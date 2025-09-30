தனிமனித தேவையும் புத்தாக்க எதிர்காலமும் கொண்ட 4 தமிழக ஸ்டார்ட்அப்கள்!
சந்தைகளுக்காக மட்டுமல்லாமல், ஒட்டுமொத்த சமூகத்திற்காகவும் தீர்வுகளை உருவாக்கும் வகையில் செயல்படும் நான்கு தமிழக ஸ்டார்ட்அப்கள் குறித்த அறிமுகம் இதோ...
ஒரு சில ஆண்டுகளிலேயே டீப்டெக், ஃபின்டெக், சுகாதாரம் என ஆகியவற்றில் தீவிர முயற்சிகள் மூலம் இந்தியாவின் சக்திவாய்ந்த கண்டுபிடிப்புச் சூழலை உருவாக்கி தமிழ்நாட்டின் ஸ்டார்ட்அப் துறை வளர்ந்து வருகிறது. முதலீட்டாளர் நம்பிக்கை, வலுவான கொள்கை ஆதரவு மற்றும் முதல் தலைமுறை நிறுவனர்களின் எழுச்சி ஆகியவை தமிழ்நாட்டை உலகளாவிய ஸ்டார்ட்அப்களின் மையமாக மாற்றும் மாநில அரசின் லட்சியத்தை அடைய உத்வேகப்படுத்துகின்றன.
‘தமிழ்நாடு உலக புத்தொழில் மாநாடு (TNGSS 2025)’-ல் இந்த உத்வேகம் ஒரே கருப்பொருளில் ஒன்றிணைகிறது. அது ஸ்டார்ட்அப்கள் மனித ஆற்றலை எவ்வாறு பயன்படுத்தும் மற்றும் சீர்குலைக்கும் என்பதே. சுகாதாரம், அணுகல், நிதி மற்றும் சமூக தாக்கம் ஆகியவற்றில் சந்தைகளுக்காக மட்டுமல்லாமல், ஒட்டுமொத்த சமூகத்திற்காகவும் தீர்வுகளை உருவாக்கும் நிறுவனங்கள் மீது கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. இந்த மாற்றத்தை செயல்பாட்டில் விளக்கும் நான்கு ஸ்டார்ட்அப்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
'தி மைண்ட் அண்ட் கம்பெனி' (The Mind and Company) - மனநல பராமரிப்பு
மனநல பராமரிப்பு என்பது இந்தியாவில் சற்று காஸ்ட்லியாகவும், அதேநேரம் சிக்கலானதாகவும் உள்ளது. இதனால் பலருக்கு சிகிச்சை முறை திருப்தியற்றதாகவோ அல்லது ஆதரவு இல்லாததாகவோ தோன்றுவதால், அவர்கள் சிகிச்சையை பாதியிலேயே நிறுத்திவிடுகிறார்கள். இந்தச் சவால்களை எதிர்கொள்ளும் விதமாக, சென்னையைச் சேர்ந்த 'தி மைண்ட் அண்ட் கம்பெனி' என்ற நிறுவனம், கார்த்திக் மணிகொண்டா மற்றும் நிவேதா ஆகியோரால் 2021-ல் தொடங்கப்பட்டது. இவர்களின் நோக்கம், மனநல சிகிச்சையை பாதுகாப்பானதாகவும், மலிவானதாகவும் மற்றும் எந்தவிதமான களங்கமும் அற்றதாக மாற்றுவதுதான்.
இத்தளம் மனநல பராமரிப்புக்கு சிகிச்சை அமர்வுகளை தாண்டி கவனம் செலுத்தும் ஒரு பராமரிப்பு குழு மற்றும் இலவச சிகிச்சையாளர்களை நியமிப்பது போன்ற ஆஃபர்களை தருகிறது.
“ஒவ்வொரு மனதிலும் கேட்கத் தகுதியான ஒரு கதை இருப்பதாக நாங்கள் நம்புகிறோம்” என்றுக் கூறும் தி மைண்ட் அண்ட் கம்பெனி நிறுவனர் கார்த்திக் மணிகொண்டா “ஒரு காலத்தில் மக்களுக்கு தேவைப்பட்ட பாதுகாப்பான, அணுகக்கூடிய மற்றும் மனிதாபிமானமான சிகிச்சை என்று உணரும் இடத்தை தி மைண்ட் அண்ட் கம்பெனியில் நாங்கள் உருவாக்குகிறோம்” என்று தெரிவிக்கிறார்.
