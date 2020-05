தமிழகத்தில் டீ கடைகள் திறக்க அனுமதி; ஆனால் பார்சல் மட்டும்...

ஊரடங்கின் காரணமாக 45 நாட்களாகத் தடை செய்யப்பட்டிருந்த தேநீர் கடைகளை பார்சலுக்கு மட்டும் இயங்க தமிழக அரசு அனுமதித்துள்ளது. தமிழகத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவு விதிமுறைகளின்படி, டீ கடைகள் திறக்க தடை இருந்தது. ஆனால் தற்போது விதிமுறைகளில், புதிய தளர்வு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, வரும் 11ம் தேதி முதல் தமிழகம் முழுவதும் நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளை தவிர, அனைத்து பகுதிகளிலும் டீ கடைகள் பார்சலுக்கு மட்டும் இயங்க அனுமதித்துள்ளது தமிழக அரசு. அதோடு, காலை 6 மணி முதல் இரவு 7 மணி வரை அத்தியாவசிக் கடைகள் இயங்கலாம் எனவும் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. 11ம் தேதி முதல் டீ கடைகள் திறக்க அனுமதிக்கப்பட்டாலும் பார்சல்களை மட்டுமே எடுத்துச் செல்ல அனுமதி. டீ கடைகளில் நிற்கவோ, அமர்ந்தோ, காபி, டீ, பிஸ்கெட், சிற்றுண்டி போன்றவற்றை உட்கொள்ள அனுமதி கிடையாது. இந்த நிபந்தனைகளை கடைபிடிக்காவிட்டால் டீ கடைகள் உடனடியாக மூடப்படும். நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகள் தவிர மற்ற இடங்களுக்கு இந்த தளர்வு பொருந்தும்.

இதேபோல காய்கறி மற்றும் மளிகைக் கடைகள் நேரமும் தற்போது நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை தவிர்த்த பிற பகுதிகளில் காலை 6 மணி முதல் இரவு 7 மணி வரை காய்கறி விற்பனை செய்யலாம் என அரசு தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை காவல்துறை எல்லைக்கு உட்பட்ட தனிக் கடைகள், காலை 10.30 மணி முதல், மாலை 6 மணி வரை செயல்படலாம். மற்ற பகுதிகளில் காலை 10 மணி முதல் இரவு 7 மணி வரை தனி கடைகளை திறந்து வைக்கலாம். அத்தியாவசியப் பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் கடைகள் அனைத்தும் காலை 6 மணி முதல் இரவு 7 மணி வரை செயல்பட அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. சென்னை காவல்துறை எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் காலை 6 மணி முதல் இரவு 7 மணி வரை காய்கறி, மளிகை கடைகளைத் திறக்கலாம் என தற்போது விதிகள் தளர்த்தப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மே 3ஆம் தேதி முதல் மே 17ஆம் தேதி வரை மூன்றாவது கட்ட ஊரடங்கு உத்தரவு நாடு முழுக்க அமலில் இருக்கும் நிலையில், பல கடைகளுக்கு தளர்வு கொடுக்கப்பட்டது. டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டும் டீ கடைகள் திறக்க அனுமதி இல்லாமல் இருந்தது. தற்போது டீ கடைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த தளர்வு சற்று ஆறுதல் அளிக்கிறது. Also Read சினிமா, டிவி தொடர் போஸ்ட் புரொடக்‌ஷனில் என்னென்ன பணிகள் தொடர அனுமதி?

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com