Stock News: 6 நாள் கழித்து வீழ்ச்சி - சென்செக்ஸ் 500+ புள்ளிகள் சரிவு!
கடந்த 6 வர்த்தக தினங்களாக தொடர்ந்து ஏற்றம் கண்டு வந்த இந்திய பங்குச் சந்தை இன்று காலை வர்த்தகம் தொடங்கியதில் இருந்தே பெரும் சரிவை சந்தித்துள்ளது.
இந்திய பங்குச் சந்தையில் 6 நாட்களுக்குப் பின் வீழ்ச்சி நிலவுகிறது. சென்செக்ஸ் 500+ புள்ளிகள் சரிந்துள்ளன.
மும்பை பங்குச் சந்தையில் இன்று (ஆக.22) காலை வர்த்தகம் தொடங்கும்போது சென்செக்ஸ் 262.05 புள்ளிகள் சரிந்து 81,738.66 ஆக இருந்தது. அதேவேளையில், தேசிய பங்குச் சந்தையில் நிஃப்டி 81.55 புள்ளிகள் சரிந்து 25,002.20 ஆக இருந்தது.
கடந்த 6 வர்த்தக தினங்களாக தொடர்ந்து ஏற்றம் கண்டு வந்த இந்திய பங்குச் சந்தை இன்று காலை வர்த்தகம் தொடங்கியதில் இருந்தே பெரும் சரிவை சந்தித்துள்ளது. எம் அண்ட் எம், மாருதி சுசுகி, சன் பார்மா, டைடன் கம்பெனி மற்றும் எடர்னல் லிட் ஆகிய நிறுவனப் பங்குகள் மட்டுமே ஏற்றம் கண்டுள்ளன. மற்ற அனைத்துப் பங்குகளும் சரிவை சந்தித்துள்ளது.
இன்று பிற்பகல் 1.20 மணியளவில் சென்செக்ஸ் 501.09 புள்ளிகள் சரிந்து 81,499.62 ஆகவும், நிஃப்டி 156.40 புள்ளிகள் சரிந்து 24,927.35 ஆகவும் இருந்தது.
காரணம் என்ன?
அமெரிக்க பங்குச் சந்தை வர்த்தகம் வீழ்ச்சியுடன் நிறைவு பெற்றது. ஆசிய பங்குச் சந்தைகளைப் பொறுத்தவரையில் சியோல், ஷாங்காய், டோக்கியோ மற்றும் ஹாங்காங்கில் ஏற்றம் நிலவுகிறது. இந்திய மீது ட்ரம்ப் விதித்த 50% வரி அமலுக்கு வரவுள்ள நிலையில், இந்திய பங்குச் சந்தையில் வீழ்ச்சி தொடங்கியிருக்கிறது.
ஏற்றம் காணும் பங்குகள்:
எம் அண்ட் எம்
மாருதி சுசுகி
சன் பார்மா
டைடன் கம்பெனி
எடர்னல் லிட்
இறங்கு முகம் காணும் பங்குகள்:
ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்
ஐடிசி
ஐசிஐசிஐ பேங்க்
ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்
எல் அண்ட் டி
பஜாஜ் ஃபின்சர்வ்
கோடக் மஹிந்திரா பேங்க்
டாடா மோட்டார்ஸ்
பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ்
டிசிஎஸ்
இன்போசிஸ்
டெக் மஹிந்திரா
டாடா ஸ்டீல்
ஆக்சிஸ் பேங்க்
அதானி போர்ட்ஸ்
எஸ்பிஐ
பாரதி ஏர்டெல்
ஹெச்சிஎல் டெக்ன்லாஜிஸ்
அல்ட்ராடெக் சிமென்ட்ஸ்
ஏசியன் பெயின்ட்ஸ்
பவர் கிரிட் கார்ப்பரேஷன்
என்டிபிசி
இண்டஸ்ட்இண்ட் பேங்க்
இந்துஸ்தான் யூனிலீவர்
நெஸ்லே இந்தியா
ரூபாய் மதிப்பு
இன்றைய வர்த்தக தொடக்கத்தில் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சற்றே சரிந்து ரூ.87.46 ஆக இருந்தது.
Edited by Induja Raghunathan