இந்த ஸ்டார்ட்அப் நிறுவப்பட்டதிலிருந்து உலகளவில் 15,000-க்கும் மேற்பட்ட சிகிச்சை அமர்வுகளை வழங்கியுள்ள அதேநேரம் 75+ உரிமம் பெற்ற நிபுணர்களையும் பணியமர்த்தியுள்ளது. மேலும், 85+ சைக்காலஜிஸ்டுகள் மற்றும் பராமரிப்பு ஊழியர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பையும் உருவாக்கியுள்ளது. இந்த நிறுவனத்தின் விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகள் தமிழ்நாடு முழுவதும் 75,000 மாணவர்கள் மற்றும் நிபுணர்களை சென்றடைந்துள்ளன. வரவிருக்கும் 'சோல் குரல் 2025' (Soul Kural) விழா மனநலத்தை மெயின்ஸ்ட்ரீம் விவாதமாக முன்னெடுக்க உள்ளது.
டெக்ஸ்ட்ரோவேர் டிவைசஸ் (Dextroware Devices) - டிஜிட்டல் அதிகாரமளித்தல்:
மேல் உறுப்புக் குறைபாடு அல்லது மேல் மூட்டு குறைபாடுகள் (கை அல்லது தோள்பட்டை இயக்கத்தில் குறைபாடு உள்ளவர்கள்) உள்ளவர்களுக்கு டிஜிட்டல் அணுகல் என்பது ஒரு தினசரி போராட்டமாகும். இந்தக் குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு கணினி அல்லது ஸ்மார்ட்ஃபோன் போன்ற டிஜிட்டல் கருவிகளைப் பயன்படுத்துவது தினசரி ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்கிறது.
ஐஐடி மெட்ராஸ் ஆராய்ச்சி பூங்காவில் பிரவீன் குமார் 2020-இல் நிறுவிய டெக்ஸ்ட்ரோவேர் டிவைசஸ் இத்தகைய குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு டிஜிட்டல் அதிகாரமளிப்பதற்காக மவுஸ்வேரை (Mouseware) உருவாக்கியது. பயனர்கள் கணினிகள் மற்றும் ஸ்மார்ட் சாதனங்களை இயற்கையாக தங்களது தலை அசைவுகள் மூலம் முழுமையாகக் கட்டுப்படுத்த அனுமதிக்கும் வகையிலான தலையில் அணியக்கூடிய சாதனம் இந்த மவுஸ்வேர்.
“டிஜிட்டல் அணுகல் இனி ஒரு ஆடம்பரமல்ல; அது ஒரு அடிப்படைத் தேவை...” என்று விளக்கும் பிரவீன் குமார், கொரோனா தொற்றுநோய் ஒரு கடுமையான உண்மையை அம்பலப்படுத்தியது. மில்லியன் கணக்கானவர்கள் தங்கள் திறனால் அல்ல, மாறாக உள்ளடக்கிய கருவிகள் (Inclusive Tools) இல்லாததால் பின்தங்கியிருந்தனர்,” என்ற உண்மையையும் வெளிப்படுத்துகிறார்.
"Inclusive Tools" என்பது, குறைபாடுகள் உள்ளவர்கள் எந்தவிதத் தடையுமின்றிப் பயன்படுத்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட சாதனங்கள் ஆகும்.
அதிக எடையுள்ள அல்லது விலையுயர்ந்த மாற்றுச் சாதனங்களைப் போல இல்லாமல், மவுஸ்வேர் சாதனம் மலிவானதாகவும் அதேநேரம், எளிதில் எடுத்துச் செல்லக்கூடியதாகவும் தினசரி பயன்பாட்டிற்காகவே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கருவியானது, இந்தியா முழுவதும் உள்ள 300-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு கல்வி கற்கவும், வேலை செய்யவும், புதிய விஷயங்களை உருவாக்கவும் அதிகாரமளித்துள்ளது.
இந்தக் கண்டுபிடிப்புக்காக ஜேம்ஸ் டைசன் விருது (James Dyson Award) முதல் ஃபோர்ப்ஸ் 30 அண்டர் 30 ஆசியா (Forbes 30 Under 30 Asia) வரையிலான பல பெரிய அங்கீகாரங்களைப் பெற்றுள்ள டெக்ஸ்ட்ரோவேர் டிவைசஸ் பெருநிறுவன சமூகப் பொறுப்பு (CSR) கூட்டாண்மைகள் மற்றும் உலகளாவிய தொடர்புகள் மூலம் தனது செயல்பாட்டை விரிவுபடுத்துகிறது. அனைவரையும் உள்ளடக்கிய தொழில்நுட்பம் என்பது ஒரு விதிவிலக்காக இல்லாமல், சாதாரணமான விஷயமாக அனைவருக்கும் கிடைப்பதாக இருக்க வேண்டும் என்று மாற்றும் வகையில் இந்நிறுவனம் விரிவடைந்து வருகிறது.
