Yourstory மற்றும் Trell இணைந்து நடத்தும் ‘டாப் 100 கிரியேட்டர்ஸ்’ - படைப்பாளிகளே உடனே விண்ணப்பியுங்கள்!

யுவர்ஸ்டோரி (Yourstory), ’ட்ரெல்’ (Trell) உடன் இணைந்து ‘டாப் 100 கிரியேட்டர்ஸ்’ சேலஞ்ச் எனும் முயற்சியைத் தொடங்கி, நாட்டில் சிறந்த மற்றும் புதுமையான உள்ளடக்கத்தை தரும் ’கிரியேட்டர்களை’ அடையாளம் காண உள்ளது. பார்வையாளர்களைக் கவரும் விதத்தில் பல்வேறு பிரிவுகளில் கன்டென்ட் உருவாக்கும் 'கன்டென்ட்-ப்ரூனர்கள்' (Content-preneurs) யுவர்ஸ்டோரி கொண்டாட உள்ளது.

YourStory’s Creators Inc. franchise-ன் ஒரு பகுதியான இந்த சேலஞ்ச்- கிரியேட்டர்களாக இருக்கும் சுய தொழில்முனைவர்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் நடத்தப்பட்டு அதற்கான விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது.

“ஆங்கிலம், ஹிந்தி, தமிழ், பெங்காலி மற்றும் மராத்தி மொழிகளில் உள்ளடக்கம் உருவாக்கும் கிரியேட்டர்கள் இந்த சவாலில் பங்கேற்கலாம்.”

நாட்டின் ’100 தலைசிறந்த கிரியேட்டர்ஸ்’ மற்றும் ’டிஜிட்டல் மீடியா இன்ஃப்ளுயன்சர்களை’ அங்கீகரிக்கவும் அவர்கள் மீது வெளிச்சம் பாய்ச்சவும் இம்முன்முயற்சி வழிவகுக்கும். தேர்ந்தெடுக்கப்படும் டாப் 100 கிரியேட்டர்களுக்குடன் ‘வளர்ந்துவரும் படைப்பாளிகள்’ ’Emerging Creators Awards’ என்ற சிறப்பு அங்கீகாரமும் படைப்பாளிகளுக்கு வழங்கி அங்கீகரிக்கப்படுவார்கள்.

தனித்துவம் வாய்ந்த புதுமையான, அதே சமயத்தில் பார்வையாளர்களைக் கவரும் உள்ளடக்கத்தை பல்வேறு மொழிகள்ல், பிரிவுகளில், வெவ்வேறு சமூக தளங்களில் உருவாக்கி, தங்களின் புத்தாக்கம், ப்ராண்டிங் மற்றும் கதைச்சொல்லும் திறனை வெளிப்படுத்தி சமூகத்தின் பல்வேறு நிலைகளில் நேர்மறையான மாற்றத்தை உண்டாக்கி, தாக்கத்தை ஏற்படுத்துபவர்களாக கிரியேட்டர்கள் இருக்கவேண்டும்.

”இன்றைய கன்டென்ட் கிரியேட்டர்களை, நுண்-தொழில்முனைவோர்கள் (micro-entrepreneurs), என்று சொல்வேன், ஏனெனில் இவர்கள் தொடக்க நிலை ஸ்டார்ட்-அப்’கள் போல் சுயமாக இயங்குபவர்கள். அதனால், யுவர்ஸ்டோரி-யில் நாங்கள் தொழில்முனைவோர்களைக் கொண்டாடுவதைப் போல் தொழில்முனைவில் ஒரு அலையை ஏற்படுத்திவரும் இந்த புதுயுக கிரியேட்டர்களுக்கு ஒரு அடித்தளத்தை அமைத்துக்கொடுத்து, அவர்களை நாளைய இன்ஃப்ளுயன்சர்களாக உருவாக்க விரும்புகிறோம்,” என யுவர்ஸ்டோரி நிறுவனர் ஷ்ரத்தா ஷர்மா பகிர்ந்துள்ளார்.

