‘மிசஸ் ஜானகி' - விளையாட்டாக உருவான டீச்சர், கமெர்சியலாக ஹிட் ஆன கதை!

ஹலோ மிசஸ் ஜானகி ஹியர்... இந்தக் குரலை கேட்காமல் இருந்திருக்க மாட்டீர்கள்!

சமீபத்திய டாக் ஆப் தி டவுன். ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்-அப், இன்ஸ்டா என ‘மிசஸ் ஜானகி' யை தெரியாமலிருக்க வாய்ப்பேயில்லை. குட்டி வாண்டுகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை ஆல் ஏஜ் குரூப் மக்களையும் அட்ராக்ட் செய்த ‘மிசஸ் ஜானகி' ஓர் அனிமோஜி கதாபாத்திரம். 10வது தேர்வு ரத்து, ஆன்லைன் வகுப்பு அலப்பறையில் தொடங்கி, டிக்டாக் தடை, கொரோனா என சகல சமாச்சாரங்களையும் கேலி, கலாயுடன் கருத்து தெரிவிக்கும் மிசஸ் ஜானகியின் வீடியோக்கள் இணையவெளியில் வைரலோ வைரல்.

சோஷியல் மீடியாக்களில் வியூஸ்களையும், லைக்குகளையும் அள்ளும் கற்பனை கதாபாத்திரமான மிசஸ் ஜானகியை உருவாக்கி, லாக்டவுண் நாட்களில் மக்களுக்கு கிச்சுகிச்சு மூட்டும் சேவையை வழங்கியவர் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியனான அபிஷேக் குமார்.

சென்னையைச் சேர்ந்தவரான அபிஷேக், இன்ஜீனியர் பட்டதாரி. கல்லூரியில் டிராமா ஷோக்கள், கல்ச்சுரல்ஸ் நிகழ்வுகளுக்கு மத்தியில் தான் பட்டப்படிப்பையே முடித்துள்ளார். அன்றிலிருந்து முழுநேர காமெடியன் அவதாரமெடுத்தவரது லேட்டஸ்ட் அனிமோஜி அவதாரமான ‘மிசஸ் ஜானகி' வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் அதிகளவு பார்க்கப்பட்டு, பகிரப்பட்டு வருகிறது.

யூ டியுப்பில் பதிவிட்டுள்ள ஜானகியின் ஒவ்வொரு வீடியோவையும் 3 டூ 7 லட்சம் மக்கள் பார்க்கின்றனர். மிசஸ் ஜானகி (இடது) | காமெடியன் அபிஷேக் குமார் (வலது) மிசஸ் ஜானகி உருவானது எப்படி என நம்மிடையே பகிர்ந்தார் அபிஷேக். ‘‘மிசஸ் ஜானகி எதிர்பாராது நடந்த ஒன்று. ஆன் தி ஸ்பாட்டில் யோசித்து செய்த விஷயம். என்னுடைய கசின் சிஸ்டர் அவங்களுக்கு பத்தாது எக்ஸாம் கேன்சலாகிருச்சுனு போன் பண்ணி செம கூத்தடிச்சாங்க. “நாங்கலாம் 10வது எக்ஸாமிற்கு ஒன்பதாவதிலிருந்தே படிக்க தொடங்கிருவோம். நாம அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எழுதின எக்ஸாமிலிருந்து இவங்க இவ்வளவு ஈசியா எஸ்கேப் ஆகிட்டாங்களேனு, அதை வைச்சு ஏதாவது வீடியோ பண்ணாலம்னு நினைச்சேன். ஆனா, இதை டீச்சர் ஆங்கிளிலிருந்து யோசிச்சு டிஃப்ரன்டா பண்ணலாம்னு நினைச்சேன். அனிமோஜி ஒன்றை கிரியேட் செய்து ஒரு ஃப்ளோல அடிச்சுவிட்டேன்,” என்கிறார் அபிஷேக். அவங்க கால் பண்ணதுக்கும் வீடியோ பண்ணதுக்கும் இடையில் 30 நிமிஷ கேப் தான். ரொம்பலாம் யோசிச்சு பண்ணல. வீடியோ பண்றதுக்கு யோசிச்ச ஒன்னுனா, அது எந்த சுடிதார் எனக்கு செட்டாகும்னு பாத்தது மட்டும் தான். பாத்தா அது வைரலாகிருச்சு...'' என்று கூறி ‘மிசஸ் ஜானகி' உருவாக்கத்திற்கு வித்தாக அமைந்த சம்பவத்தை பற்றி பகிர்ந்தார் அவர். ‘‘ என் ப்ரெண்ட்ஸ், ஃபாலோயர்ஸ் மட்டும்தானே பார்க்கப் போறாங்கனு அசால்ட்டா அடிச்சுவிட்டு போஸ்ட் பண்ணிட்டேன். அன்னிக்கு நைட்டே 2லட்சம் வியூஸ், 10,000 ஷேர்ஸ்னு இருந்தது. நான் பாளோ பண்ற செலிபிரிட்டி எல்லாம் வீடியோவை ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனாலும், மக்களுக்கு ஜானகியை உண்மையிலே பிடித்திருக்கா, இல்லை ஃப்ளூக்கில் ஹிட்டாகியதானு தெரிந்து கொள்ள அடுத்து ஒரு வீடியோ போட்டேன். அப்போ தான் மிசஸ் ஜானகியை மக்களுக்கு பிடித்துள்ளது என்பது கன்பார்ம் ஆகவும், ஓகே இத ஒரு சீரிஸாக பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணேன். அதுக்கு ஏத்தமாதிரி டிக்டாக் தடை, நெபோடிஸம், ஆன்லைன் கிளாஸ் என கன்டென்ட்கள் கிடைத்ததில் தொடர்ந்து வீடியோ பண்ணேன்,” என்றார் அபிஷேக்.

