வைரஸ்களுக்கு பெயர் வைப்பது யார்? எப்படி?

சார்ஸ், கொரோனா, நிபா, எச்1என்1 என்று ஒவ்வொரு வைரசும் ஒவ்வொரு பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது. சீசனுக்கு ஏற்ப வைரஸ் பரவுவதால், உலக மக்கள் அதன் பெயர் கொண்டு அடையாளம் கண்டு கொள்கின்றனர். செய்திகளிலும் வைரசின் பெயர் கொண்டு தகவல்கள் வருவதால் நமக்கு புரிதல் சுலபமாக இருக்கின்றது.

ஆனால் இப்படி ஒவ்வொரு வித வைரஸ்களுக்கும் புதுப்புது பெயர்கள் இருக்கிறது. இந்த பெயரை யார், எப்படி, எதற்காக வைக்கிறார்கள் தெரியுமா? ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses) என்ற லண்டனில் தலைமையிடத்தைக் கொண்டிருக்கும் அமைப்பு தான் வைரசுகளுக்கு பெயர்களைத் தீர்மானிக்கிறது. ஒரு வைரசின் ஜெனிடிக் தன்மையைப் பொருத்தும், அதன் வளர்ச்சியை ஆராய்ந்த பின்னர் அதற்கான பெயர் வைக்கப்படுகிறது. சில சமயம் அது முதன்முதலில் தோன்றிய ஊர், அல்லது ஒரு அடையாளத்தைக் குறிக்கும் வகையில் பெயர் வைக்கிறார்கள். அப்படி பெயர் வைப்பதன் மூலம் வைரஸ் தொற்று கண்டுபிடிப்பு, டெஸ்ட்கள், தடுப்பூசிகள் மற்றும் தொற்றைக் குணப்படுத்தும் மருந்துகளை உருவாக்குவதும் சுலபமாகிறது. வைரசின் பெயரை மட்டும் தான் இம்மையம் தீர்மானிக்கிறது. நோய்களின் பெயரை WHO (உலக சுகாதார அமைப்பு) தீர்மானிக்கும். அதன் அடிப்படையில் தான் உலக நாடுகளுக்கிடையே குறிப்பிட்ட நோய் தொடர்பான விவாதங்கள், நிலை, அதன் வீரியம் மற்றும் சிகிச்சை முறைகள் பற்றி விவாதிக்கமுடிகிறது.

உலகையே அச்சுறுத்திய சில வைரஸ் தொற்றுக்கள் மற்றும் அதற்கு அப்பெயர் வந்ததன் காரணத்தைப் பார்க்கலாம்:

1. எச்.ஐ.வி (HIV) : The Human Immunodeficiency Virus (HIV) எனும் வைரஸ் ஏய்ட்ச் (AIDS- Acquired Immunodeficiency Syndrome) மனிதர்களிடையே உருவாகக் காரணமாக இருக்கிறது. இது மனித இனத்தில் இதுவரை 32 மில்லியன் உயிர்பலிகளை வாங்கியுள்ளது என WHO கணக்கிடுகிறது. எச்.ஐ.வி. வைரஸ் மனித உடலில் உள்ள எதிர்ப்புச்சக்தியை மெல்ல வலுவிழக்கச்செய்து, தொற்றுகளை எதிர்த்துப் போராடும் சக்தியை குறைத்துவிடுகிறது. இதனால் பலவித நோய்கள் மற்றும் புற்றுநோய் வரக் காரணமாகி உயிர்பலி ஏற்பட்டுவிடுகிறது. இத்தொற்றுக்கு தடுப்பூசி இல்லை ஆனால் எதிர்ப்புச்சக்தியை கூட்டும் சில மருந்துகள் மட்டும் உள்ளது.

2. பறவைக் காய்ச்சல் (Bird Flu) : H5N1 எனும் ஒருவித இன்ஃப்ளுயன்சா வைரஸ், பறவைகளின் மூச்சுக்குழாயில் தொற்றை ஏற்படுத்தி, அதனால் ஏவியன் இன்ஃப்ளுயன்சா அல்லது பறவைக்காய்ச்சலை உருவாக்குகிறது.

ஏவியன் இன்ஃப்ளுயன்சா வைரஸ் பொதுவாக பறவைகளிடையே தான் இருக்கும். மனிதர்கள் தொற்று உள்ள அப்பறவைகளுடன் தொடர்பில் இருந்தால் மனித உடலிலும் இது பரவிவிடும் என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

3. பன்றிக்காய்ச்சல் (H1NI Swine flu): H1N1 என்பது இன்ஃப்ளுயன்சா ஏ வகை வைரஸ் ஆகும். இது புரதங்களின் அடிப்படையில் இரு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. ஸ்வைன் ஃப்ளூ அதாவது பன்றிக்காய்ச்சல் என்பது பன்றிகளின் மூச்சுக்குழாயில் ஏற்படும் வைரஸ் ஆகும். இது டைப் ஏ வகையைச் சேர்ந்தது.

