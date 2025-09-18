நெருக்கடியில் இருந்து மீண்ட பிரபல 'A2B ப்ராண்ட்' - தமிழ்நாட்டின் உணவு சாம்ராஜ்யத்தின் வெற்றிக் கதை!
பெருந்தொற்று போன்ற ஒரு நெருக்கடியான சூழலில் பாரம்பரியமான ஒரு பிராண்ட் என்ன செய்ய முடியும்? எப்படி மீண்டு வெற்றியடைய முடியும் என்பதை இந்த உலகத்திற்கு எடுத்துக் காட்டிய A2B-யின் வெற்றிக் கதை.
நெருக்கடியான காலகட்டத்தை சந்திக்கும் ஒரு பாரம்பரியமான நிறுவனம் அந்த சூழலை கையாண்டு எப்படி தன் தனித் தன்மையை நிலை நிறுத்தியது என்பதற்கு மிகச் சிறப்பான உதாரணம் A2B.
2020-ம் ஆண்டு, கண்ணுக்குத் தெரியாத ஒரு வைரஸ் உலகைப் புரட்டிப் போட்டது.
இதனால் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் கூட தடுமாறின. தெருக்கள் வெறிச்சோடின. உணவகங்கள் மூடப்பட்டன. உணவகங்களில் சமைக்கப்படும் சுவையான உணவுப் பொருட்களின் மணம் முற்றிலுமாக மறந்துபோனது.
பாரம்பரியம், தூய்மை, மற்றும் அசல் தென்னிந்திய சுவையின் அடையாளமாக இருந்த அடையார் ஆனந்த பவன் (A2B) நிறுவனத்திற்கும், இந்த நெருக்கடி காலம் வெறும் பணப் பிரச்சனையாக மட்டுமல்லாமல், அது அவர்களின் இருப்பையே கேள்விக்குள்ளாக்கியது.
ஆயிரக்கணக்கான விசுவாசமான ஊழியர்கள். 165-க்கும் அதிகமான கிளைகள். லட்சக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்கள் என அனைத்தும் ஒரே இரவில் ஸ்தம்பித்தன. ஆனால், A2B இதுபோன்ற புயல்களைச் சந்திப்பது என்பது முதல் முறையல்ல.
உலகை ஸ்தம்பிக்க வைத்த கோவிட்-19
கோவிட்-19 பெருந்தொற்று பரவிய காலம் உணவுத் துறையை நிலைகுலையச் செய்தது. A2B-யின் அன்றாட வருவாய் கோடிகளிலிருந்து ஆயிரங்களாகக் குறைந்தது. ஒரே இரவில் வாடிக்கையாளர்கள் நடமாட்டம் அற்றுப்போனது. வெளிமாநிலத் தொழிலாளர்கள் – ஊழியர்களில் ஒரு பெரிய பகுதி – தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்குத் திரும்பினர். செலவுகள் அப்படியே இருந்தன. சம்பளம் கொடுக்கப்பட வேண்டும். மூலப்பொருட்கள் வீணாயின. தமிழ்நாட்டில் பல முன்னணி உணவகங்கள் நிரந்தரமாக மூடப்பட்டன.
நேரடியாக வாடிக்கையாளர்கள் கடைக்கு வருவதையே நம்பியிருந்த ஒரு பிராண்டுக்கு, இது ஒரு எதிர்பாராத நிகழ்வாக இருந்தது.
ஒரு சுருக்கமான தொடக்கக் கதை:
1970-களில், தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட கே.எஸ். திருப்பதி ராஜா மற்றும் அவரது மகன்கள் கே.டி. வெங்கடேசன் மற்றும் கே.டி. சீனிவாச ராஜா ஆகியோரால் தொடங்கப்பட்ட A2B, ஆரம்பத்தில் பெரிய வசதிகளுடன் தொடங்கப்படவில்லை. அது கடின உழைப்பால் உருவானது.
ராஜபாளையத்தில் ஒரு சிறிய இனிப்பகமாகத் தொடங்கி, வண்ணாரப்பேட்டையில் புகழ்பெற்ற 'ஸ்ரீ ஆனந்த பவன்' ஆகவும், பின்னர் அடையாறிலும் கிளைகள் பரவின. ஒவ்வொரு விரிவாக்கமும், விடாமுயற்சியுடனும், தரத்தின் மீதான கவனத்துடனும் தான் நடந்தது. பத்தே ஆண்டுகளில் A2B தமிழ்நாட்டின் மிகவும் விரும்பப்படும் பிராண்டுகளில் ஒன்றாக மாறியது, உலகெங்கிலும் அதன் தடத்தைப் பதிக்கத் தொடங்கியது.
