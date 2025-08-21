Stock News: சென்செக்ஸ் 300+ புள்ளிகள் உயர்வு - ஏற்றம் காணும் பங்குகள் எவை?
தொடர்ந்து நான்காவது நாளாக இந்திய பங்குச் சந்தையில் ஏற்றம் நிலவி வருவது முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் உத்வேகத்தை கூட்டியுள்ளது.
சர்வதேச போக்குகள் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் கூட இந்திய பங்குச் சந்தையில் தொடர்ந்து ஏற்றம் நிலவி வருகிறது. சென்செக்ஸ் 300+ புள்ளிகள் உயர்ந்தன.
மும்பை பங்குச் சந்தையில் இன்று (ஆக.21) காலை வர்த்தகம் தொடங்கும்போது சென்செக்ஸ் 373.33 புள்ளிகள் உயர்ந்து 82,231.17 ஆக இருந்தது. அதேவேளையில், தேசிய பங்குச் சந்தையில் நிஃப்டி 94.3 புள்ளிகள் உயர்ந்து 25,144.85 ஆக இருந்தது.
தொடர்ந்து நான்காவது நாளாக இந்திய பங்குச் சந்தையில் ஏற்றம் நிலவி வருவது முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் உத்வேகத்தை கூட்டியுள்ளது. பல்வேறு நிறுவனப் பங்குகள் தொடர்ந்து ஏற்றம் பெற்றுள்ளன. ஒரு சில நிறுவனப் பங்குகளே வீழ்ச்சி கண்டுள்ளன.
ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், மாருதி சுசுகி, ஐடிசி, ஐசிஐசிஐ பேங்க், ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க், எல் அண்ட் டி, பஜாஜ் ஃபின்சர்வ், கோடக் மஹிந்திரா பேங்க், டாடா மோட்டார்ஸ், டிசிஎஸ், இன்போசிஸ் உள்ளிட்ட நிறுவனப் பங்குகள் எழுச்சி கண்டுள்ளன.
இன்று முற்பகல் 11 மணியளவில் சென்செக்ஸ் 302.20 புள்ளிகள் உயர்ந்து 82,160.04 ஆகவும், நிஃப்டி 78.90 புள்ளிகள் உயர்ந்து 25,129.45 ஆகவும் இருந்தது.
காரணம் என்ன?
அமெரிக்க பங்குச் சந்தை வர்த்தகம் வீழ்ச்சியுடன் நிறைவு பெற்றது. ஆசிய பங்குச் சந்தைகளைப் பொறுத்தவரையில் சியோல் மற்றும் ஷாங்காயில் ஏற்றமும், டோக்கியோ மற்றும் ஹாங்காங்கில் சரிவும் நிலவுகிறது. சர்வதேச பங்குச் சந்தையின் தாக்கம் பெரிதாக இந்திய பங்குச் சந்தையில் எதிரொலிக்கவில்லை. உள்ளூர் முதலீட்டாளர்கள் காட்டி வந்த ஆர்வத்தால் சென்செக்ஸ், நிஃப்டி புள்ளிகள் உயர்வு கண்டுள்ளன.
ஏற்றம் காணும் பங்குகள்:
ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்
மாருதி சுசுகி
ஐடிசி
ஐசிஐசிஐ பேங்க்
ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்
எல் அண்ட் டி
பஜாஜ் ஃபின்சர்வ்
கோடக் மஹிந்திரா பேங்க்
டாடா மோட்டார்ஸ்
பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ்
டிசிஎஸ்
இன்போசிஸ்
டெக் மஹிந்திரா
எம் அண்ட் எம்
டாடா ஸ்டீல்
ஆக்சிஸ் பேங்க்
அதானி போர்ட்ஸ்
எஸ்பிஐ
டைடன் கம்பெனி
பாரதி ஏர்டெல்
சன் பார்மா
ஹெச்சிஎல் டெக்ன்லாஜிஸ்
இறங்கு முகம் காணும் பங்குகள்:
அல்ட்ராடெக் சிமென்ட்ஸ்
ஏசியன் பெயின்ட்ஸ்
பவர் கிரிட் கார்ப்பரேஷன்
என்டிபிசி
எடர்னல் லிட்
இண்டஸ்ட்இண்ட் பேங்க்
இந்துஸ்தான் யூனிலீவர்
நெஸ்லே இந்தியா
ரூபாய் மதிப்பு
இன்றைய வர்த்தக தொடக்கத்தில் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சற்றே உயர்ந்து ரூ.86.99 ஆக இருந்தது.
Edited by Induja Raghunathan