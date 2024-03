அமெரிக்க கவிஞர் மாயா ஆஞ்சலோவின் படைப்புகள் தமிழில் வெளியீடு!

புகழ் பெற்ற அமெரிக்க எழுத்தாளர், கவிஞர், நடிகை, மக்கள் உரிமை செயற்பாட்டாளர் என பன்முகத்தன்மை கொண்டவராக விளங்கியவர் மாயா ஆஞ்சலோ. இவரது படைப்புகள் நாடகங்களிலும், திரைப்படங்கள் மற்றும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளிலும் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன. பல்வேறு விருதுகளையும் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மதிப்புறு முனைவர் பட்டங்களையும் பெற்றுள்ளார். 2000-ம் ஆண்டில் கலைகளுக்கான தேசிய விருதைப் பெற்றார். 2010-ல் அமெரிக்காவின் மிக உயரிய விருதான, விடுதலைக்கான அதிபரின் விருதையும் பெற்றார்.

மாயா ஆஞ்சலோவின் படைப்பில் அமெரிக்க மக்களிடையே அதிக வரவேற்பை பெற்ற இரண்டு புத்தகங்களை காலச்சுவடு பதிப்பகத்துடன் இணைந்து, தமிழாக்கம் செய்து, சென்னையிலுள்ள அமெரிக்க துணை தூதரகம் வெளியிட்டுள்ளது.

ஆஞ்சலோ 1969ம் ஆண்டு எழுதிய அமெரிக்க பெண்ணின் புனைக்கதை அல்லாத புத்தகங்களில் விற்பனையில் முதலிடம் பிடித்த “ஐ நோ வை தி கேஜ்டு பேர்ட் சிங்ஸ்” (I Know Why the Caged Bird Sings) என்ற புத்தகத்தை தமிழில், “கூண்டுப்பறவை ஏன் பாடுகிறதென்று எனக்குத் தெரியும்" என்றும், 32 கவிதைகளை உள்ளடக்கிய “என்றாலும் நான் எழுகிறேன்” (Still I Rise) என்ற புத்தகத்தையும் வெளியிட்டுள்ளனர். “கூண்டுப்பறவை ஏன் பாடுகிறதென்று எனக்குத் தெரியும்" புத்தகத்தை பெர்னார்ட் சந்திராவும், “என்றாலும் நான் எழுகிறேன்” புத்தகத்தை ஆர்.சிவகுமாரும் தமிழில் மொழிபெயர்த்துள்ளனர்.

அமெரிக்க மையத்தின் கலையரங்கில் நடைபெற்ற‌ வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியில், அமெரிக்க வெளியுறவுத் துறையின் தெற்கு மற்றும் மத்திய ஆசிய அலுவலகத்தின் ஊடக மற்றும் பொது உறவு நயப் பிரிவு துணை இயக்குநர் ஆன் சேஷாத்ரி பேசியதாவது:

“மாயா ஆஞ்சலோ படைப்புகளின் மொழிபெயர்ப்பு பல்வேறு மொழிகளில் வந்திருந்தாலும், அதிகாரப்பூர்வ மொழிபெயர்ப்பு ஏதும் தமிழில் வரவில்லை. பதிப்பாளர்களுடன் இணைந்து நீண்ட காலம் பணியாற்றி சென்னை அமெரிக்க துணைத் தூதரகத்தின் பொது உறவு நயப்பிரிவு இந்த மொழிபெயர்ப்புகளை சாத்தியம் ஆக்கியுள்ளது. படைப்புகளில் அவர் மையப்படுத்தும் சகிப்புத்தன்மை, நீதி மற்றும் சமத்துவம் தென்னிந்தியா மற்றும் உலகெங்கிலும் உள்ள‌ தமிழ் வாசகர்களிடம் சென்றடையும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.”

மேற்கு வங்க முன்னாள் ஆளுநர் கோபால்கிருஷ்ண காந்தி மற்றும் எழுத்தாளர்-சமூக ஆர்வலர் சல்மா முதன்மை விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டனர். இந்தியாவில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகத்தின் பொது உறவு நய அமைச்சக ஆலோசகர் குளோரியா பெர்பனா, சென்னையில் உள்ள அமெரிக்க துணைத் தூதரகத்தின் பொது உறவு நய அலுவலர் ஸ்காட் ஹார்ட்மன், சென்னையில் உள்ள அமெரிக்க துணைத் தூதரகத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் சமந்தா ஜாக்சன், காலச்சுவடு பதிப்பகத்தின் பதிப்பாளர் கண்ணன் சுந்தரம் உள்ளிட்டோர் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர்.

மாயா ஆஞ்சலோவின் புத்தகங்களை அமெரிக்க மையத்தின் (நூலக) உறுப்பினர்கள் படிப்பதற்கு எடுத்து செல்லலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.