வேளாண் மற்றும் உணவுத் துறையில் மாற்றங்களை நிகழ்த்தும் தமிழக ஸ்டார்ட்அப்’களின் எழுச்சி!

தமிழ்நாட்டின் நான்கு ஸ்டார்ட்அப்’கள், பசுக்களை ஆரோக்கியமானதாகவும், மண்ணை வளமாகவும், புரதத்தை சுவைமிக்கதாவும், தினை வகைகளை குளிர்ச்சியாகவும் மாற்றும் யோசனைகளுடன் உணவு மற்றும் விவசாயத்தை அசாதாரணமாக மாற்றுகின்றன.

Jai s720 Stories
Monday September 29, 2025 , 5 min Read

மூன்றே ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடு தனது ஸ்டார்ட்-அப் எகோசிஸ்டத்தில் கூடுதலாக 9,700 ஸ்டார்ட்அப் எனப்படும் புத்தாக்க நிறுவனங்களை சேர்த்துள்ளது. அதேநேரம், மத்திய அமைச்சகமான தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக மேம்பாட்டுத் துறையில் (DPIIT) பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்களின் (ventures) எண்ணிக்கையானது 2021-ல் 2,300 என்று இருந்தது. அதுவே 2025-ல் 12,000 என்ற அளவில் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.

இந்தியாவில் அதிக தனிநபர் வருமானம் கொண்ட மாநிலங்களில் ஒன்றான தமிழ்நாடு, 2032-ம் ஆண்டுக்குள் உலக அளவில் சிறந்த 20 ஸ்டார்ட்அப்கள் மற்றும் ஸ்டார்ட்அப்’களின் மையமாக மாறுவதற்கான லட்சியத்தோடு தொழில்முனைவோருக்கான உலகளாவிய மையமாக தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்கிறது. இதற்கு மையமாக உணவு மற்றும் விவசாயம் உள்ளன.

இந்தச் சூழலில் விலங்குகளின் ஆரோக்கியம் மற்றும் மண்ணின் தன்மையறிதல் முதல் புரதக் குறைபாட்டை நிவர்த்தி செய்தல் மற்றும் தினை சாகுபடியை ஊக்குவித்தல் போன்றவற்றில் உள்ள சவால்களை நிவர்த்தி செய்ய விவசாயிகள், உணவு தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் மற்றும் தொழில்முனைவோர் ஒன்றிணைந்து வருகின்றனர்.

‘தமிழ்நாடு உலக புத்தொழில் மாநாடு (TNGSS 2025)’ இந்தக் கதைகளை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டுவருகின்ற வேளையில் தமிழ்நாட்டின் நான்கு ஸ்டார்ட்அப்கள் - பசுக்களை ஆரோக்கியமானதாகவும், மண்ணை வளமாகவும், புரதத்தை சுவைமிக்கதாவும், தினை வகைகளை குளிர்ச்சியாகவும் மாற்றும் யோசனைகளுடன் உணவு மற்றும் விவசாயத்தை அசாதாரணமாக மாற்றுகின்றன.
ariviya

Ariviya Deep Tech: பால்வள ஆரோக்கியத்தில் நானோ டெக்

டாக்டர் சிவகுமார் முத்துசாமி, டாக்டர் சின்னதுரை அண்ணாமலை மற்றும் எர்.சுவாமி ஆகிய மூன்று விஞ்ஞானிகள் தஞ்சாவூரை தளமாக கொண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்த ‘அறிவியா டீப் டெக்’ (Ariviya Deep Tech) பால் பண்ணையில் உள்ள மிகப் பெரிய சவால்களில் ஒன்றான மாஸ்டிடிடிஸ் (mastitis) பிரச்சினையை கையாள்கிறது.

மாஸ்டிடிஸ் என்பது பால் மடி எனப்படும் பால் சுரப்பி திசுக்களில் வீக்கம் போன்று ஏற்படும் ஒரு பிரச்சினை. பொதுவாக பாக்டீரியா தொற்று காரணமாக இந்த பிரச்சினை ஏற்படுகிறது. மாடுகளுக்கு இந்த வீக்கம் ஏற்படும்போது பால் உற்பத்தி குறைவதோடு மற்றும் பாலின் தரமும் குறையும். இது விவசாயிகளின் வருமானம் மற்றும் உணவு பாதுகாப்பிலும் பாதிக்கிறது.