பல்க்பே (Bulkpe) - பிசினஸ்:
இந்தியாவில் சிறு வணிகங்களுக்கு பணம் அனுப்புவது, விநியோகம் செய்வது மற்றும் செலவுகளை நிர்வகிப்பது போன்ற நிதிச் செயல்பாடுகள் இன்னும் குழப்பமாகவும், ஒழுங்கின்றியும் இருக்கின்றன. இந்தக் குழப்பத்தைத் தீர்க்கும் விதமாக சென்னையைச் சேர்ந்த சத்யா நாராயணன், சௌரப் பட்டாநகர், ஹரீஷ் கார்த்திக் மற்றும் ஜெய் வெங்கடேஷ் ஆகியோரால் தொடங்கப்பட்ட 'பல்க்பே' நிறுவனம் அனைத்து நிதிச் செயல்பாடுகளையும் ஒரே இடத்தில் ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் ஒரு நியோ பேங்கிங் (Neo-Banking) தளத்தை உருவாக்கியுள்ளது. நியோ பேங்கிங் என்பது புதிய கால வங்கிச் சேவை முறையாகும். எளிதாக புரிந்துகொள்ளும்படியாக சொல்வதென்றால் இது "கிளை இல்லாத டிஜிட்டல் வங்கி" ஆகும்.
மூன்று ஆண்டுகளில் 12,000 வணிகங்களுக்கு ரூ.40,000 கோடிக்கு மேல் பரிவர்த்தனைகளைச் செயல்படுத்தியுள்ள பல்க்பே, 12 வங்கிகளுடன் கூட்டு சேர்ந்துள்ளது. மேலும் 607% ஆண்டு வருவாய் வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது. 11 பேர் கொண்ட சத்யா நாராயணனின் குழுவிற்கு இந்த எண்கள் மிகப்பெரியவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
“ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள் புத்திசாலிகளுக்கு வெகுமதி அளிப்பதில்லை,” என்று கூறும் நாராயணன், "சவால்கள் வரும்போது பின்வாங்க மறுப்பவர்களுக்கே அவை வெகுமதிகளை வழங்குகின்றன," என்கிற உண்மையையும் சொல்கிறார்.
இந்தியா முழுவதும் தங்களது வாடிக்கையாளர் தளம் வளர்ந்து வருவதால், பல்க்பே மிக வேகமாக விரிவடைந்து சிறு மற்றும் நடுத்தர வணிகங்களுக்கான நம்பகமான நிதி ஆதாரமாக தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்கிறது.
அரோலா (Arola) - மூங்கில் இயக்கம்:
பிளாஸ்டிக் கழிவு, கிராமப்புற வேலையின்மை இந்த இரண்டுக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது. மதுரையை தளமாகக் கொண்டு சுதாகர் மற்றும் தர்ஷனா எஸ் ஆகியோரால் நிறுவப்பட்ட 'அரோலா' மூங்கில் தயாரிப்புகள் நிறுவனம் பிளாஸ்டிக் கழிவு மற்றும் கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பின்மை ஆகிய இரண்டு பெரிய பிரச்சினைகளுக்கும் ஒரே நேரத்தில் தீர்வை வழங்குகிறது. இந்த நிறுவனம் பெண்கள் சுய உதவிக்குழுக்கள், பழங்குடி கைவினைஞர்கள் மற்றும் பள்ளிப் படிப்பை பாதியில் நிறுத்தியவர்களுக்கு நீடித்து உழைக்கக்கூடிய, சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த மூங்கிலை அடிப்படையாகக் கொண்ட பொருட்களை உருவாக்க பயிற்சி அளித்து வருகிறது.
“அரோலா நிறுவனத்தை பொறுத்தவரை, மூங்கில் வெறும் பொருள் மட்டுமல்ல, அது நிலைத்தன்மை மற்றும் அதிகாரமளிப்பை நோக்கிய ஒரு இயக்கம் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்,” என்கின்றனர் அதன் நிறுவனர்கள்.
