2011-ம் ஆண்டு மாற்றுத்திறனாளிகளைப் பற்றிய முதல் உலக அறிக்கையில் பிரபல அறிவியலாளர் ஸ்டீபன் ஹாக்கிங், “குறைபாடு வெற்றிக்கு தடை அல்ல,” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதை நிரூபித்துள்ளார் 38 வயது ராகுல் கெலாபுரே. இவருக்கு அரிய பரம்பரை குறைபாடு இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இருப்பினும் ராகுல் மனம் தளரவில்லை. சட்டம் படித்தார். இந்திய பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியத்திற்கு (SEBI) சட்ட ஆலோசனைகள் வழங்கினார். குறைபாடுள்ளவர்களிடையே நிதி தொடர்பான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார். இவை அனைத்துமே இவரது தன்னம்பிக்கையால் சாத்தியமானது. ஆரம்ப நாட்கள் ராகுல் நாக்பூரில் இருந்து 153 கி.மீ தொலைவில் உள்ள சந்திராபூரில் பிறந்த வளர்ந்தவர். நடுத்தர குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர். சிறு வயதில் நம்பிக்கை, ஆர்வம் உற்சாகம் ஆகியவை நிரம்ப பெற்றவராகவே இருந்துள்ளதாக சோஷியல்ஸ்டோரி இடம் தெரிவித்தார்.

இவருக்கு பிறவியிலேயே ரெடினிடிஸ் பிக்மெண்டோசா என்கிற கண் நோய் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. துரதிர்ஷ்டவசமாக குழந்தை பருவத்திலிருந்தே பார்வை குறைபாட்டுடன் வாழ வேண்டிய சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டார்.

மிகுந்த சிரமங்களுக்கிடையில் சந்திராபூரில் உள்ள ஆனந்த்வான் மிடில் ஸ்கூல் மற்றும் பவந்தி பாய் உயர்நிலைப் பள்ளி ஆகியவற்றில் பள்ளிப்படிப்பை முடித்தார். “எனக்கு இன்னமும் அந்த நாட்கள் நினைவில் உள்ளது. என் அம்மா எல்லா பாடங்களையும் படித்துக் காட்டுவார். பிறகு பிரெயிலி கற்றுக்கொண்டேன். அந்த நாட்களில் பள்ளி வளாகத்தை சுற்றி நடமாட போதிய கட்டமைப்போ வசதிகளோ இருக்காது. எனக்கு நண்பர்கள் என்று யாரும் இல்லை. சக மாணவர்கள் பலரும் நான் அருகில் இல்லாதது போன்றே நடந்து கொள்வார்கள். பல தருணங்களில் மன அழுத்தத்தை சந்தித்துள்ளேன். நம்பிக்கையிழந்து தவித்துள்ளேன். இருப்பினும் சமாளித்து மீண்டுள்ளேன்,” என்று அந்த நாட்களை நினைவுகூர்ந்தார். ராகுல் பள்ளிப்படிப்பு முடித்ததும் வாய்ப்பு தேடி மும்பை மாற்றலானார். சவால் நிறைந்த பணி வாழ்க்கைக்கான அடித்தளத்தை அமைக்க விரும்பிய ராகுல் அரசு சட்டக் கல்லூரியில் சட்டம் படித்து தங்க பதக்கம் பெற்றார்.

புதிய சூழல், ஆங்கில மொழி கற்றல் போன்றவை அறிவுத்திறனை மேம்படுத்தியதுடன் புதிய வாய்ப்புகளையும் வழங்கியது. பட்டப்படிப்பு முடித்ததும் மும்பை, டெல்லி, குருகிராம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள சட்டம் மற்றும் இணக்கம் தொடர்பாக செயல்படும் நிறுவனங்களில் பணியாற்றினார்.

