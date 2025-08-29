Brands
பங்குச்சந்தை நியூஸ்

Stock News: பங்குச் சந்தையில் குறைகிறதா அமெரிக்க வரி விதிப்பு தாக்கம்?

மத்திய அரசின் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்த திட்டமிட்டு வருவதன் எதிரொலியாக இந்திய பங்குச் சந்தை வர்த்தகம் மீளத் தொடங்கியிருக்கிறது.

Stock News: பங்குச் சந்தையில் குறைகிறதா அமெரிக்க வரி விதிப்பு தாக்கம்?

Friday August 29, 2025 , 2 min Read

அமெரிக்க வரி விதிப்பின் தாக்கம் இப்போது இந்திய பங்குச் சந்தையில் குறைவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படத் தொடங்கியுள்ளன.

மும்பை பங்குச் சந்தையில் இன்று (ஆக.29) காலை வர்த்தகம் தொடங்கும்போது சென்செக்ஸ் 197.11 புள்ளிகள் உயர்ந்து 80,277.68 ஆக இருந்தது. அதேவேளையில், தேசிய பங்குச் சந்தையில் நிஃப்டி 63.45 புள்ளிகள் உயர்ந்து 24,564.35 ஆக இருந்தது.

மத்திய அரசின் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்த திட்டமிட்டு வருவதன் எதிரொலியாக இந்திய பங்குச் சந்தை வர்த்தகம் மீளத் தொடங்கியிருக்கிறது. ஐடிசி, எல் அண்ட் டி, பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ், டாடா ஸ்டீல், அதானி போர்ட்ஸ், ஐசிஐசிஐ பேங்க், பாரதி ஏர்டெல், எஸ்பிஐ, ஆக்சிஸ் பேங்க் உள்ளிட்ட நிறுவனப் பங்குகள் ஏற்றமும், டாடா மோட்டார்ஸ், ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், டெக் மஹிந்திரா, நெஸ்லே இந்தியா, மாருதி சுசுகி, டைடன் கம்பெனி உள்ளிட்ட நிறுவனப் பங்குகள் சரிவையும் சந்தித்துள்ளன.

இன்று பிற்பகல் 1.30 மணியளவில் சென்செக்ஸ் 38.43 புள்ளிகள் உயர்ந்து 80,119.00 ஆகவும், நிஃப்டி 11.95 புள்ளிகள் உயர்ந்து 24,512.85 ஆகவும் இருந்தது.
sensex today

காரணம் என்ன?

அமெரிக்க பங்குச் சந்தை வர்த்தகம் ஏற்றத்துடன் நிறைவு பெற்றது. ஆசிய பங்குச் சந்தைகளைப் பொறுத்தவரையில் சியோல் மற்றும் டோக்கியோவில் சரிவும், ஷாங்காய் மற்றும் ஹாங்காங்கில் ஏற்றமும் நிலவுகிறது. சர்வதேச பங்குச் சந்தை போக்குகள் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், அமெரிக்க வரிவிதிப்பை எதிர்கொள்ளும் வகையில் சலுகைகள், நிதித் திட்டங்களை மத்திய அரசு வகுத்து வருகிறது. இதனால், இந்திய பங்குச் சந்தையில் இன்று பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்படவில்லை.

ஏற்றம் காணும் பங்குகள்:

ஐடிசி

எல் அண்ட் டி

கோடக் மஹிந்திரா பேங்க்

அல்ட்ராடெக் சிமென்ட்ஸ்

பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ்

இந்துஸ்தான் யூனிலீவர்

ஹெச்சிஎல் டெக்னாலஜிஸ்

டாடா ஸ்டீல்

அதானி போர்ட்ஸ்

பவர் கிரிட் கார்ப்பரேஷன்

ஐசிஐசிஐ பேங்க்

பாரதி ஏர்டெல்

எஸ்பிஐ

ஆக்சிஸ் பேங்க்

சன் பார்மா

டிசிஎஸ்

இறங்கு முகம் காணும் பங்குகள்:

டாடா மோட்டார்ஸ்

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்

டெக் மஹிந்திரா

நெஸ்லே இந்தியா

மாருதி சுசுகி

இண்டஸ்இண்ட் பேங்க்

ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்

டைடன் கம்பெனி

என்டிபிசி

இன்போசிஸ்

எடர்னல் லிட்

எம் அண்ட் எம்

ரூபாய் மதிப்பு

இன்றைய வர்த்தக தொடக்கத்தில் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ரூ.87.94 ஆக இருந்தது.

Edited by Induja Raghunathan