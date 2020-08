இந்திய பாதுகாப்புத் துறைக்கு உதவும் 5 ஸ்டார்ட் அப்'கள்

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் 'தற்சார்பு இந்தியா' (ஆத்ம நிர்பார் பார்த்) எனும் தொலைநோக்கு பார்வை செயலாக்கம் பெற இந்திய ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் புதுமையான சேவைகளை வழங்கி வருகின்றன. இந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றும் வகையில், ஸ்டார்ட் அப் தொழில்முனைவோர், தொழில்நுட்பத்தின் துணையோடு புதுமையான சேவைகளை உருவாக்கி வருகின்றனர். தேசியப் பாதுகாப்புக்கு உகந்த சேவைகளை உருவாக்குமாறும் அரசும் அவர்களை ஊக்குவித்து வருகிறது.

ஆயுதப்படைகளுக்கான நவீன தீர்வுகளை வழங்கக் கூடிய, 250 பாதுகாப்பு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் நிதி உதவி அளித்து ஊக்குவிக்க இருப்பதாக கடந்த ஆண்டு இந்திய அரசு அறிவித்தது. இந்திய ஆயுத படைகளுக்கு உதவும் புதிய தொழில்நுட்பங்களைக் கண்டறிவதை ஊக்குவிப்பதற்காக 2018ம் ஆண்டு அறிமுகம் செய்யப்பட்ட இந்தியா டிஃபென்ஸ் திட்டம் மூலம், பாதுகாப்பு அமைச்சகமும் புதுமையான சேவைகளுக்காக ரூ.500 கோடி நிதி ஒதுக்கியுள்ளது.

ஐடியா ஃபோர்ஜ், டான்போ இமேஜிங், சி.எம் என்விரான்சிஸ்டம்ஸ், விஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் இந்த அழைப்பை ஏற்று பாதுகாப்புத் துறைக்கான நவீன சேவைகளை உருவாக்கியுள்ளன.

இந்த வகையில் சிறந்து விளங்கும் 5 ஸ்டார்ட் அப்களை யுவர்ஸ்டோரி அறிமுகம் செய்கிறது: சி.ஆர்.ஓஎன் சிஸ்டம்ஸ் (CRON Systems) இந்திய ராணுவம் மற்றும் எல்லைப் பாதுகாப்புப் படையினர், நாட்டின் எல்லையை பாதுகாத்து வருகின்றனர். அவர்கள் மோசமான வானிலையிலும் இரவு பகலாக பணியாற்றுகின்றனர்.

குருகிராமைச் சேர்ந்த சி.ஆர்.ஒ.என் சிஸ்டம்ஸ், எல்லைப் பாதுகாப்புத் தீர்வுகளை ராணுவம் செயல்படுத்தும் வகையில் இண்டெர்நெட் ஆப் திங்ஸ் சார்ந்த சேவைகளை உருவாக்கி வருகிறது. 2015ல், துஷார் சப்பார், பர்ஹீன் அகமது, டாமி காட்ஜெனிலன்போகன் மற்றும் சவுரவ் அகர்வால் ஆகியோரால் துவக்கப்பட்ட நிறுவனம், முதலில் எல்லை பாதுகாப்பு படையினருக்கான லேசர் சுவற்றை எழுப்புவதில் கவனம் செலுத்தியது. அதன் பிறகு, தனது சேவைகளை ட்ரோன்கள், ரோவர்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாக விரிவாக்கம் செய்துள்ளது. நிறுவனத்தின் முக்கிய சேவையான கவச் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம், எல்லையில் அமைக்கப்படுள்ள தொடர் வேலி கம்பங்களை கொண்டிருக்கிறது. கண்களுக்கு புலப்படாத வயர்லெஸ் வலை மற்றும் பல தரவு பீம்கள் மூலம் இந்த கம்பங்கள் இயங்குகின்றன. ஏதேனும் ஊடுருவல் நிகழும் போது, இந்த அமைப்பு உடனே பாதுகாப்புப் படையினருக்கு தகவல் அளித்து நடவடிக்கை எடுக்க வைக்கிறது. போதுமான செயல்திறன் வாய்ந்த பாதுகாப்பு சேவைகள் இல்லாததை உணர்ந்த துஷார் எல்லையில் பல மாதங்கள் தங்கி, இந்த சேவையை உருவாக்கினார்.

