'கொரோனா வைரசுடன் நாம் வாழப் பழகிக் கொள்ளவேண்டும’ – இந்திய சுகாதாரத் துறை!

இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று, நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதால் இந்த வைரசுடன் வாழ நாம் பழகிக்கொள்ளவேண்டும் என்று மத்திய சுகாதாரத் துறை இணைச் செயலர் லாவ் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார். “இன்று புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊர் திரும்புவது குறித்தும் கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக பிறப்பிக்கப்பட்ட பொதுமுடக்கத்தைத் தளர்த்துவது குறித்தும் நாம் பேசி வருகிறோம். ஆனால் அதேநேரம் நாம் இனி இந்த வைரஸுடன் வாழ பழகிக் கொள்ளவேண்டும்,” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். கொரோனா வைரஸ் பரவலைத் தடுப்பதற்கான வழிகாட்டுதல்களைக் கொண்டு நம் செயல்பாடுகளில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்திக்கொள்ளவேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.

கொரோனா வைரஸ் பரவலைத் தடுக்கும் வகையில் நாடு முழுவதும் பொது முடக்கம் அறிவிக்கப்பட்டு இருமுறை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் இந்த நடவடிக்கை போதுமானதாக இருக்காது என்றும் பரிசோதனைகள் அதிகளவில் மேற்கொள்ளப்படுவது மட்டுமே கொரோனா வைரஸ் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் என்றும் விமர்சனங்கள் எழுந்து வருகிறது.

அதுமட்டுமின்றி இந்த ஊரடங்கு நடவடிக்கையானது பொருளாதார ரீதியாக மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்றும் பலர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊர் திரும்பப் பேருந்து மூலம் பயணிக்க மத்திய அரசு அனுமதியளித்தது. அதைத் தொடர்ந்து ரயில் போக்குவரத்தும் அனுமதிக்கப்பட்டது. இதனால் வெவ்வேறு மாநிலங்களில் சிக்கித்தவித்த எண்ணற்ற தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊர் திரும்பி வருகின்றனர்.

எனினும் கர்நாடகா மாநிலத்தில் பொருளாதார பாதிப்புகளை மீட்டெடுப்பதற்காக புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை தக்கவைத்துக்கொள்ளும் நோக்கோடு சிறப்பு ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டது. இதற்குக் கடும் எதிர்ப்பு எழுந்த நிலையில் சிறப்பு ரயில்கள் மீண்டும் இயங்கும் என கர்நாடக அரசு அறிவித்தது.