ஆனால், இந்தப் பெருந்தொற்று அவர்களின் பாரம்பரியத்தை இதற்கு முன் இல்லாத அளவுக்குச் சோதித்தது.
மீள்வதற்கான வியூகம்: ஒவ்வொரு நிலையிலும் ஒரு முயற்சி
நெருக்கடிக்கு முன்பே, A2B எதிர்காலத்திற்கான திட்டமிடலைத் தொடங்கியிருந்தது. 2018-ம் ஆண்டிலேயே, A2B தனது சொந்த உணவு டெலிவரி செயலியை அறிமுகப்படுத்தியதுடன், ஆர்டர்களை எளிதாக்க UrbanPiper உடன் கூட்டு சேர்ந்தது. இந்தத் தொலைநோக்குப் பார்வை, ஊரடங்கு காலத்தில் அதன் உயிர்நாடியாக மாறியது. நேரடியாக கடைக்கு வர முடியாத சூழலில், ஆன்லைன் ஆர்டர்கள் நஷ்டங்களை ஈடுசெய்ய இது பெருமளவில் உதவின.
ஊரடங்கின்போது, A2B நிறுவனம் ஒரு தைரியமான முடிவை எடுத்தது – குறைந்த வருவாய் ஈட்டும் கிளைகளைத் தற்காலிகமாக மூடிவிட்டு, பரபரப்பான மையங்களில் கவனம் செலுத்துவது. அத்தியாவசிய சமையல்காரர்கள் செயல்பாடுகளை மீண்டும் தொடங்க விமானத்தில் அழைத்து வரப்பட்டனர். அவர்கள் படிப்படியாக கிளைகளை மீண்டும் திறந்து, வளங்களையும் பணப்புழக்கத்தையும் சிறப்பாகப் பயன்படுத்தினர்.
பல உணவகங்கள் ஊழியர்களைக் கண்டுபிடிப்பதில் திணறின. ஆனால், A2B தனது ஊழியர்களைக் கவனித்துக்கொள்வதன் மூலம் அவர்களின் விசுவாசத்தைத் தக்க வைத்துக் கொண்டது. ஊரடங்கிற்குப் பிறகு, குறைந்த உழைப்புச் செலவுகள், சமையல் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு போன்ற அத்தியாவசியப் பொருட்களின் உயரும் விலைகளைச் சமாளிக்க உதவியது.
2020 நடுப்பகுதியில், எம்.டி. சீனிவாச ராஜா தீபாவளிக்குள் முழுமையாக மீண்டு விடலாம் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார். அந்த நம்பிக்கை பலனளித்தது. 2021 பிற்பகுதியில், விற்பனை மீண்டும் எழுச்சி பெற்றதுடன் அதன் விரிவாக்கமும் மீண்டும் தொடங்கியது.
பண்ணையிலிருந்து தொடங்கும் தரம்:
A2B-யின் நிலைத்தன்மைக்கு பின்னணியில் உள்ள அமைதியான இயந்திரம்
அனைத்து நெருக்கடி மேலாண்மைக்கு மத்தியிலும், ஒரு தூண் அப்படியே இருந்தது – அது தரம்.
A2B ஒருபோதும் மூலப்பொருட்களில் சமரசம் செய்து கொண்டதில்லை. அவர்கள் சிறந்ததை மட்டுமே வாங்கினார்கள் – மற்றும் விற்பனையாளர்களுக்கு நியாயமாகவும், சரியான நேரத்திலும் பணம் செலுத்தினர். இது உணவு டெலிவரி சங்கிலியில் ஒரு அரிய நம்பிக்கையை உருவாக்கியது.
"நான் எப்போதும் எனது பண்ணையிலிருந்து சிறந்த பொருட்களை A2B-க்காக ஒதுக்கி வைப்பேன். அவர்கள் அதை மதிக்கிறார்கள், சரியான நேரத்தில் பணம் செலுத்துகிறார்கள், மேலும் தரத்தை எப்போதும் பாராட்டுகிறார்கள்," என ஒரு நீண்டகால விற்பனையாளர் கருத்து தெரிவிக்கிறார்.
இதன் பொருள் பற்றாக்குறை காலங்களிலும், A2B மக்கள் விரும்பும் அதே சுவையைத் தக்க வைத்துக் கொண்டது. ரகசியம் எளிது. ’உங்கள் உள்ளீடுகளை மதிப்பிடுங்கள், இறுதி தயாரிப்பு தானாகவே பார்த்துக்கொள்ளும்.’