இதற்கு முன்னர் யுவர்ஸ்டோரியிடம் பேசிய போது, நிதிக்காக, வென்சர் முதலீட்டாளரான காட்ஜெனிலன்போகனை அணுகியதாகவும், இஸ்ரேல் விமானப் படையில் 15 ஆண்டு பணியாற்றிய அனுபவம் மிக்க அவர், நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனராக இணைந்ததாகவும் கூறியுள்ளார்.

நிறுவனம் தற்போது, முப்பரிமான சென்சிங் துறையில் உள்ள பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும் முயற்சியிலும் ஈடுபட்டுள்ளது. முப்பரிமான சென்சார் மற்றும் நிஜ உலக தேவைக்கு இடையிலான இடைவெளியை நிரப்பக்கூடிய சென்ஸ் எட்ஜ் எனும் நவீன சாதனத்தை உருவாக்குவதில் ஈடுபட்டுள்ளது. போக்குவரத்து உள்கட்டமைப்பு, ஸ்மார்ட் ஸ்பேஸ் உள்ளிட்ட சென்சார் சார்ந்த பிரிவுகளின் இந்த சாதனம் செயல்படக்கூடியது. "சென்ஸ் எட்ஜ், ஊடுருவல்களை கண்டறிய ‘கவச்’ அமைப்புடன் இணைந்து செயல்படும் திறன் பெற்றது. கவச் மூலம் பெறும் தரவுகளை இது இயந்திர கற்றல் மூலம் வகைப்படுத்துகிறது. இதன் மூலம் பெறப்படும் சித்திரம் மூலம், தேவையான நடவடிக்கைகளுக்கு ஏற்ற எச்சரிக்கை வழங்கப்படுவதாக நிறுவனம் தெரிவிக்கிறது. ஏஸ்ட்ரியா ஏரோஸ்பேஸ் (Asteria Aerospace) பெங்களூருவைச் சேர்ந்த ஏஸ்டிரியா ஏரோஸ்பேஸ், ரோபோவியல் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவி சார்ந்த ஸ்டார்ட் அப்’பாக அமைகிறது. ராணுவம், துணை ராணுவம் மற்றும் காவல்துறைக்கான ட்ரோன் சார்ந்த தீர்வுகளை வழங்கி வருகிறது.

நிறுவனம், நீல் மேத்தா மற்றும் ஏரோஸ்பேஸ் பொறியியல் பட்டம் பெற்ற நிஹார் வர்திக்கால், 2012ல் துவக்கப்பட்டது. எண்ணெய், எரிவாயு, சுரங்கம், கட்டுமானம், விவசாயம், உள்ளிட்ட துறைகளில் தானியங்கி சர்வே, ஆய்வு ஆகியவற்றுக்கான ட்ரோன் கண்காணிப்பு சேவையை நிறுவனம் வழங்கி வருகிறது. எல்லை பாதுகாப்பு படை தவிர, துணை ராணுவம் மற்றும் மாநில காவல்துறைகளுடனுன் இணைந்து செயல்பட்டு வருகிறது.

நிறுவனம் வழங்கும் சேவைகள் மூன்று ட்ரோன்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கின்றன. இதன் சைக்னஸ் ட்ரோன், உறுதி, ரேஞ்ச், மற்றும் எடைகளைக் கொண்டு செல்லும் தன்மையாக அறியப்படுகிறது. இது கண்காணிப்புப் பணி மற்றும் பாதுகாப்பு செயல்பாடுகளில் பயன்படுகிறது.

