தமிழ்நாட்டின் மில்லியனர்கள் நான்கு ஆண்டுகளில் 75% உயர்வு!
தமிழ்நாட்டின் மில்லியனர்கள் நான்கு ஆண்டுகளில் 75%, கர்நாடகாவின் அதிகமாகியுள்ளனர். மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் ஹுருன் இந்தியா செல்வந்தர்கள் குறித்த அறிக்கை 2025 -ன் படி, தமிழ்நாட்டில் இப்போது 72,600 மில்லியனர் குடும்பங்கள் உள்ளன, 2021 முதல் இது 75% அதிகரிப்பாகும். இதே 4 ஆண்டுகள் காலக்கட்டத்தில் கர்நாடகாவில் மில்லியனர்கள் எண்ணிக்கை 68,800 ஆக உயர்ந்து 88% அதிகரித்துள்ளது.
இந்தியாவின் மொத்த கோடீஸ்வர குடும்பங்களில் இந்த இரண்டு மாநிலங்களும் சேர்ந்து 16%க்கும் அதிகமானவற்றைக் கொண்டுள்ளன, இது செல்வச் செழுமையின் வரைபடத்தில் ஒரு மாற்றத்தை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.
முன்னணியில் சென்னை, பெங்களூரு!
பெங்களூருவே 31,600 மில்லியனர் குடும்பங்களை கொண்டுள்ளது — இது கர்நாடகாவின் மொத்த எண்ணிக்கையின் பாதி அளவுக்கு சமம். இதற்குக் காரணமாக, தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகள், ஸ்டார்ட்அப்கள் மற்றும் வென்ச்சர் முதலீட்டுத் துறைகள் உள்ளன.
தமிழ்நாட்டின் செல்வச் செழிப்பு நெகிழ்வானதாகவே இருந்தாலும், இதையும் சென்னை நகரமே வழிநடத்துகிறது. தமிழ்நாட்டின் மில்லியனர்களில் சுமார் மூன்றில் ஒன்று சென்னையிலேயே வாழ்கின்றனர். இது ஆட்டோமொபைல் உற்பத்தி, துணிகள், தொழில்துறை ஏற்றுமதி போன்ற துறைகளால் செல்வ வளமை கண்டுள்ளது.
ஒரு அறிக்கையின் படி, 2021 முதல் 2024 வரையான காலத்தில் கர்நாடகாவில் செயல்பட்ட நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை சுமார் 40% அதிகரித்துள்ளது; தமிழ்நாட்டிலும் இது 36% உயர்வைச் சந்தித்துள்ளது. இந்த விரிவாக்கம் பொருளாதாரத்தின் முறைப்படுத்தலையும் புதிய செல்வத்தை உருவாக்குவதில் தொழில்முனைவோரின் பங்கையும் பிரதிபலிக்கிறது.
வலுவான பொருளாதார பின்னணி
இரு மாநிலங்களும் பலம் வாய்ந்த பொருளாதார வளர்ச்சியைப் பெற்றுள்ளன. 2020–21 முதல் 2023–24 வரை தமிழ்நாட்டின் மொத்த மாநில உள்நாட்டு தயாரிப்பு (GSDP) சுமார் 52% உயர்ந்து ரூ. 27.2 லட்சம் கோடியாகியுள்ளது. அதே காலத்தில், கர்நாடகாவின் GSDP சுமார் 56% உயர்ந்து ரூ. 25.6 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
இந்த வளர்ச்சி விகிதங்கள், இந்தியாவின் பல பெரிய மாநிலங்களை விட மேம்பட்டவை, மேலும் நடுத்தர அளவிலான உலகப் பொருளாதாரங்களுடன் ஒப்பிடக்கூடியவை. வரிவசூல்கள் மற்றொரு அடையாளமாக அமைகின்றன.
கர்நாடகாவின் வருமான வரி வசூல், அதன் GSDP-இன் 9% அளவை அடைகிறது — இது நாட்டிலேயே மிக உயர்ந்த விகிதங்களில் ஒன்றாகும். இது உயர்ந்த சம்பளங்களைப் பெறும் IT தொழிலாளர்கள் மற்றும் நிறுவன லாபங்களை பிரதிபலிக்கிறது. தமிழ்நாட்டின் விகிதம் அதைவிட குறைவாக இருந்தாலும், தொழில்துறையின் விரிவுடன் அது மேம்படுகின்றது.
பிரீமியம் வீடுகள், மருத்துவம், தனியார் கல்வி மற்றும் ஆடம்பரம் மீதான மோகம், தேவைகள் பெங்களூரு, சென்னை மற்றும் சுற்றியுள்ள தொழில்துறை நகரங்களில் அதிகரிக்குமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆர்வமும் பணப்புழக்க சுழற்சியும் கொண்ட முதல் தலைமுறை தொழில்முனைவோர் மற்றும் நிபுணர்களை செல்வ மேலாளர்களும் நிதி நிறுவனங்களும் குறிவைத்து வருகின்றன.
தெற்கில் நிலைத்த செல்வ உருவாக்கம், உள்ளூர் நிறுவனங்கள் உலகளாவிய முன்னணி நிறுவனங்களாக வளர முடியுமா என்பதைப் பொறுத்தே இருக்கும். இதுவே, சாதாரண மில்லியனர்களை, மிக உயர்ந்த நிகர மதிப்புடைய நபர்களாக மாற்றும் முக்கிய படியாக அமையும்.
மாறும் இந்தியாவின் செல்வச்செழுமை வரைபடம்:
இந்தியாவின் கோடீஸ்வர குடும்பங்கள் 2017 முதல் 445% வளர்ச்சியடைந்துள்ளன, ஆனால் தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடகாவின் எழுச்சி அதன் வேகம் மற்றும் பரப்பு இரண்டிற்கும் தனித்து நிற்கிறது.
தெற்கு மாநிலத்தின் செல்வச் செழிப்பு மரபுரிமைச்ஹ் சொத்துக்களைப் பற்றியது அல்ல, கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் கட்டமைக்கப்பட்ட வணிகங்களைப் பற்றியது, பெங்களூரில் உள்ள ஐடி ஸ்டார்ட்அப்கள் முதல் சென்னையில் உள்ள ஆட்டோ கிளஸ்டர்கள் வரை. இதன் விளைவாக இந்தியாவின் செல்வச் செழுமைமிக்க பகுதிகளின் புவியியலில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஒரு காலத்தில் மும்பை மற்றும் டெல்லியில் செழிப்பு குவிந்திருந்த இடத்தில், இன்று தெற்கு மாநிலமானது நாட்டின் இரண்டாவது பெரிய செல்வ மையமாக தன்னை உறுதியாக நிலைநிறுத்திக் கொள்கிறது.