இதே வகை மனிதர்களிடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதால் இதை ‘வேரியண்ட் வைரஸ்’ அதாவது H1N1v என்று அழைக்கப்படுகிறது. கிட்டத்தட்ட 2009-10 ஆண்டுகளில் உலகமெங்கும் பரவிய இந்த பன்றிக்காய்ச்சலில் சுமார் 18ஆயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர்.

4. நிபா வைரஸ் (Nipah virus) : Centers for Disease Control and Prevention (CDC) அறிவிப்பின்படி, இந்த வைரஸ் மலேசியாவில் உள்ள சுங்கை நிபா என்ற கிராமத்தில் தோன்றியதாகும். இங்கு பன்றி விவசாயிகள் 1999ல் encephalitis என்ற நோயால் பாதிக்கப்பட்டபோது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது வவ்வால், பன்றிகளிடம் இருந்து மனிதர்களுக்கு பரவக்கூடியது. நிபா வைரஸ் (NiV) 2018ல் கேரளா மாநிலத்தில் வந்து வேகமாக பரவியது. ஆனால் அங்கு குறிப்பிட்ட இரண்டு மாவட்டங்களில் மட்டுமே இருந்து பின்னர் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டது.

5. எபோலா வைரச் (Ebola Virus) : WHO அறிக்கையின்படி, எபோலா வைரஸ் முதன்முதலில் 1976ல் இருமுறை வெடித்ததாகத் தெரிகிறது. முதலில் காங்கோ நாட்டில் உள்ள எபோலா நதி அருகே உள்ள ஒரு கிராமத்தில் தோன்றியதால் அதற்கு எபோலா வைரஸ் எனப் பெயரிடப்பட்டது.

பழங்கள் உண்ணும் வவ்வால்கள் எபோலா வைரஸ் முதலில் பெற்ற உயிரனம் எனக் கருதப்படுகிறது. அதனிடமிருந்து மக்களுக்கு பரவி எபோலா சில காலம் அச்சத்தை உண்டாக்கியது.

6. MERS-COV : மத்திய கிழக்கு சுவாசப் பிரச்சனை கொரோனா வைரஸ் (mers-cov) ஒருவகை நோவல் கொரோனா வைரஸ் தான். இது சுவாசக்குழாயில் தீவிரத் தொற்றை உண்டாக்கக்கூடியது. இது முதன்முதலில் சவுதி அரேபியாவில் 2012 ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

WHO அறிக்கையின்படி, தொற்று உள்ள ஒருவகை ஒட்டகங்களில் இருந்து நேரடி அல்லது மறைமுகமாகத் தொடர்பில் இருக்கும் மனிதர்களுக்கு இந்த வைரஸ் பரவும் என்று கூறுகிறது.

7. கொரோனா வைரஸ் (SARS-COV-2) : 2019 நோவல் கொரோனாவைரஸ் என தொடக்கத்தில் பெயரிடப்பட்ட இந்த வைரஸ் ‘கோவிட்-19’ என்று உலகில் தற்போது பிரபலமாகியுள்ளது. Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-COV-2) என்று ICTV பெயரிட்டுள்ள இவ்வைரஸ் உலகை ஆட்டிப்படைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. மரபணுவின் படி 2003ல் வெளிவந்த கொரோனாவைரஸ் தொற்றால் ஏற்பட்ட SARS நோய் போலவே தற்போதும் இருப்பதால் இதற்கு SARS- COV-2 என்று பெயரிடப்பட்டது.

SARS- CoV-2 மூலம் ஏற்படும் இந்நோய்க்கு கொரோனா வைரஸ் அல்லது கோவிட்-19 (COVID-19) என்று பெயரிடப்பட்டு இன்று உலகத்தை ஆட்டிப்படைத்துவருகிறது.

இதுவரை மேலே குறிப்பிட்ட வைரஸ்களில் அதிகம் பரவும் தன்மை கொண்டதாகவும், உலக நாடுகள் பலவற்றை ஒரே சமயத்தில் தாக்கியுள்ளதாலும் கொரோனா பற்றி தெரியாதவர்களே இல்லை எனும் அளவிற்கு உலகப்பிரபலம் ஆகிவிட்டது.

தகவல் தொகுப்பு: இந்துஜா ரகுனாதன் Also Read கொரோனா வைரசில் மூன்று வகை பிறழ்வுகள் கண்டுபிடிப்பு!

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com