2015ம் ஆண்டு பத்திரங்கள் சட்டம் (Securities Law) படிக்க தேசிய பத்திர சந்தை நிறுவனத்தில் (NISM) பதிவு செய்துகொண்டார். அப்போதிருந்து நிதித் துறை மீதான ஆர்வம் மென்மேலும் அதிகரித்தது. எனவே தன் அறிவுத்திறனை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளத் தீர்மானித்தார். “டிமேட் கணக்கு திறப்பது, முதலீட்டு வகைகள் குறித்த புரிதல் என அடிப்படை விஷயங்கள்கூட பலருக்கு தெரியவில்லை. இதை அறிந்ததும் சமூக நலனில் பங்களிக்கும் விதம் புலப்பட்டது,” என்கிறார் ராகுல். SEBI-யில் துணை சட்ட ஆலோசகராக முழு நேரமாக பணியாற்றியவாறே எம்பிஏ (நிதி) படித்து வருகிறார். அத்துடன் நிறுவன செயலாளர் படிப்பிற்கு தன்னை ஆயத்தப்படுத்தி வருகிறார். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நிதி சார்ந்த விழிப்புணர்வு 2018-ம் ஆண்டு ராகுல் தொழில் வாழ்க்கையில் உச்சத்தில் மிளிர்ந்தார். மற்ற நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் நிதி சார்ந்த கல்வியறிவு விகிதம் இந்தியாவில் மிகவும் மோசமாக இருப்பதை உணர்ந்தார். நாட்டில் உள்ள பெரியவர்களில் 76 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானோரால் அடிப்படை நிதித் திட்டமிடலை புரிந்துகொள்ளவோ பணத்தை முறையாக நிர்வகிக்கவோ தெரியவில்லை என்கிறது அமெரிக்கக் கடன் மதிப்பீட்டு நிறுவனமான Standard and Poor.

இந்த எண்ணிக்கை ராகுலை வெகுவாக பாதித்தது. ஆனால் ராகுல் இதை வெறும் தகவலாகப் பார்க்கவில்லை. உடனே இதில் தலையிட்டு நேர்மறையான மாற்றத்தைக் கொண்டு சேர்க்கத் தீர்மானித்தார். நிதி மேலாண்மை மற்றும் முதலீடு சம்பந்தப்பட்ட பயிற்சி பட்டறைகளை ஏற்பாடு செய்யத் தொடங்கினார். “நிதி சார்ந்த அறிவுத்திறன் பல்வேறு விதங்களில் வருவாய் ஈட்ட உதவுவதுடன் அவசர காலங்களுக்காக திட்டமிடவும் பணத்தின் மதிப்பை உணரவும் உதவுகிறது. முக்கியமாக பொருளாதார மேம்பாடும் சுதந்திரமும் கிடைக்கும். எனினும் நிதி சார்ந்த கல்வியறிவு பெரும்பாலானோரிடம் மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது. குறிப்பாக மாற்றுத்திறனாளிகளிடையே மிகவும் குறைவாக உள்ளது. எனவே சூழலை மேம்படுத்துவதில் பங்களிக்க விரும்பினேன்,” என்றார் ராகுல். வார நாட்களில் பணியில் மும்முரமாக இருதாலும் வார இறுதி நாட்களில் ஊடாடும் வகையிலான பயிற்சி அமர்வுகள் ஏற்பாடு செய்யத் தொடங்கினார். இதில் நிதி புலமை மற்றும் முதலீட்டுத் தீர்மானங்களில் கவனம் செலுத்தப்பட்டது.