அப்படியான மாஸ்டிடிடிஸ் பிரச்சினைக்கு தீர்வாக MammaryO என்கிற கண்டுபிடிப்பையும் ‘அறிவியா டீப் டெக்’ கொண்டுவந்துள்ளது. இவை, பால் மடி காம்புகளை மூடி பாதுகாக்கும் நானோ - ஃபோம் கருவி ஆகும். இதன்மூலம் மாடுகள் சந்திக்கும் மிகப் பெரிய பிரச்சினையை முடிவுக்கு கொண்டுவந்துள்ள அறிவியா டீப் டெக், பால் உற்பத்தி குறையவிடாமல் விவசாயிகளின் வருமானத்தை பெருக்கி வருகிறது.

“அறிவியலே நமது கருவி. இயற்கை மூலமே நாம் விலங்குகளின் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கலாம். வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் அனைவருக்கும் பாதுகாப்பான பால் கிடைப்பதை உறுதி செய்யலாம்,” - என்கிறார் அறிவியா டீப் டெக் நிறுவனர்களில் ஒருவரான முத்துசாமி.

தனது கண்டுபிடிப்புக்காக டெட்டால் இன்னோவேஷன் விருது மற்றும் இன்வெஸ்ட் இந்தியா ஆகிய அங்கீகாரங்களை பெற்றுள்ள இந்நிறுவனத்தின் நோக்கம் ஒன்று தான், அது, நுகர்வோருக்கு தரமான பாலை வழங்கும் அதேவேளையில், விவசாயிகளுக்கு வருமானத்தை பெருக்கும் அறிவியல் சார்ந்த கண்டுபிடிப்பு. அதனை நோக்கி முன்னேறி வரும் ‘அறிவியா டீப் டெக்’ மாடுகளில் இருந்து தற்போது கோழி மற்றும் செல்லப்பிராணி பராமரிப்பில் உள்ள பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண விரிவடைய உள்ளது.

ஸ்ரீ நந்தா இன்ஃபோடெக்: மண் நுண்ணறிவு

விவசாயிகள் சந்திக்கும் தலையாய பிரச்சினை மண் பரிசோதனை முடிவுகளுக்காக வாரக்கணக்கில் காத்திருப்பது தான். பல தசாப்தங்களாக தொடரும் இந்த பிரச்சினை பெரும்பாலும் காலாவதியான முடிவுகளே கிடைக்கின்றன. 2022-ம் ஆண்டு கோயம்புத்தூரில் டி.விக்னேஷ்வரன் என்பவரால் நிறுவப்பட்ட ஸ்ரீ நந்தா இன்ஃபோடெக் இந்தப் பிரச்சினைகளை ’சென்செலுட்டோ’ (SENSELUTO) மூலம் தீர்க்கிறது. இது ஒரு சிறிய கருவி. ஏஐ மூலம் இயக்கப்படும் இந்த கருவி மண்ணின் தன்மையை பத்தே நிமிடத்தில் வழங்குகிறது.

“புதுமை என்பது சிக்கலானது அல்ல, அது மிக முக்கியமான இடத்தில் தாக்கத்தை உருவாக்குவது பற்றியது,” எனக் கூறும் விக்னேஷ்வரன், “காலநிலைக்கு ஏற்ற ஸ்மார்ட் நடைமுறைகளுடன் சிறு விவசாயிகளை மேம்படுத்துவது முதல் டிஜிட்டல் எதிர்காலத்திற்கு மாணவர்களை தயார்படுத்துவது வரை, உலகத்தரம் வாய்ந்த கண்டுபிடிப்புகள் உள்ளூரில் இருந்து எழ முடியும் என்பதைக் காட்டுவதே எங்கள் நோக்கம்,” என்கிறார்.

நூற்றுக்கணக்கான விவசாயிகள் செலவுகளைக் குறைத்து விளைச்சலை மேம்படுத்த ஏற்கெனவே சென்செலுட்டோ கருவியை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இந்தச் சூழலில் Sri Nanda Infotech தனது SkillRadar தளம் மூலம் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு AI, GenAI மற்றும் டிஜிட்டல் வேளாண்மை ஆகியவற்றில் பயிற்சி அளித்து விவசாயிகளும், திறமையாளர்களும் எதிர்காலத்தை சிறந்த முறையில் எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கும் வகையிலான இரட்டை மாதிரியை உருவாக்கியுள்ளது.