கடந்த 18 மாதங்களில், குறிப்பாக பான்டெமிக் சமயத்தில் சமூக ஊடகத்தில் உள்ளடக்க கிரியேட்டர்களின் எண்ணிக்கை சர்வதேச அளவில் 50 மில்லியனாக உயர்ந்துள்ளது. அதேபோல், இந்தியாவிலும் பல புதிய சமூக ஊடக தளங்களான Trell, Moj, Josh, MXTakatak மற்றும் பல புதிய நிறுவனங்கள் கால் பதித்துள்ளன. கிரியேட்டர் பொருளாதாரம் அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 100மில்லியன் அளவில் உயரும் என்று எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.

உள்ளடக்கப் பிரிவு இன்றைய காலத்தில் முதலீட்டாளர்களால் உன்னிப்பாகக் கவனிக்கப்படுகிறது. கிரியேட்டர்கள் மேலும் வளர வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தித்தரும் சூழ்நிலை தற்போது உருவாகி இருப்பதும் தெரிகிறது.

”அண்மை நாட்களில் கிரியேட்டர் எக்கானமி மாபெரும் வளர்ச்சியை கண்டுள்ளது. 2022ம் ஆண்டு படைப்பாளிகளுக்கு சரியான சுற்றுச்சூழல் உருவாக ஒரு சிறந்த ஆண்டாக இருக்கும், இதில் ஒரு முன்னணி பங்கு வகிப்பதில் நாங்கள் உற்சாகமாக உள்ளோம். YourStory மற்றும் Trell இணைந்து நடத்தும் #Top100Creators முயற்சி மூலம் இந்தியாவின் சிறந்த டாப் 100 கிரியேட்டர்களைக் கொண்டாட உள்ளோம். பல மொழிகளில், பல பிரிவுகளில், வெவ்வேறு தளங்களில் இயங்கும் கிரியேட்டர்கள் இதில் பங்குபெற்று வருங்காலத்திற்கு உந்துதலாக இருக்கப்போகிறார்கள்,” என்று இந்தியாவின் மிகப்பெரிய சமூக-வர்த்தக தளமான Trell-ன் இணை நிறுவனர் மற்றும் சிஇஒ புல்கித் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார்.

Trell ஆப், கிரியேட்டர்களின் உள்ளடக்கத்துக்கு ஒரு நிலையான வருவாய் மாதிரியை ஏற்படுத்த உதவும் ஒரு சமூக-வர்த்தக தளமாகும். இதன் மூலம் கிரியேட்டர்கள் தங்களுக்கு பிடித்த ஒன்றை முழுநேர வேலையாக்கிக்கொள்ள உதவுகிறது.

தற்போது 60 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மாதாந்திர பயனர்களைக் கொண்டிருக்கும் Trell, தங்களது மேடையில் 18 மில்லியனுக்கும் அதிகமான படைப்பாளிகள்; ஃபேஷன், தொழில்நுட்பம், கேஜெட்டுகள், வாழ்க்கை முறை, சுய பராமரிப்பு உள்ளிட்ட பல பிரிவுகளில் உள்ளடக்கத்தை 12 இந்திய மொழிகளில் பகிர்ந்து கொள்ள உதவுகிறது.

’டாப் 100 கிரியேட்டர்கள்’ - ஏன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்?

தேர்வான உள்ளடக்க கிரியேட்டர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் :

யுவர்ஸ்டோரி தளத்தில் இன்ப்ஃளுயன்சர் ஆகிய உங்களின் பயணக்கதையை வெளியிட்டு மீடியா வெளிச்சம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு.

யுவர்ஸ்டோரி தளத்தின் பிரத்யேக இன்ஃப்ளூயன்சர் பக்கத்தில் உங்களது புரொஃபைல் (YourStory profile) இடம்பெறுதல்.

