Stock News: ஜிடிபி வளர்ச்சி தாக்கம்: சென்செக்ஸ் 400+ புள்ளிகள் உயர்வு!
முதல் காலாண்டு முடிவில் இந்திய ஜிடிபி வளர்ச்சி 7.8% ஆக உள்ளதன் எதிரொலியாக, மும்பை மற்றும் தேசிய பங்குச் சந்தையில் புத்தெழுச்சி காணப்படுகிறது.
ஜிடிபி வளர்ச்சியின் சாதகமான போக்கு எதிரொலியாக, இந்திய பங்குச் சந்தையில் ஏற்றம் நிலவுகிறது. வர்த்கத்தின் இடையே சென்செக்ஸ் 400+ புள்ளிகள் உயர்ந்தன.
மும்பை பங்குச் சந்தையில் இன்று (செப்.1) காலை வர்த்தகம் தொடங்கும்போது சென்செக்ஸ் 343.46 புள்ளிகள் உயர்ந்து 80,153.11 ஆக இருந்தது. அதேவேளையில், தேசிய பங்குச் சந்தையில் நிஃப்டி 105.8 புள்ளிகள் உயர்ந்து 24,532.65 ஆக இருந்தது.
முதல் காலாண்டு முடிவில் இந்திய ஜிடிபி வளர்ச்சி 7.8% ஆக உள்ளதன் எதிரொலியாக, மும்பை மற்றும் தேசிய பங்குச் சந்தையில் புத்தெழுச்சி காணப்படுகிறது. பெரும்பாலான நிறுவனப் பங்குகள் ஏற்றம் கண்டுள்ளன. எனினும் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், கோடக் மஹிந்திரா பேங்க், ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க், எல் அண்ட் டி, ஐடிசி, சன் பார்மா உள்ளிட்ட ஒரு சில நிறுவனப் பங்குகளே சரிவை சந்தித்துள்ளன.
இன்று பிற்பகல் 1 மணியளவில் சென்செக்ஸ் 382.70 புள்ளிகள் உயர்ந்து 80,192.35 ஆகவும், நிஃப்டி 133.25 புள்ளிகள் உயர்ந்து 24,560.10 ஆகவும் இருந்தது.
காரணம் என்ன?
அமெரிக்க பங்குச் சந்தை வர்த்தகம் சரிவுடன் நிறைவு பெற்றது. ஆசிய பங்குச் சந்தைகளைப் பொறுத்தவரையில் சியோல் மற்றும் டோக்கியோவில் சரிவும், ஷாங்காய் மற்றும் ஹாங்காங்கில் ஏற்றமும் நிலவுகிறது.
சர்வதேசப் போக்குகள் கலவையாக இருந்தாலும் கூட, இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சி (ஜிடிபி) ஏப்ரல் - ஜூன் முதலாம் காலாண்டு முடிவில் 7.8% ஆக இருப்பது, உள்ளூர் முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் உத்வேகத்தை அளித்து, சென்செக்ஸ் மற்றும் நிஃப்டி புள்ளிகளின் ஏற்றத்துக்கு வழிவகுத்துள்ளது..
ஏற்றம் காணும் பங்குகள்:
டெக் மஹிந்திரா
நெஸ்லே இந்தியா
இண்டஸ்இண்ட் பேங்க்
என்டிபிசி
இன்போசிஸ்
எடர்னல் லிட்
எம் அண்ட் எம்
அல்ட்ராடெக் சிமென்ட்ஸ்
பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ்
ஹெச்சிஎல் டெக்னாலஜிஸ்
டாடா ஸ்டீல்
அதானி போர்ட்ஸ்
பவர் கிரிட் கார்ப்பரேஷன்
ஐசிஐசிஐ பேங்க்
பாரதி ஏர்டெல்
எஸ்பிஐ
ஆக்சிஸ் பேங்க்
டிசிஎஸ்
இறங்கு முகம் காணும் பங்குகள்:
ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்
கோடக் மஹிந்திரா பேங்க்
ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்
டைடன் கம்பெனி
இந்துஸ்தான் யூனிலீவர்
எல் அண்ட் டி
ஐடிசி
சன் பார்மா
ரூபாய் மதிப்பு
இன்றைய வர்த்தக தொடக்கத்தில் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு கடுமையாக வீழ்ச்சி கண்டு ரூ.88.30 ஆக இருந்தது.
