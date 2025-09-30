Stock News: இந்திய பங்குச் சந்தையில் கைகொடுத்த வங்கி நிறுவன பங்குகள்!
இன்று காலை வர்த்தகம் தொடங்கியதில் இருந்தே இந்திய பங்குச் சந்தையில் ஏற்றம் நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக வங்கி - நிதி நிறுவனப் பங்குகள் உறுதுணை புரிந்துள்ளன.
இந்த வார தொடகத்தில் இருந்தே இந்திய பங்குச் சந்தையில் பச்சை விளக்கு எரியத் தொடங்கியிருக்கிறது. சென்செக்ஸ், நிஃப்டி புள்ளிகள் ஓரளவு ஏற்றம் கண்டு வருகின்றன.
மும்பை பங்குச் சந்தையில் இன்று (செப்.30) காலை வர்த்தகம் தொடங்கும்போது சென்செக்ஸ் 312.88 புள்ளிகள் உயர்ந்து 80,677.82 ஆகவும், தேசிய பங்குச் சந்தையில் நிஃப்டி 96.9 புள்ளிகள் உயர்ந்து 24,731.80 ஆகவும் இருந்தது.
இன்று காலை வர்த்தகம் தொடங்கியதில் இருந்தே இந்திய பங்குச் சந்தையில் ஏற்றம் நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக வங்கி - நிதி நிறுவனப் பங்குகள் உறுதுணை புரிந்துள்ளன. குறிப்பாக இண்டஸ்இண்ட் பேங்க், எஸ்பிஐ, பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ், கோடக் மஹிந்திரா பேங்க், ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க், ஐசிஐசிஐ பேங்க் உள்ளிட்ட நிறுவனப் பங்குகள் ஏற்றம் கண்டிருந்தன.
இன்று பிற்பகல் 1.30 மணியளவில் சென்செக்ஸ் 11.86 புள்ளிகள் உயர்ந்து 80,376.80 ஆகவும், நிஃப்டி 13.65 புள்ளிகள் உயர்ந்து 24,648.55 ஆகவும் இருந்தது.
காரணம் என்ன?
அமெரிக்க பங்குச் சந்தை ஏற்றத்துடன் நிறைவு பெற்றது. ஆசிய பங்குச் சந்தைகளைப் பொறுத்தவரையில் ஷாங்காயில் மட்டும் ஏற்றம் நிலவுகிறது; சியோல், டோக்கியோ மற்றும் ஹாங்காங்கில் சரிவு நிலவுகிறது. இன்று வங்கி நிறுவனப் பங்குகளை வாங்குவதில் முதலீட்டாளர்கள் ஆர்வம் காட்டியதால் இந்திய பங்குச் சந்தையில் பெரிதாக தடுமாற்றம் இல்லாமல் இருந்தது.
ஏற்றம் காணும் பங்குகள்:
அல்ட்ராடெக் சிமென்ட்ஸ்
ஹெச்சிஎல் டெக்னாலஜிஸ்
அதானி போர்ட்ஸ்
இந்துஸ்தான் யூனிலீவர்
இண்டஸ்இண்ட் பேங்க்
டெக் மஹிந்திரா
எடர்னல் லிட்
எஸ்பிஐ
சன் பார்மா
பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ்
கோடக் மஹிந்திரா பேங்க்
இன்போசிஸ்
டிசிஎஸ்
டாடா ஸ்டீல்
ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்
ஐசிஐசிஐ பேங்க்
எம் அண்ட் எம்
இறங்கு முகம் காணும் பங்குகள்:
நெஸ்லே இந்தியா
ஏசியன் பெயின்ட்ஸ்
மாருதி சுசுகி
டாடா மோட்டார்ஸ்
ஆக்சிஸ் பேங்க்
பவர் கிரிட் கார்ப்பரேஷன்
என்டிபிசி
பாரதி ஏர்டெல்
டைடன் கம்பெனி
பஜாஜ் ஃபின்சர்வ்
ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்
எல் அண்ட் டி
ஐடிசி
ரூபாய் மதிப்பு
இன்றைய வர்த்தக தொடக்கத்தில் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ரூ.88.75 ஆக கடும் வீழ்ச்சி கண்டு இருந்தது.
Edited by Induja Raghunathan