’யுவர்ஸ்டோரி கனெக்ட்’ மூலம் இன்ஃப்ளுயன்சர்கள் பக்கத்தில் நேரடியாக துறை வல்லுனர்களுடன் இணைப்பை ஏற்படுத்தல்.

’டாப் 100 கிரியேட்டர்கள்’ பிரத்யேக பக்கத்தில் உங்களின் ப்ராண்ட் மற்றும் தரவரிசை இடம்பெறும்.

’டாப் 100 கிரியேட்டர்கள்’ சிறப்பு ரிப்போர்ட்டில் இடம்பெறுவீர்கள்.

உங்களின் உள்ளடக்கத்தை சரியான பார்வையாளர்களை அடையச்செய்து, அதன்மூலம் வருவாய் ஈட்டக்கூடிய பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் மற்றும் கூட்டு ஒப்பந்தங்களை உருவாக்குதல்.

நேருக்கு நேர் சந்திப்புகள், சமூக இணைப்புகள் மற்றும் பார்ட்னர்ஷிப்ஸ், நிதி உயர்த்தும் வாய்ப்புகளை பெருதல்.

உள்ளடக்க உருவாக்கம், வருவாய் ஈட்டும் வழிகள், பார்வையாளர்களை அதிகரிக்க உதவும் உத்திகள் மற்றும் தொழில்முனைவோர் திறன்களை வளர்க்க ’மாஸ்டர்கிளாஸ்’ மற்றும் ’பயிற்சி பட்டறைகள்.’

’டாப் 100 கிரியேட்டர்ஸ்’ - விண்ணப்பிக்கும் வழிமுறை

விண்ணப்பம் செய்ய இரண்டு நிலைகள் உள்ளன.

நிலை 1: கீழே உள்ள வழிமுறைகளை செய்யுங்கள்

விரிவான விண்ணப்பப்படிவத்தை படைப்பாளிகள் சரியான விவரங்களுடன் பூர்த்தி செய்யவேண்டும். ஜனவரி 31ம் தேதி 2022 விண்ணப்பத்துக்கான கடைசி நாள் அதனால் உடனடியாக Apply for #Top100Creators Trell ஆப்’பில் உங்களின் இரண்டு பாப்புலரான (பழைய அல்லது புதிய) உள்ளடக்கத்தை அப்லோட் செய்யுங்கள். அதில் ஒன்றாவது உங்களின் சிறப்பாற்றல் (Specialisation) கொண்ட பிரிவைச் சேர்ந்த உள்ளடக்கமாக இருக்கவேண்டும்.

டாப் 100 கிரியேட்டர்கள் போட்டியில் கலந்துகொள்ள விண்ணப்பங்கள் சமர்ப்பிக்க கடைசி நாள்: ஜனவரி 21ம் தேதி 2022.

இந்த நிலை 1 முடிந்ததும், தேர்வான படைப்பாளிகள் நிலை 2-க்கு தகுதி பெறுவார்கள். அப்போது, தேர்வான கிரியேட்டர்கள் தங்களின் ஒரு சொந்த தயாரிப்பு வீடியோவை Trell app-ல் குறிப்பிட்ட உங்களுக்குப் பிடித்த பிரிவு/தலைப்பில் உள்ளடக்கத்தை உருவாக்கி நிலை 2 விண்ணப்பப் படிவத்தை பூர்த்தி செய்து, நீங்கள் உருவாக்கிய அந்த ஒரிஜினல் வீடியோவை பதிவேற்றம் செய்யவேண்டும்.

இறுதிக்கட்டத்துக்கு தேர்வாகும் ‘டாப் 100 கிரியேட்டர்ஸ்’ (Top 100 Creators) மற்றும் ‘வளர்ந்துவரும் கிரியேட்டர்கள்’ (Emerging Creators Awardees) மார்ச் 2022-ல் நடைப்பெற இருக்கும் சிறப்பு விருதுகள் விழாவில் அறிவிக்கப்படுவார்கள்.