மிசஸ் ஜானகிக்காக பெண்குரலில் பேசி வாய்ஸ் மாடுலேஷனுடன் கலாய்ப்பதுடன், அபிஷேக் காட்டும் எக்ஸ்பிரஷன்கள் அனிமோஜி அவதாரத்தில் பக்காவாக செட்டாகியது ஹிட்டாகுவதற்கு முக்கியக் காரணம்.

தூக்கிவாரி கட்டிய டீச்சர் கொண்டை, இரண்டு குண்டு கம்மல்கள், மூக்குக் கண்ணாடி என அனிமோஜியே பார்க்கவே செம க்யூட். கிரகணம் வந்து கொரோனாவை அழித்துவிடும் என்று நம்புவதும், வீட்டில் வாங்கி வைத்த சைனா தயாரிப்புகளை போட்டு உடைத்து தேசபக்தியைக் காட்டுவதையும், தமிழ்நாட்டு மாவட்டங்களுக்கு பெயர் திருத்தம் செய்ததையும் போகிற போக்கில் வீடியோக்களில் கலாய்த்து விடுகிறார் அசால்ட்டு ஜானகி. கலாய்ப்பிற்காக அவர் பயன்படுத்திய ‘கூத்தடிச்சுஃபையிங்' வார்த்தை இளசுகள் மத்தியில் செம பேமஸ். ‘‘12ம் வகுப்பு வரை நான் படித்த மொத்த டீச்சர்ஸோட மிக்சிங் தான் மிசஸ் ஜானகி. மத்தப்படி தனிப்பட்ட ஒரு டீச்சரின் மேனரிஸத்தை காப்பி பண்ணலை. வீடியோ பாத்து என்னோட டீச்சர்சே கால் பண்ணி, பாராட்டினாங்க. நிறைய குழந்தைகளும் மிசஸ் ஜானகி போல இமிடேட் செய்து வீடியோ பண்ணாங்க. நானே வீடியோ பண்ணலானாகூட ஏன் இன்னும் வீடியோ போடலனு கேக்கிற அளவுக்கு மிசஸ் ஜானகியா லைக் பண்றாங்கனும் போது ரொம்ப ஹாப்பி. கொரோனா வார்டில் டியூட்டில் உள்ள டாக்டர் கால் பண்ணி, அவங்களுக்கு பிரேக் கிடைக்கும் போது எல்லா டாக்டர்சும் சேர்ந்து மிசஸ் ஜானகி வீடியோ பாக்குறோம்னு சொன்னாங்க. அதவிட, கோவிட் பேஷன்டே ஒருத்தர் வார்டில் இருப்பது ரொம்ப கடுப்பா இருந்துச்சு, உங்க வீடியோ பார்த்த அப்புறம் தான் என் வீட்டிலிருக்க பீலே கிடைச்சதுனு சொன்னார். அவங்க ரெண்டுபேர் சொன்னதையும் மறக்கமுடியாதது. அதிலிருந்து ஒவ்வொரு வீடியோவும் பார்த்து பார்த்து பண்றேன். பொதுவா, ஸ்டாண்ட் அப் காமெடினாலே நிறைய கெட்டவார்த்தைகளும் வரும். ஆனா, மிசஸ் ஜானகி கான்செப்டுக்கு ஃபுல் கிளீன் காமெடி தான். ஏன்னா, யங்ஸ்டர்ஸ் மட்டும் பாத்தாங்கனா பரவாயில்ல, வார்த்தைகளில் விளையாடலாம். மிசஸ் ஜானகி வீடியோவ குழந்தைகளிலிருந்து பெரியவங்க வரை எல்லாரும் பாக்கிறாங்க. கலாய்க்கிறதாவே இருந்தாலும் ஜானகியோட கணவரை மட்டும் கலாய்ப்பேன். யாருடைய மனதையும் புண்படுத்தக்கூடாதுனு கவனமா பண்றேன்,'' என்று கூறினார் அவர்.

