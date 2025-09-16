Brands
Business

இந்த கூட்டுறவு ஒப்பந்தத்தின் கீழ், வாகனங்களை டி.வி.எஸ் வழங்கும்; அதேசமயம் ALT Mobility அவற்றை வாங்கி, லீசிங் மற்றும் நிதியுதவி மூலம் வாடிக்கையாளர்களிடம் எடுத்துச் செல்லும்.

muthu kumar619 Stories
3,000 மின்சார முச்சக்கர வாகனங்கள் - ALT Mobility உடன் டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸ் கூட்டுறவு!

Tuesday September 16, 2025 , 1 min Read

டி.வி.எஸ் மோட்டார் நிறுவனம் மற்றும் லீசிங் மற்றும் சொத்து மேலாண்மை நிறுவமான ALT Mobility ஆகியவை இந்நிதியாண்டில் 3,000 மின்சார மூன்று சக்கர வாகனங்களை செயல்படுத்த புதிய ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளன.

இந்த கூட்டுறவு ஒப்பந்தத்தின் கீழ், வாகனங்களை டி.வி.எஸ் வழங்கும்; அதேசமயம், ALT Mobility அவற்றை வாங்கி, லீசிங் மற்றும் நிதியுதவி மூலம் வாடிக்கையாளர்களிடம் எடுத்துச் செல்லும்.

வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் வாகனங்களின் மாடல்கள், வகைகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப அம்சங்கள் இரு நிறுவனங்களாலும் இணைந்து முடிவெடுக்கப்படும்.

டி.வி.எஸ் மோட்டாரின் விரிவான விநியோகஸ்தர்கள் வலைப்பின்னல் மற்றும் ALT Mobility-யின் விற்பனை மையங்கள் வாயிலாக மூன்று சக்கர வாகனங்கள் இந்தியா முழுவதும் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது.

TVS 3 wheeler EV

இந்த வாகனங்கள், ALT Mobility நிறுவனத்தின் "டைவ்-டு-ஓன்" (Drive-to-Own) மாதிரியிலான லீசிங் திட்டத்தின் கீழ் தனிப்பட்ட டிரைவர்களுக்கும் சரக்கு மற்றும் பயணியர் போக்குவரத்து செய்யும் ஃப்ளீட் ஆபரேட்டர்களுக்கும் வழங்கப்படும், என கூறப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து டி.வி.எஸ் மோட்டார் நிறுவனத்தின் கமர்ஷியல் மொபிலிட்டி பிரிவின் வணிகத் தலைவர் ரஜத் குப்தா கூறுகையில்,

“ALT Mobility-யுடன் இணையும் இந்த முயற்சி நகர்ப்புற மற்றும் கடைசி மைல் வரையிலான போக்குவரத்தில் உறுதியான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். மேலும் இது சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நீட்டிப்புக் கொண்ட போக்குவரத்திற்கான முக்கியமான முன்னேற்றமாகும்,” என்றார்.

ALT Mobility நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் மற்றும் வர்த்தகத் தலைவர் அனுஜ் குப்தா கூறுகையில்,

“டி.வி.எஸ் நிறுவனத்துடன் கூட்டணி அமைத்ததன் மூலம், நாங்கள் முன்னணி வாகனங்கள் மற்ரும் தொழில்நுட்பங்களை அணுக முடிகிறது. இது எங்களின் லீசிங் மற்றும் ஃப்ளீட் நடவடிக்கைகளை திறம்பட விரிவுபடுத்த உதவும்,” எனத் தெரிவித்தார்.