நியூஸ் வியூஸ்

‘தமிழ்நாடு உலக புத்தொழில் மாநாடு 2025’ (TNGSS) மொபைல் செயலி அறிமுகம்!

’தமிழ்நாடு உலக புத்தொழில் மாநாடு 2025’ அக்டோபர் 9 மற்றும் 10ம் தேதிகளில் கோயம்புத்தூரில் உள்ள CODISSIA கண்காட்சி வளாகத்தில் நடைபெற உள்ளது. மாநாடு தொடர்பான அனைத்து விவரங்களுக்கான மொபைல் செயலியை எம்.எஸ்.எம்.இ அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன் அறிமுகப்பத்தினார்.

muthu kumar626 Stories
Friday September 26, 2025 , 2 min Read

Google Preferred

தமிழ்நாடு சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்துறை அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன், கோயம்புத்தூரில் நடைபெற்ற சந்திப்பில், தமிழ் நாடு ’தமிழ்நாடு உலக புத்தொழில் மாநாடு 2025’ (TNGSS) 2025க்கான மொபைல் செயலியை நேற்று அறிமுகப்படுத்தினார்.

இந்த மாநாடு StartupTN சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றது. இம்மாநாடு வரும் அக்டோபர் 9 மற்றும் 10ம் தேதிகளில் கோயம்புத்தூரில் உள்ள CODISSIA கண்காட்சி வளாகத்தில் நடைபெற உள்ளது.

இச்செயலி, மாநாட்டில் பங்கேற்கும் பிரதிநிதிகள் மற்றும் பங்களிப்பாளர்களுக்கான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதில், உரையாற்றும் முக்கிய நபர்கள் மற்றும் உலகளாவிய முதலீட்டாளர்கள் பற்றிய விவரங்கள், குழு கலந்துரையாடல்கள், மாஸ்டர்கிளாஸ் நிகழ்வுகள், கண்காட்சிகள் மற்றும் பெவிலியன்கள், முதலீட்டாளர் சந்திப்புகள் மற்றும் பங்கேற்பாளர்களுக்கிடையே சந்திப்பு ஏற்படுத்தும் வசதிகள் உட்பட பல அம்சங்கள் அடங்கும்.

Tamil Nadu Global Startup Summit

மேலும், AI அடிப்படையில் செயலி, பங்கேற்பாளர்களின் ஆர்வங்களுக்கு ஏற்ப சரியான நபர்களை பரிந்துரைக்கும் வசதியையும் கொண்டுள்ளது.

ஏப்ரல் 2025ல் வெளியான இணையதளம் மற்றும் லோகோ:

இதற்கு முன்பே துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் TNGSS-2025க்கான இணையதளம் மற்றும் லோகோவை ஏப்ரல் 2025ல் வெளியிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

பங்கேற்பாளர் கலந்தாய்வு கூட்டம்:

செயலி வெளியீட்டிற்குப் பின்பு நடைபெற்ற பங்கேற்பாளர் கலந்தாய்வில், தொழிலதிபர்கள், தொழில் சங்கங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் இன்கியூபேட்டர்கள் கலந்து கொண்டனர். இதில் அமைச்சர் அன்பரசன் உரையாற்றி, மாநாட்டின் முக்கியத்துவத்தையும், மாநில வளர்ச்சியில் அதன் பங்களிப்பையும் எடுத்துரைத்தார்.

மாநாட்டின் சிறப்பம்சங்கள்:

’தமிழ்நாடு உலக புத்தொழில் மாநாட்டை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் துவக்கி வைக்க உள்ளார். 30,000க்கும் மேற்பட்ட பங்கேற்பாளர்கள் – ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள், முதலீட்டாளர்கள், நிதி நிறுவனங்கள், கார்ப்பரேட்டுகள், கொள்கையமைப்பாளர்கள், இன்கியூபேட்டர்கள், மற்றும் உலகளாவிய ஸ்டார்ட்அப் தலைவர்கள் கலந்து கொள்கின்றனர்.

750-க்கும் மேற்பட்ட ஸ்டார்ட்அப் கண்காட்சிகள்

11 மாஸ்டர் வகுப்பு நிகழ்வுகள் – Google, Meta, Zoho, Harvard உள்ளிட்ட நிறுவனங்களால் நடத்தப்படுகின்றன.

500 முதலீட்டாளர் நிறுவல் நிகழ்வுகள்,

இந்தியா மற்றும் உலக நாடுகளைச் சேர்ந்த 250+ ஸ்டார்ட்அப் தலைவர்கள்,

10 மாநில இன்னோவேஷன் மிஷன்கள்,

₹100 கோடி முதலீட்டு உறுதிமொழிகள் எதிர்பார்ப்பு.

இதில் இந்திய அரசு, தமிழ்நாடு அரசு, மற்றும் உலகளாவிய பங்கேற்பாளர்களின் பெவிலியன்கள், அதோடு சிறப்பு ஸ்பேஸ்டெக் பெவிலியன் ஆகியவை முக்கிய அம்சங்களாக இருக்கும்.

StartupTN பற்றி:

StartupTN என்பது தமிழ்நாடு அரசின் எம்.எஸ்.எம்.இ துறையின் கீழ் செயல்படும், ஸ்டார்ட்அப் மற்றும் புத்தாக்கத் தொழில் செயல்பாடுகளுக்கான மாநிலத்தின் மைய நிறுவனம். 2021ஆம் ஆண்டு புதுப்பிக்கப்பட்ட இந்நிறுவனம், தமிழகத்தின் முழுமையான ஸ்டார்ட்அப் வளர்ச்சிக்காக செயல்பட்டு வருகிறது.

2021ல் 2,032 DPIIT பதிவு பெற்ற ஸ்டார்ட்அப்புகள் இருந்த நிலையில், இன்று (2025இல்) அந்த எண்ணிக்கை 12,100-ஐ கடந்துள்ளது, இதில் பாதி நிறுவனங்கள் பெண்கள் தலைமையில் இயங்குகின்றன.

மொத்தமாக, தமிழக ஸ்டார்ட்அப் பொருளாதாரம் ₹3 பில்லியனிலிருந்து ₹27.4 பில்லியனாக (2024இல்) ஒன்பது மடங்கு வளர்ந்துள்ளது.

தமிழ்நாடு, மாநிலங்களின் ஸ்டார்ட்அப் மதிப்பீட்டில் சிறந்த மாநிலமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும், சென்னை, Startup Genome அறிக்கையில் ஆசியாவில் 18வது இடத்தை பெற்றுள்ளது.