கல்லூரியில் உள்ள டிராமா கிளப் தான் அபிஷேக்கின் இன்றைய நிலைக்கான அடித்தளம். கல்ச்சுரல்ஸ் வெற்றிகளும், அவருடைய ஹியூமர் சென்சுக்காக ப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில் கிடைத்த வரவேற்பும் அவரை தொடந்து டிராமா ஆர்டிஸ்ட்டாக செயல்பட வைத்தது. அதனாலே கேம்பசில் கிடைத்த வேலைகளுக்கு நோ சொல்லிவிட்டு பள்ளி குழந்தைகளுக்கு டிராமா கற்றுக்கொடுக்கும் தியேட்டர் கம்பெனி ஒன்றில் முழுநேர பயிற்சியாளராய் பணிக்கு சேர்ந்துள்ளார்.

3 ஆண்டுகளாய் பற்பல கதாபாத்திரங்களை ஏற்று நடித்ததில் கிடைத்த அனுபவத்தினால், குழந்தை, குமரிப்பெண், மற்றும் வயதான பாட்டி போன்று குரல்மாற்றி பேச கற்றுக் கொண்டார். டிராமா ஆர்டிஸ்ட் பணிதொடர்ந்து ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியனாக பல ஷோக்கள் செய்திருப்பினும், மிசஸ் ஜானகியே அபிஷேக்கை வெளிச்சம் போட்டு காட்டியுள்ளது. ‘‘ஒரு ஸ்டாண்ட்அப் காமெடியனா நிறைய ஷோ பண்ணியிருக்கேன். ஃபேஸ்புக்கில் போஸ்ட் பண்ற வீடியோ அதிகப்பட்சம் 20,000 வியூஸ் வரும். ஆனாலும், தொடர்ந்து வீடியோ போட்டுட்டு தான் இருந்தேன். சரியான நேரம் வரும்வரை ஒரு ஸ்டாண்ட்அப் காமெடியன் உழைத்துக் கொண்டே இருக்கவேண்டும். திடீரென்று ஏதாவது ஒரு வீடியோ ஹிட்டாகும். மிசஸ் ஜானகி அதுபோன்றதொரு வாய்ப்பை தான் ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ளது. லாக்டவுன் காலத்தில் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி ஷோக்களை ஜும் ஆப் உதவியுடன் ஆன்லைனில் தான் செய்து கொண்டிருந்தோம். அதனால, டிக்கெட் விற்பதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. ஜானகிக்கு முன்னாடி நிறைய பேருக்கு அபிஷேக் குமாரை யாருனே தெரியாது. இப்போ ஜானகிக்கு அப்புறம் தெரியவந்ததால், ஷோ டிக்கெட் விற்றுவிடுகிறது. அந்தவகையில் ஜானகி எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு.

பொழுதுபோக்காய் தொடங்கிய ஒரு கேரக்டராக ஜானகி டீச்சர் இருந்தாலும், அவர் தற்போது அபிஷேக் குமாருக்கு ஒரு புத்துயிர் கொடுத்துள்ளார் என்றே சொல்லவேண்டும். மக்கள் மத்தியில் பிரபலம், அன்பு அதோடு பல கமெர்சியல் வாய்ப்புகளுக்கும் வழிவகுத்துள்ளார். “ஃபீனான்ஷியலாவும் ஜானகி ஹெல்ப் பண்றாங்க. நிறைய நிறுவனம் ப்ராடெக்ட் மார்க்கெட்டிங்கு அணுகிறார்கள். ஒன்னு ஒன்னையும் பார்த்து தான் செலக்ட் பண்றேன். ஏன்னா, ஜானகி ஒரு சுதந்திரமான மிடில் கிளாஸ் டீச்சர். சோ, மார்க்கெட் பண்ணக்கூடிய ப்ராக்டெக்கும் ஜானகி வாழ்க்கையை சுத்தி அமைஞ்சதா இருக்கணும்னு தெளிவா இருக்கேன்.”

ஜானகி சொல்வதை மக்கள் கேட்குறதால, மாஸ்க் அணிவது குறித்த விழிப்புணர்வு வீடியோ ஒன்னுகூட செய்தேன். ஆக்சுவல்லா, அதிமுகவின் ஐடி - விங்க் தான் சரியான முறையில் மாஸ்க் அணிவது எப்படி என்பது பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு வீடியோ பண்ணச் சொன்னாங்க. அதே மாதிரி, யுனிசெப் உடன் இணைந்து போலியோ சொட்டு மருந்து, தடுப்பூசி போடுதல், தாய்பால் அளிப்பதன் அவசியம், என கிராம மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் மிசஸ் லட்சுமி எனும் பெயரில் வாரம் ஒரு வீடியோ பண்றேன். "இதுபோன்று, ஜானகி பேசும் டாப்பிக்கில் ஹீயூமர் சென்சுடன் நாசுக்காக மெசேஜூம் கொடுக்கும் பாலிசியை ஃபாலோ பண்றேன்," என்று கூறி முடித்தார் அபிஷேக். போரிங் டேவை கூத்தடிச்சுஃபையிங்- ஆக மாற்ற மிசஸ் ஜானகி வீடியோவை பாருங்கள்...

