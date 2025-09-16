பிசி, எம்பிசி மற்றும் சீர்மரபினர்கள் தொழில் தொடங்க ரூ.25 லட்சம் வரை கடன் உதவி - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் (TABCEEDCO) அரசு மூலம், பி.சி, எம்.பி.சி, மற்றும் சீர்மரபினர் பிரிவினருக்கு தொழில் தொடங்குவதற்காக ரூ.25 லட்சம் வரை கடன் உதவி வழக்கும் திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. இதற்கு யார் தகுதியானவர்கள், எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்று விரிவாகப் பார்ப்போம்.
தமிழ்நாடு அரசு மூலம், பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மற்றும் சீர்மரபினர் பிரிவினருக்கு தொழில் தொடங்குவதற்காக ரூ.25 லட்சம் வரை கடன் உதவி வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டம், தனிநபர்கள் மற்றும் குழுக்களுக்கு சுயதொழில் அல்லது சிறு தொழில் தொடங்க உதவுவதற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது, என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
சிறுதொழில் தொடங்க நினைப்போர், இந்த கடனுதவியை பெற, என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை, வரம்புகள் என்ன மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறை பற்றி கீழே விரிவாக காணலாம்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை:
- அனைத்து மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர் அலுவலகங்கள்
- டாப்செட்கோவின் இணையதளம் www.tabcedco.net
- கூட்டுறவு சங்கங்களின் மண்டல இணைப்பதிவாளர் அலுவலகங்கள்
- மாவட்ட/மத்திய/நகர கூட்டுறவு வங்கிகள்/கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள்
மேலே குறிப்பிட்ட இடங்களில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
தனிநபர் கடன் திட்டம் ரூ.25 லட்சம் வரை. சிறு தொழில், வியாபாரம் செய்ய தனிநபர்களுக்குக் கடன் உதவி.
- திரும்பச் செலுத்தும் காலம் 3-5 ஆண்டுகள்.
- வட்டி விகிதம்: ஆண்டுக்கு 7-8%
- பயனாளியின் பங்கு 5 சதவீதம்
கடனுதவி பெறுவதற்கான தகுதிகள்:
- பிற்படுத்தப்பட்டோர்/மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர்/சீர் மரபினர் - ஆண்டு வருவாய் ரூ.3 லட்சத்திற்குள்
- வயது - 18-60 வரை
- குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு மட்டுமே கடனுதவி.
தேவைப்படும் ஆவணங்கள்:
- சாதி, வருமானம் மற்றும் பிறப்பிடச் சான்றிதழ்கள்
- சிறுதொழில்/வியாபாரம் குறித்த திட்ட அறிக்கை.
- முன்னணியில் உள்ள நிறுவனம் ஒன்றிலிருந்து விலைப்புள்ளி (ரூ.5 லட்சத்திற்கு மேல் வாங்குபவர்களுக்கு மட்டும்)
- குடும்ப அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம், ஆதார் அட்டை, வங்கி கோரும் அடமானத்திற்குரிய ஆவணங்கள்