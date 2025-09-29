Stock News: இந்திய பங்குச் சந்தையில் மீட்சி - ஏற்றம் காணும் பங்குகள் எவை?
சர்வதேச பங்குச் சந்தைகளில் நிலவும் சாதகமான சூழலில் எதிரொலியாக, இந்திய பங்குச் சந்தை ஏற்றம் காணத் தொடங்கியுள்ளது.
மும்பை பங்குச் சந்தையில் இன்று (செப்.29) காலை வர்த்தகம் தொடங்கும்போது சென்செக்ஸ் 255.46 புள்ளிகள் உயர்ந்து 80,681.92 ஆகவும், தேசிய பங்குச் சந்தையில் நிஃப்டி 89.05 புள்ளிகள் சரிந்து 24,743.75 ஆகவும் இருந்தது.
கடந்த வாரம் முழுவதுமே சரிவில் இருந்த இந்திய பங்குச் சந்தை இப்போது மீளத் தொடங்கி இருக்கிறது. எனினும், பல்வேறு நிறுவனப் பங்குகளும் ஏற்ற இறக்கங்கள் கண்டு வருகின்றன. இண்டஸ்இண்ட் பேங்க், டைடன் கம்பெனி, எடர்னல் லிட், டாடா ஸ்டீல், எஸ்பிஐ, எம் அண்ட் எம், சன் பார்மா உள்ளிட்ட நிறுவனப் பங்குகள் ஏற்றத்தையும், ஐசிஐசிஐ பேங்க், எல் அண்ட் டி, டெக் மஹிந்திரா, ஆக்சிஸ் பேங்க் உள்ளிட்ட நிறுவனப் பங்குகள் சரிவையும் சந்தித்துள்ளன.
இன்று பிற்பகல் 1.50 மணியளவில் சென்செக்ஸ் 136.66 புள்ளிகள் உயர்ந்து 80,563.12 ஆகவும், நிஃப்டி 45.10 புள்ளிகள் உயர்ந்து 24,699.80 ஆகவும் இருந்தது.
காரணம் என்ன?
அமெரிக்க பங்குச் சந்தை ஏற்றத்துடன் நிறைவு பெற்றது. ஆசிய பங்குச் சந்தைகளைப் பொறுத்தவரையில் சியோல், ஷாங்காய், டோக்கியோ மற்றும் ஹாங்காங் என அனைத்திலும் ஏற்றம் நிலவுகிறது. சர்வதேச பங்குச் சந்தைகளின் போக்குடன், உள்ளூர் காரணங்களால் இந்திய பங்குச் சந்தை மீண்டுள்ளது.
ஏற்றம் காணும் பங்குகள்:
இண்டஸ்இண்ட் பேங்க்
டைடன் கம்பெனி
எடர்னல் லிட்
டாடா ஸ்டீல்
எஸ்பிஐ
எம் அண்ட் எம்
சன் பார்மா
என்டிபிசி
ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்
ஏசியன் பெயின்ட்ஸ்
இன்போசிஸ்
ஐடிசி
பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ்
டாடா மோட்டார்ஸ்
டிசிஎஸ்
பஜாஜ் ஃபின்சர்வ்
இறங்கு முகம் காணும் பங்குகள்:
இந்துஸ்தான் யூனிலீவர்
பாரதி ஏர்டெல்
ஹெச்சிஎல் டெக்னாலஜிஸ்
ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்
பவர் கிரிட் கார்ப்பரேஷன்
நெஸ்லே இந்தியா
அதானி போர்ட்ஸ்
அல்ட்ராடெக் சிமென்ட்ஸ்
கோடக் மஹிந்திரா பேங்க்
ஐசிஐசிஐ பேங்க்
எல் அண்ட் டி
டெக் மஹிந்திரா
ஆக்சிஸ் பேங்க்
ரூபாய் மதிப்பு
இன்றைய வர்த்தக தொடக்கத்தில் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ரூ.88.74 ஆக இருந்தது.