புரோட்டிவோர் (Protivore):

இந்தியாவில் நாளுக்குநாள் புரதப் பற்றாக்குறை அதிகரித்து வருகிறது. ஆனால், சந்தையில் உள்ள தாவர அடிப்படையிலான தீர்வுகள் என்பது நகர்புறத்தில் உள்ள தங்களது பிரீமியம் வாடிக்கையாளர்களுக்கே நிறைவை கொடுக்கின்றன. ஆனால், 2023-ம் ஆண்டு ஸ்வாதி கோபாலகிருஷ்ணன் என்பவரால் Base’P Sustainable Foods என்கிற நிறுவனத்தால் நிறுவப்பட்ட புரோட்டிவோர் (Protivore) இவற்றுக்கு மாற்றாக மலிவு விலையில் அதேநேரம் கலாச்சார ரீதியாக மாற்றியமைக்கக்கூடிய தாவர புரதங்களை உருவாக்கி வருகிறது.

“ஒவ்வொரு தோல்வியும், நிராகரிப்பும் பின்னடைவும்தான் என் பயணத்தை வடிவமைத்துள்ளன,” என்று தனது வெற்றியை நினைவுகூரும் ஸ்வாதி கோபாலகிருஷ்ணன், தைரியம் மட்டுமே எதையும் தொடங்கத் தேவையான எரிபொருள், என்று நம்பிக்கை வரிகளை உதிர்க்கிறார்.

அவரின் இந்த தைரியம் தான் தாவர புரதங்களின் சுவை, செரிமானம் மற்றும் உயிர் கிடைக்கும் தன்மை (ஊட்டச்சத்து எவ்வளவு உள்ளது என்பதைக் குறிக்கும் ஒரு மருத்துவச் சொல்) ஆகியவற்றை மேம்படுத்தும் ஒரு தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்க வழிவகுத்தது.

சந்தையில் ஏற்கெனவே இந்நிறுவனத்தின் 10 உணவு தயாரிப்புகள் (ரெடி-டு-குக்) உள்ளன. தொடர்ந்து புரோட்டிவோர் நிறுவனம், தாவர புரதத்தை தினசரி பிரதான உணவாக மாற்றுவதில் கவனம் செலுத்தி வருகிறது. பெண் தொழில்முனைவோருக்கான முன்னணி காப்பீட்டு மையமான NSRCEL IIMB கார்பன் ஜீரோ சேலஞ்ச் முதல் இளம் கண்டுபிடிப்பாளர் விருது வரை வென்றுள்ள புரோட்டிவோர் நிறுவனத்தின் அங்கீகாரங்கள், இந்தியாவின் எதிர்கால ஊட்டச்சத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருவதை உறுதிப்படுத்துகிறது.

பிரேமாக் ஃபுட்ஸ்: தினையை பிரதானமாக்குதல்

பள்ளி ஆசிரியையான பிரேமா சின்னசாமி தனது மாணவர்கள் மைதா சார்ந்த நூடுல்ஸ் சாப்பிட்ட பிறகு தொடர்ந்து நோய்வாய்ப்படுவதைக் கவனித்தபோது அதற்கு எதிராக ஒரு தீர்வை கண்டுபிடிக்க தீர்மானித்தார். அதன் விளைவாக தனது ஆசிரியர் பணியை விட்டுவிட்டு, அவரும் இணை நிறுவனர் சத்ய பிரகாஷும் இணைந்து ‘பிரேமாக் ஃபுட்ஸ் பிரைவெட் லிமிடெட்’ என்கிற நிறுவனத்தை 2022-ம் ஆண்டில் ஆரம்பித்து அதன்மூலம் மாற்று உணவாக தினை பொருட்கள் சார்ந்த நூடுல்ஸ், பாஸ்தா, சேமியா மற்றும் ரெடி மிக்ஸ்களை தயாரிக்கத் தொடங்கினர்.

“நாங்கள் தயாரிக்கும் ஒவ்வொரு தினை தயாரிப்பும் குடும்பங்களுக்கு ஆரோக்கிய பராமரிப்பையும் அதேவேளையில் விவசாயிகளுக்கு நம்பிக்கையையும் தருகிறது,” என்கிறார் பிரேமா சின்னசாமி.