இதன் இரண்டாவது சேவை நிறுவனப் பணிகளுக்காக பயன்படுத்தப்படும் சிறிய அளவிலான ட்ரோனாகும். மூன்றாவதாக ஏ400 மினிட்ரோன், விரைவான கண்காணிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள உதவுகிறது.

இதன் ஜெனிசஸ் நெட்வொர்க் மேடை, பாதுகாப்புப் பணிகளுக்காக பல்வேறு ட்ரோன்களை பயன்படுத்த உதவுகிறது. கிளவுட் அல்லது வளாகத்தில் செயல்படக்கூடிய இந்த சேவை, ட்ரோன்கள் பதிவு செய்யும் தரவுகள் மற்றும் வீடியோக்களை உடனுக்குடன் அணுக வழி செய்கிறது.

நிறுவனம், பாதுகாப்புத் துறைக்கான பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு காண மத்திய துணை ராணுவ காவல் படை நடத்திய ஸ்டார்ட் அப் போட்டியில் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆப்டிமைஸ்டு எல்க்ட்ரோடெக் (Optimized Electrotech) அகமாதாபாத்தைச் சேர்ந்த ஆப்டிமைஸ்டு எலக்ட்ரோடெக், பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் தீர்வுகளை வழங்கும், எலக்ட்ரோ ஆப்டிக் ஸ்டார்ட் அப்’பாக விளங்குகிறது. அனில் யேககலா, குல்தீப் சக்சேனா, பூர்வி ஷா மற்றும் சந்தீப் ஷா ஆகியோர் 2017 ல் நிறுவனத்தை துவக்கினர்.

ஸ்மார்ட் நகரங்களில் கண்காணிப்பு, செயற்கைகோள் சார்ந்த இமேஜிங், எல்லை கண்காணிப்பு, மெடிகல் இமேஜிங், தானியங்கி வாகனம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் செயல்படக்கூடிய கண்காணிப்பு சேவைகளை எலக்ட்ரோ ஆப்டிக் முறையில் வழங்குகிறது.

“உள்நாட்டு பாதுகாப்பு மற்றும் மத்திய பாதுகாப்புத் துறை சார்பாக செயல்படுகிறோம். எங்கள் சேவைகள், துணை ராணுவ படைக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. எல்லை பாதுக்காப்பு படை, ஆர்.ஆர் மற்றும் கடலோர காவல்படையாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நகரங்களுக்குள் சட்டம் ஒழுங்கு பணிகளுக்காக காவல்துறையால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ராணுவம், விமானப்படை மற்றும் கடற்படையால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தற்போதுள்ள முதல் கட்ட சேவைகள், எல்லை கண்காணிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு பணிகளுக்காக கைகொடுகின்றன. எதிர்வரும் சேவைகள், ஸ்மார்ட் நகர பயன்பாடு மற்றும் தானியங்கி துறைகளில் செயல்படும்” என்று யுவர்ஸ்டோரியிடம் பேசும் போது, இணை நிறுவனர் சந்தீப் ஷா தெரிவித்தார். நிறுவனச் சேவைகள், எலக்ட்ரோமேக்னடிக் ஸ்பெக்டர்த்தை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டவை. ஸ்பெக்டரத்தின் வேறு வேறு பகுதிகள் வெவ்வேறு உருவங்களை படம் பிடிக்க உதவுகின்றன.

இந்நிறுவனத்தின் இன்பிவிஷன் பிராடக்ட் வரிசை, 30 கிமீ தொலைவில் இருந்து பீரங்கியை கண்டறியும் திறன் கொண்டது. புகை, பனி, இருள் போன்ற சூழலிலும் பெரிய பரப்பை கண்காணிக்க உதவும் ஆம்னிவிஷன் வரிசை சேவைகளை அறிமுகம் செய்ய திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் இணை நிறுவனர் தெரிவிக்கிறார். கடந்த ஆண்டு, பாதுகாப்பு துறைக்கான புதுமையாக்க போட்டியில் நிறுவனம் வெற்றி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது. விண்வெளி (VINVELI) ஐயோவா மற்றும் சென்னையைச் சேர்ந்த 'விண்வெளி', 2013ல் கோகுல் அனந்தயுவராஜ், யுவான் கு மற்றும் இஷான் ஹலேகோட்டேவால் துவக்கப்பட்டது. ஏரோஸ்பேஸ் மற்றும் ரோபோவியல் துறைகளில் கவனம் செலுத்தும் நோக்கம் கொண்டிருந்தனர்.