உணவை தாண்டி: ஒரு சமூக ஊடக புயலை நிர்வகித்தல்
2023 பிற்பகுதியில், ஒரு புதிய சர்ச்சை எழுந்தது. எம்.டி. சீனிவாச ராஜா, பெரியாரின் சைவ உணவகங்களில் சமுதாயத் தடைகளை உடைப்பதில் ஆற்றிய பங்கை பாராட்டி ஒரு கருத்தைத் தெரிவித்தார். இது சில வலதுசாரி குழுக்களிடையே கோபத்தைத் தூண்டியது. பகிரங்க புறக்கணிப்புக்கான ஹேஷ்டேக்குகள் ட்ரெண்ட் ஆகின.
ஆனால், ஒரு சிறப்பான திருப்பமாக, A2B-க்கு ஆதரவின் அலை பெருகியது. #WillEatAtA2B என்ற ஹேஷ்டேக் ட்ரெண்ட் ஆனது. திராவிட அமைப்புகள் பிராண்டின் உள்ளடக்கிய நிலைப்பாட்டைக் கொண்டாடின. இந்த சர்ச்சை, A2B-ஐ பலவீனப்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, அதன் கலாச்சார நிலையை பலப்படுத்தியது.
A2B இன்று எங்கு நிற்கிறது?
இந்தியாவில் 165-க்கும் மேற்பட்ட கிளைகள் மற்றும் அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, மலேசியா, சிங்கப்பூர், ஆஸ்திரேலியா மற்றும் கனடாவில் வளர்ந்து வரும் இருப்பு.
₹10,000 கோடி மதிப்பீடு மற்றும் IPO-ஐ இலக்காகக் கொண்டுள்ளது.
இந்தியாவில் 400-500 கிளைகளாக விரிவுபடுத்த திட்டமிட்டுள்ளது.
சென்னை, உணவு தொழில்நுட்பம், சில்லறை வணிகத்தில் IoT, உலகளாவிய சைவ R&D, மற்றும் பிளாக்செயின் மார்க்கெட்டிங் ஆகியவற்றுக்கான சிறப்பு மையத்தை உருவாக்கி வருகிறது.
தமிழ் தொழில்முனைவோருக்கான பாடங்கள்:
நெருக்கடி ஒரு வடிகட்டி: அமைதியாக, ஏற்றுக் கொண்டும் செயல்படும் பிராண்டுகள் தப்பிப்பிழைக்கின்றன – மேலும் வளர்கின்றன.
தொழில்நுட்பம் அவசியம்: A2B-யில் முன்கூட்டிய அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்ப முதலீடுகள், புயலுக்குப் பிறகு அல்ல, புயலுக்கு முன்னரே டிஜிட்டல் மயமாக்குங்கள் என்பதை உணர்த்தின.
உங்கள் விற்பனையாளர்களைப் பங்குதாரர்களாக நடத்துங்கள்: A2B சிறந்த மூலப்பொருட்களுக்கு அதிக விலை கொடுத்தது – அதன் விற்பனையாளர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் அதற்குத் திரும்பச் செய்தனர். மதிப்பு, மதிப்பை உருவாக்குகிறது.
சர்ச்சைக்கு அஞ்சாதீர்கள்: A2B பின்வாங்கவில்லை. அவர்கள் தங்கள் நிலையில் உறுதியாக நின்றனர், அதன் முக்கிய வாடிக்கையாளர்கள் அவர்களுடன் நின்றனர்.
கலாச்சாரம் + தரம் = நீண்ட ஆயுள்:
A2B ஒரு உணவகச் சங்கிலி மட்டுமல்ல, இது ஒரு கலாச்சார பிராண்ட். இது தமிழ் சுவை, பெருமை மற்றும் நம்பிக்கையை குறிக்கிறது.
ராஜபாளையத்திலிருந்து தொடங்கி இன்று உலகம் முழவதும் விரிந்துள்ள A2B-யின் கதை ஒரு இனிமையான விடாமுயற்சி கொண்டது. நவீன காலத்தின் மிகக் கடுமையான நெருக்கடியால் சோதிக்கப்பட்டபோது, அது தளரவில்லை. அது முதிர்ச்சியடைந்தது – மேலும் பெருகியது.
A2B பெருந்தொற்றிலிருந்து மட்டும் தப்பிப்பிழைக்கவில்லை. ஒரு நெருக்கடியான சூழலில் பாரம்பரியமான ஒரு பிராண்ட் என்ன செய்ய முடியும் என்பதை இந்த உலகத்திற்கு எடுத்துக் காட்டியது.நெருக்கடியான காலகட்டத்தை சந்திக்கும் ஒரு பாரம்பரியமான நிறுவனம் அந்த சூழலை கையாண்டு எப்படி தன் தனித் தன்மையை நிலை நிறுத்தியது என்பதற்கு மிகச் சிறப்பான உதாரணம் A2B.
(பொறுப்புத்துறப்பு: மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் அனைத்தும் கட்டுரையாளருடையது. இதற்கு யுவர்ஸ்டோரி பொறுப்பேற்காது)