அவரது பிராண்ட் தினை பொருட்களை பழங்குடியினர் மற்றும் உள்ளூர் விவசாயிகளிடமிருந்து நேரடியாகப் பெறுகிறது. அதனை தயாரிக்கும் வேலையில் கிராமப்புற பெண்களை ஈடுபடுத்தி, 20-க்கும் மேற்பட்ட இல்லத்தரசிகளை வீட்டுத் தொழில்முனைவோராக மேம்படுத்தியுள்ளது.

இரண்டே ஆண்டுகளில், பிரேமாக் நிறுவனம் 2,00,000-க்கும் மேற்பட்ட நுகர்வோரை அடைந்து அமெரிக்கா, சிங்கப்பூர் மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் தனது சந்தையை விரிவுபடுத்தியுள்ளது. தானியங்கி உற்பத்தி அதிகரித்து வரும்வேளையில், தினைகள் பாரம்பரிய உணவிலிருந்து நவீன உணவாக எவ்வாறு மாற முடியும் என்பதை பிரேமாக் நிறுவனம் காட்டி வருகிறது.

StartupTN:

மேலே குறிப்பிட்ட இந்த ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனங்களின் பன்முகத்தை இணைப்பது எது? StartupTN-ன் டான்சீட் திட்டம் (TANSEED) என்பது ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களின் முயற்சிகளுக்கு மானிய அடிப்படையில் நிதியுதவி அளிக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் திட்டம் ஆகும். பணமில்லை என்ற காரணத்தால் தொழில்முனைவோர் மனப்பான்மை முடங்கிவிடக் கூடாது என்பதற்காக புதுமைகளை கொண்டு வர அரசாங்கம் தரும் ஒரு ஆதரவு இது.

StartupTN-ன் டான்சீட் திட்டம் மூலம் ஒவ்வொரு நிறுவனமும் ரூ.10 லட்சம் நிதியுதவியைப் பெறுகின்றன. அதே நேரத்தில், பெண்கள் தலைமை வகிக்கும் ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள் மற்றும் கிராமப்புற, வேளாண் தொழில்நுட்பம் மற்றும் பசுமை தொழில்நுட்பத் துறைகளை சார்ந்த ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள் ரூ.15 லட்சம் வரை நிதியுதவியைப் பெற முடியும். இந்த நிதி ஃபார்ச்சூன் 500 நிறுவனங்களின் கூட்டணி, சர்வதேச சந்தைகள் மற்றும் தொடர்ச்சியான முதலீடுகளுக்கு அணுகலை பெற உதவுகின்றன.

மண் முதல் சமையல் புரட்சி வரை

பால் பண்ணைகளில் நானோ தொழில்நுட்பம் மற்றும் மண் பரிசோதனைக்கு சிறிய கருவி, தாவர புரத கண்டுபிடிப்பு, தினை சார்ந்த உணவுகள் வரை, தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட்அப்'கள் உணவு மற்றும் விவசாய சங்கிலியை மறுவடிவமைத்து வருகின்றன. அறிவியா டீப் டெக், ஸ்ரீ நந்தா இன்ஃபோடெக், புரோட்டிவோர் மற்றும் பிரேமாக் ஃபுட்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள், அறிவியல், பாரம்பரியம் மற்றும் தொழில்முனைவு ஆகியவற்றை இணைக்கும் தமிழ்நாட்டின் திறனுக்கு சான்றாக இருக்கின்றன.

2030-ம் ஆண்டுக்குள் தமிழ்நாடு 1 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதார இலக்கை நோக்கி முன்னேறிச் செல்லும் இந்த வேளையில் உணவு மற்றும் விவசாயம் எவ்வாறு ஆரோக்கியமான உணவுமுறைகளை மட்டுமல்ல, வலுவான சமூகங்களையும், அதிகாரம் பெற்ற விவசாயிகளையும், உலகளாவிய போட்டித்தன்மை வாய்ந்த ஸ்டார்ட்அப் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பையும் வலுப்படுத்த முடியும் என்பதை தமிழ்நாட்டின் இந்த 4 ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களும் காட்டுகின்றன.

Edited by Induja Raghunathan