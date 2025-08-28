Stock News: இந்திய பங்குச் சந்தையில் ‘ரெட் அலர்ட்’ - மீள்வது எப்போது?
அமெரிக்கா விதித்த கூடுதல் வரிவிதிப்பின் தாக்கம், இந்திய பங்குச் சந்தை வர்த்தகத்தை அதிர வைத்துள்ளது. பெரும்பாலான நிறுவனப் பங்குகள் வீழ்ச்சி கண்டுள்ளன.
இந்தியாவுக்கான கூடுதல் வரிவிதிப்பு நடைமுறைக்கு வந்துள்ளதன் எதிரொலியாக, இந்திய பங்குச் சந்தையில் தொடர்ந்து சிவப்பு விளக்கு எரிந்து வருகிறது. சென்செக்ஸ், நிஃப்டி புள்ளிகள் வீழ்ச்சி கண்டுள்ளன.
மும்பை பங்குச் சந்தையில் இன்று (ஆக.28) காலை வர்த்தகம் தொடங்கும்போது சென்செக்ஸ் 508.16 புள்ளிகள் சரிந்து 80,278.38 ஆக இருந்தது. அதேவேளையில், தேசிய பங்குச் சந்தையில் நிஃப்டி 157.35 புள்ளிகள் சரிந்து 24,554.70 ஆக இருந்தது.
எனினும், அதானி போர்ட்ஸ், டைடன் கம்பெனி, ஏசியன் பெயின்ட்ஸ், எடர்னல் லிட், எல் அண்ட் டி,
பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ், மாருதி சுசுகி, எஸ்பிஐ, டாடா ஸ்டீல் முதலான நிறுவனப் பங்குகள் ஏற்றம் கண்டுள்ளன.
இன்று நண்பகல் 12 மணியளவில் சென்செக்ஸ் 236.21 புள்ளிகள் சரிந்து 80,550.33 ஆகவும், நிஃப்டி 56.40 புள்ளிகள் சரிந்து 24,655.65 ஆகவும் இருந்தது.
காரணம் என்ன?
அமெரிக்க பங்குச் சந்தை வர்த்தகம் ஏற்றத்துடன் நிறைவு பெற்றது. ஆசிய பங்குச் சந்தைகளைப் பொறுத்தவரையில் ஷாங்காங்கில் மட்டும் சரிவு நிலவுகிறது. சியோல், டோக்கியோ மற்றும் ஷாங்காயில் ஏற்றம் நிலவுகிறது. அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் ஏற்கெனவே அறிவித்தபடி, கூடுதலாக 25% வரிவிதிப்பு (மொத்தம் 50%) நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது.
வெளிநாட்டு முதலீடுகளின் வரத்தும் சரிந்துள்ளது. இதனால், இந்திய பங்குச் சந்தைகள் கடும் வீழ்ச்சி கண்டுள்ளன. மத்திய அரசு ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பை விரைவில் அமல்படுத்தினால், பங்குச் சந்தை விரைந்து மீளும் என வர்த்தகர்கள் கருதுகின்றனர்.
ஏற்றம் காணும் பங்குகள்:
அதானி போர்ட்ஸ்
டைடன் கம்பெனி
ஏசியன் பெயின்ட்ஸ்
எடர்னல் லிட்
எல் அண்ட் டி
பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ்
மாருதி சுசுகி
எஸ்பிஐ
பஜாஜ் ஃபின்சர்வ்
டாடா ஸ்டீல்
இறங்கு முகம் காணும் பங்குகள்:
இந்துஸ்தான் யூனிலீவர்
நெஸ்லே இந்தியா
அல்ட்ராடெக் சிமென்ட்ஸ்
டிசிஎஸ்
ஐடிசி
ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்
டாடா மோட்டார்ஸ்
இன்போசிஸ்
டெக் மஹிந்திரா
ஆக்சிஸ் பேங்க்
ஹெச்சிஎல் டெக்ன்லாஜிஸ்
என்டிபிசி
இண்டஸ்ட்இண்ட் பேங்க்
எம் அண்ட் எம்
சன் பார்மா
ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்
எஸ்பிஐ
பவர் கிரிட் கார்ப்பரேஷன்
கோடக் மஹிந்திரா பேங்க்
பாரதி ஏர்டெல்
ஐசிஐசிஐ பேங்க்
ரூபாய் மதிப்பு
இன்றைய வர்த்தக தொடக்கத்தில் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ரூ.87.62 ஆக இருந்தது.