அரோலா ஸ்டார்ட்அப்பின் தயாரிப்புகள் வெறும் கைவினைப் பொருட்களை தாண்டி, மூங்கில் பாட்டில்கள், வீட்டு அலங்காரப் பொருட்கள் மற்றும் கட்டுமானப் பொருட்கள் வரையிலும் விரிவடைந்துள்ளன. மூங்கிலை உள்ளூரிலேயே கொள்முதல் செய்வதன் மூலம், அரோலா நிறுவனம் அந்தச் சமூகங்களுக்குள்ளேயே பொருளாதார மதிப்பைத் தக்கவைத்துக் கொள்கிறது. இதனால், அது வாழ்வாதாரத்தையும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்தையும் ஒரே நேரத்தில் உருவாக்குகிறது.
பல சிறந்த பெண் தொழில்முனைவோர் விருதுகளையும் மற்றும் சிறந்த ஸ்டார்ட்அப்பிற்கான அங்கீகாரத்தையும் பெற்றுள்ள அரோலா, சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மை என்பது எவ்வாறு வளர்ச்சியையும் மரியாதையையும் கொண்டுவர முடியும் என்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
StartupTN:
மேலே குறிப்பிட்ட இந்த நான்கு ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனங்களின் மாறுபட்ட வெற்றிக் கதைகளை இணைக்கும் பொதுவான அம்சம் என்னவென்றால், தமிழக அரசின் 'ஸ்டார்ட்அப் தமிழ்நாடு'-இன் (StartupTN) 'டான்சீட்' (TANSEED) திட்டம்தான். டான்சீட் திட்டம் என்பது ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களின் முயற்சிகளுக்கு மானிய அடிப்படையில் நிதியுதவி அளிக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் திட்டம் ஆகும். ணமில்லை என்ற காரணத்தால் தொழில்முனைவோர் மனப்பான்மை முடங்கிவிடக் கூடாது என்பதற்காக புதுமைகளை கொண்டு வர அரசாங்கம் தரும் ஒரு ஆதரவு இது.
StartupTN-ன் டான்சீட் திட்டம் மூலம் ஒவ்வொரு நிறுவனமும் ரூ.10 லட்சம் நிதியுதவியைப் பெறுகின்றன. அதே நேரத்தில், பெண்கள் தலைமை வகிக்கும் ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள் மற்றும் கிராமப்புற, வேளாண் தொழில்நுட்பம் மற்றும் பசுமை தொழில்நுட்பத் துறைகளை சார்ந்த ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள் ரூ.15 லட்சம் வரை நிதியுதவியைப் பெற முடியும். இந்த நிதி ஃபார்ச்சூன் 500 நிறுவனங்களின் கூட்டணி, சர்வதேச சந்தைகள் மற்றும் தொடர்ச்சியான முதலீடுகளுக்கு அணுகலை பெற உதவுகின்றன.
மனிதாபிமானத்துடன் கூடிய புதிய கண்டுபிடிப்பு:
‘தமிழ்நாடு உலக புத்தொழில் மாநாடு (TNGSS 2025)’-ல் பங்கேற்கவுள்ள் தி மைண்ட் அண்ட் கம்பெனி, டெக்ஸ்ட்ரோவேர் டிவைசஸ், பல்க்பே மற்றும் அரோலா ஆகிய நான்கு ஸ்டார்ட்அப்கள் கண்டுபிடிப்பு என்பது மனிதர்களை முதன்மைப்படுத்தும் போதுதான் அதிக சக்தி வாய்ந்ததாகிறது என்பதை நிரூபிக்க உள்ளன. மனநல சிகிச்சையை களங்கம் இல்லாததாக மாற்றுவது, டிஜிட்டல் கருவிகளை அனைவருக்கும் உள்ளடக்கியதாக உருவாக்குவது, சிறு மற்றும் நடுத்தர வணிகங்களுக்கு (SMEs) அதிகாரமளிப்பது, மற்றும் மூங்கிலை வாழ்வாதாரமாக மாற்றுவது வரை - இந்த நிறுவனங்களின் கதைகள், தமிழ்நாட்டின் ஸ்டார்ட்அப் சூழல் வெறுமனே வணிகங்களை மட்டும் உருவாக்கவில்லை; அதையும் தாண்டி பலவற்றை கட்டமைக்கிறது என்பதை எடுத்துக்காட்டுகின்றன.
தமிழ்நாடு 2030-ஆம் ஆண்டிற்குள் ஒரு டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதார இலக்கை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருக்கும் வேளையில், இந்த ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களின் முயற்சிகள் தொழில்நுட்பம், சமூகத் தாக்கம், மற்றும் மனித ஆற்றல் ஆகிய அனைத்தும் இணைந்து வளரும் ஓர் எதிர்காலத்தைக் குறிக்கின்றன.
Edited by Induja Raghunathan