் வேஸ்ட் வென்சர்ஸ் கழிவு மேலாண்மை செயல்முறைகளை டிஜிட்டல் முறையில் செயல்படுத்தி குப்பைத் தொட்டிகள் நிரம்புவதற்கு முன்பே சுத்தப்படுத்தப்படுவதை உறுதிசெய்யும்.

ஏர்பின் ஸ்மார்ட் பின் அமைப்பைப் பயன்படுத்துவதால் கீழ்கண்ட செயல்பாடுகளை எளிதாக மேற்கொள்ளலாம்:

தொலைநிலையில் குப்பைத் தொட்டிகளில் உள்ள கழிவுகளின் அளவை கண்காணிக்கலாம்

தொட்டிகள் முழுமையாக நிறைவதற்கு முன்பே எச்சரிக்கை பெறலாம்

கழிவுகள் விரைவாக சேகரித்து, அவற்றைக் கொண்டு சென்று, அப்புறப்படுத்தும் கழிவு மேலாண்மை செயல்முறைகளை மேம்படுத்தலாம்

கழிவுகள் அப்புறப்படுத்துவது குறித்தும் கழிவுகள் உற்பத்தி குறித்தும் தானியங்கு முறையில் தொகுக்கப்பட்ட அறிக்கைகள் பெறலாம்

குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் தொட்டியில் இருக்கும் கழிவுகளின் அளவு குறித்து உரிய சுகாதார குழுக்களுக்கு தகவலளிக்கலாம்

கழிவுகள் மறுசுழற்சி செய்யப்படவும் எரியூட்டப்படவும் தொடர்புடைய நபர்களுக்கு வகைப்பிரிக்கப்பட்ட கழிவுகள் பற்றியும் இடத்தை எளிதாக சென்றடைவதற்கான வழியையும் தெரிவிக்கலாம்.

அந்தரிக்‌ஷ் வேஸ்ட் வென்சர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் ‘குவால்கம் டிசைன் இன் இண்டியா சேலஞ்ச் 2019’-க்கு இறுதியாக தகுதிபெற்ற பத்து ஸ்டார்ட் அப்களில் ஒன்று. அதுமட்டுமின்றி `தி எகனாமிக்ஸ் டைம்ஸ் – 50 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் டு வாட்ச் அவுட் ஃபார் இன் 2020’ பட்டியலிலும் இடம்பெற்றுள்ளது.

கட்டுரையாளர்: ஸ்ரீவித்யா

