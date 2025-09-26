Brands
பங்குச்சந்தை நியூஸ்

Stock News: ட்ரம்ப் விதித்த மருந்து வரி தாக்கம் - சென்செக்ஸ் 400+ புள்ளிகள் சரிவு!

எச்1பி விசா கட்டண உயர்வு தாக்கம் இன்னும் குறையாத நிலையில், ட்ரம்ப் அறிவித்த மருந்துகளுக்கான 100% வரி விதிப்பால் சென்செக்ஸ், நிஃப்டி புள்ளிகள் கடுமையாக சரிந்துள்ளன.

Stock News: ட்ரம்ப் விதித்த மருந்து வரி தாக்கம் - சென்செக்ஸ் 400+ புள்ளிகள் சரிவு!

Friday September 26, 2025 , 2 min Read

மருந்துகளுக்கு 100% இறக்குமதி வரியை அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் விதித்துள்ளதன் எதிரொலியால், இந்திய பங்குச் சந்தையில் கடும் வீழ்ச்சி நிலவுகிறது.

மும்பை பங்குச் சந்தையில் இன்று (செப்.26) காலை வர்த்தகம் தொடங்கும்போது சென்செக்ஸ் 329.66 புள்ளிகள் சரிந்து 80,830.02 ஆகவும், தேசிய பங்குச் சந்தையில் நிஃப்டி 105.7 புள்ளிகள் சரிந்து 24,785.15 ஆகவும் இருந்தது.

எச்1பி விசா கட்டண உயர்வு தாக்கம் இன்னும் குறையாத நிலையில், ட்ரம்ப் அறிவித்த மருந்துகளுக்கான 100% வரி விதிப்பால் சென்செக்ஸ், நிஃப்டி புள்ளிகள் கடுமையாக சரிந்துள்ளன. எல் அண்ட் டி, டாடா மோட்டார்ஸ், ஐடிசி, மாருதி சுசுகி, ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் உள்ளிட்ட சில நிறுவனப் பங்குகளே ஏற்றம் கண்டன. பெரும்பாலான நிறுவனப் பங்குகள் சரிவை சந்தித்தன.

இன்று பிற்பகல் 1.20 மணியளவில் சென்செக்ஸ் 411.65 புள்ளிகள் சரிந்து 80,748.03 ஆகவும், நிஃப்டி 136.95 புள்ளிகள் சரிந்து 24,753.90 ஆகவும் இருந்தது.

காரணம் என்ன?

அமெரிக்க பங்குச் சந்தை சரிவுடன் நிறைவு பெற்றது. ஆசிய பங்குச் சந்தைகளைப் பொறுத்தவரையில் சியோல், ஷாங்காய், டோக்கியோ மற்றும் ஹாங்காங் என அனைத்திலும் வீழ்ச்சி நிலவுகிறது. சர்வதேச பங்குச் சந்தைகளின் போக்குடன், எச்1பி விசா கட்டண உயர்வு தாக்கம், வெளிநாட்டு முதலீடு வரத்து குறைவு மற்றும் மருந்துகளுக்கு 100% வரி விதிப்பதாக ட்ரம்ப் வெளியிட்ட அறிவிப்பு ஆகிய காரணங்களால் இந்திய பங்குச் சந்தைகளில் ஆறாவது நாளாக வீழ்ச்சி நீடிக்கிறது.

sensex today

ஏற்றம் காணும் பங்குகள்:

எல் அண்ட் டி

டாடா மோட்டார்ஸ்

ஐடிசி

மாருதி சுசுகி

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்

இறங்கு முகம் காணும் பங்குகள்:

சன் பார்மா

ஆக்சிஸ் பேங்க்

பாரதி ஏர்டெல்

ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்

எஸ்பிஐ

டெக் மஹிந்திரா

டாடா ஸ்டீல்

இந்துஸ்தான் யூனிலீவர்

பவர் கிரிட் கார்ப்பரேஷன்

என்டிபிசி

நெஸ்லே இந்தியா

ஹெச்சிஎல் டெக்னாலஜிஸ்

ஏசியன் பெயின்ட்ஸ்

பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ்

அதானி போர்ட்ஸ்

ஐசிஐசிஐ பேங்க்

இண்டஸ்இண்ட் பேங்க்

எம் அண்ட் எம்

கோடக் மஹிந்திரா பேங்க்

பஜாஜ் ஃபின்சர்வ்

இன்போசிஸ்

டைடன் கம்பெனி

டிசிஎஸ்

எடர்னல் லிட்

அல்ட்ராடெக் சிமென்ட்ஸ்

ரூபாய் மதிப்பு

இன்றைய வர்த்தக தொடக்கத்தில் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ரூ.88.70 ஆக இருந்தது.

Edited by Induja Raghunathan