நிறுவனம், வர்த்தக மற்றும் ராணுவ பயன்பாட்டிற்கான ஆளில்லா விமானச் சேவையை வழங்கி வருகிறது. ஐயோவா ஸ்டார்ட் அப் ஆக்சலேட்டர் ஆதரவு பெற்ற நிறுவனம், ட்ரோன் பராமரிப்பு மற்றும் ஆளில்லா விமான தொழில் சேவைகளை அளிப்பதற்கான உள்கட்டமைப்பு, தகவல் தொடர்பு வசதியை வழங்குவதாக இதன் இணையதளம் தெரிவிக்கிறது.

பாதுகாப்பு அமைச்சகம், மற்றும் உள்துறை அமைச்சகத்தை வாடிக்கையாளராக கொண்டுள்ள நிறுவனம், கலவர கட்டுப்பாடு பணிகள் உள்ளிட்டவற்றுக்கு ட்ரோன் சேவை அளிக்கிறது. விவசாய மற்றும் காற்றாலைகளுக்கும் வர்த்தக நோக்கில் சேவை அளிக்கிறது. விண்வெளி தயாரித்துள்ள மேட் இன் இந்தியா ‘வெரோ ட்ரோன்’, 38 மிமி ஜெர்னேட் குண்டுகளை சுமந்து செல்லக்கூடியது. இரண்டு காமிராக்கள் மூலம் சுற்றுப்புறத்தை கண்காணித்து இலக்குகளை குறிபார்த்து சுடக்கூடியது. (பிக் பேங்க் பூம் சொல்யூஷன்ஸ்) Big Bang Boom Solutions சென்னையைச் சேர்ந்த பிக் பேங்க் பூம் சொல்யூஷன்ஸ், பாதுகாப்புத் துறைக்காக ஒருங்கிணைந்த அறிவுசார் சொத்துரிமையை உருவாக்குவதில் கவனம் செலுத்துகிறது. 2018ல், பிரவீன் துவாரகநாத் மற்றும் டாக்டர்.சிவராமன் ராமசாமி ஆகியோர் இணைந்து நிறுவனத்தை துவக்கினர். இருவரும் எஸ்.ஆர்.எம் கல்லூரியில் பயின்ற போது அறிமுகமானார்கள்.

டி- சிரீஸ் ஆளில்லா பீரங்கி, ஹைபிரிட் பர்சனல் காம்பேட் ஆர்மர், ஸ்மார்ட் பென்சிங் அமைப்பு, 360 அட்வான்ஸ்டு பேட்டில் இண்டர்பேஸ் உள்ளிட்ட சேவைகளை வழங்கி வருகிறது.

இந்த ஸ்டார்ட் அப், iDEX சவால் போட்டியில் இரண்டு பிரிவுகளில் வென்றுள்ளது. புதுமையாக்க துறையிடம் இருந்து ரூ. 3 கோடி நிதி பெற்றுள்ளது. நாடு முழுவதும் உள்ள தொழில்நுட்ப வல்லுனர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதாக நிறுவனம் தெரிவிக்கிறது. கடந்த மாதம், இந்த ஸ்டார்ட் அப் தனது ஏ சுற்று நிதி திரட்டலின் அங்கமாக, மும்பை ஏஞ்சல்ஸ் நெட்வொர்க் மூலம் ஒரு மில்லியன் டாலர் நிதி பெற்றது.