இந்த பயிற்சி பட்டறைகள் அனைத்தும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காகவே பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. “நான் நிதி கோட்பாடுகளை மிகவும் எளிமையாக எடுத்துரைத்தேன். எந்தவித சிரமமும் இன்றி மக்கள் எளிதாகப் புரிந்துகொள்ளலாம். மாற்றுத்திறனாளிகள் பெரும்பாலானோர் வேலையில்லாமல் தவிக்கின்றனர். அல்லது குறைந்த வருவாய் ஈட்டுகின்றனர். எனவே குறைந்த தொகை கொண்ட முதலீட்டு வாய்ப்புகள் குறித்தே பேசினேன்,” என விவரித்தார். தனிநபர்கள் பணத்தை ஈட்டவும் சேமிக்கவும் உதவும் வகையில் பல தலைப்புகளில் முக்கிய கவனம் செலுத்தினார் ராகுல். நிதி சார்ந்த இலக்கு நிர்ணயிக்கவும் ரிஸ்க் அளவை நிர்ணயிக்கவும் ஈக்விட்டி, மியூச்சுவல் ஃபண்ட் உள்ளிட்ட முதலீடுகள் குறித்து ஆராயவும் தங்களது வளர்ச்சியை கண்காணிக்கவும் பயிற்சியளிக்கிறார். ராகுல் இதுவரை 35-க்கும் அதிகமான பயிற்சி பட்டறைகள் ஏற்பாடு செய்துள்ளார். மாற்றுத்திறனாளிகள் கிட்டத்தட்ட 4,000 பேர் இவற்றின் மூலம் பலனடைந்துள்ளனர்.

அனைவரையும் உள்ளடக்கிய சமூகத்தை உருவாக்குவதில் பங்களிக்கும் பல்வேறு அரசு சாரா நிறுவனங்களை ஒருங்கிணைத்து பயிற்சி பட்டறைகள் ஏற்பாடு செய்கிறார். பெங்களூருவில் உள்ள தேசிய பார்வையற்றோர் சங்கம், நாக்பூரில் உள்ள ஆத்மதீபம் சொசைட்டி, மும்பையில் உள்ள ஸ்நேகாகிட் ஹெல்ப்லைன் ஃபார் விஷுவலி சேலஞ்சுடு மற்றும் எஸ்பிஐ ஃபவுண்டேஷன், ஜெய்பூரில் உள்ள ராஜஸ்தான் நேத்ராஹீன் கல்யாண் சங் போன்றவை இதில் அடங்கும்.

34 வயதான தவால் பாவ்சர் பார்வை மாற்றுத்திறனாளி. மும்பையைச் சேர்ந்த இவர் ஒரு பியானோ நிபுணர். 2020-ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் நடைபெற்ற ராகுலின் வெபினாரில் பங்கேற்ற இவர் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது என்கிறார். “நான் இதற்கு முன்பு சில முதலீடுகள் செய்துள்ளேன். ஆனால் ராகுலின் உரையைக் கேட்ட பிறகு என்னுடைய முதலீட்டை முறைப்படுத்தவேண்டும் என்பதை புரிந்துகொண்டேன். பாதுகாப்பான எதிர்காலத்திற்கு எப்படி நிதியை முறையாக கணக்கிடவேண்டும் என்பதை ஆழமாகப் புரிந்துகொள்ள அவரது ஆலோசனைகள் உதவியது,” என்றார். இவரது பயிற்சி பட்டறைகளில் பங்கேற்ற 4,000-க்கும் மேற்பட்டோரில் 1,500-க்கும் அதிகமானோர் தற்போது நிரந்தர வைப்பு நிதி, மியூச்சுவல் ஃபண்ட், பங்குச் சந்தை போன்றவற்றில் முதலீடு செய்து வருகின்றனர். “இந்த மாற்றங்களுக்கு நான் காரணமாக இருந்திருக்கிறேன் என்பதை நினைக்கும்போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. வருங்காலத்தில் என் முயற்சியைத் தொடர்ந்து, அதிக எண்ணிக்கையிலான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சக்தியளிக்க விரும்புகிறேன்,” என்றார் ராகுல். ஆங்கில கட்டுரையாளர்: ரோஷ்னி பாலாஜி | தமிழில்: ஸ்ரீவித்யா ALSO READ மாற்றுத்திறனாளி அல்ல; கோடிகளில் ஈட்டி உலகை மாற்றிய திறனாளி; ஸ்ரீகாந்த் போளா...!

India’s most prolific entrepreneurship conference TechSparks is back! With it comes an opportunity for early-stage startups to scale and succeed. Apply for Tech30 and get a chance to get funding of up to Rs 50 lakh and pitch to top investors live online.