Motivational Quotes | உங்களைத் தடுக்கப் போவது யார்? - வீரியமான வெற்றி மந்திரம்!

"The question isn't who is going to let me; it's who is going to stop me."

அயின் ராண்டின் சுயநிர்ணயத் தத்துவத்தை அவரது இந்த சிறிய மேற்கோள், அடக்கி ஆள முடியாத மனநிலையை வளர்க்கவும், தடைகளை வெல்லவும், உங்கள் இலக்குகளை நோக்கி உயரவும் உதவும் என்பதைக் கண்டறிய உதவும்.

ரஷ்ய - அமெரிக்க எழுத்தாளரும் தத்துவஞானியுமான அயின் ராண்ட் சொல்வது இதுதான்:

“யார் என்னை அனுமதிக்கப் போகிறார்கள் என்பது அல்ல... யார் என்னைத் தடுக்கப் போகிறார்கள் என்பதுதான் கேள்வி...”

இந்த மேற்கோள் யாரும் நம்மை தடுத்தாட்கொள்ள முடியாது என்பதையும், நம் காரியத்துக்கான பிறரது அனுமதியைக் கோரி நிற்காமையையும், தடுக்கப்போவது யார் என்ற கேள்வியையும் ஒருங்கே நம்மிடையே கேட்கின்றன.

இந்த சக்திவாய்ந்த மேற்கோள் ஒரு முக்கியமான கோட்பாடான சுயநிர்ணயக் கொள்கை பற்றியதாகும். இடைவிடாத நாட்டம் மற்றும் தடுத்து நிறுத்த முடியாத மனநிலையைப் பிரதிபலிக்கின்றது. இந்த மேற்கோளின் ஆழத்தை ஆராய்வோம். தனிப்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் வெற்றிக்கான ஊக்கியாக இது எவ்வாறு செயல்படும் என்பதைத் தெரிந்து கொள்வோம்.

நம் அக ஆற்றலை கட்டவிழ்த்து விடுதல்

எழுத்தாளர் அயின் ராண்டின் மேற்கோளின் மையமானது, நீங்களே உங்கள் விதியைத் தீர்மானிக்கும் எஜமானர் என்ற புரிதலில் உள்ளது. அனுமதி கேட்க மறுக்கும் வளைந்து கொடுக்காத தன்மை குறித்துப் பேசுகிறது. மாறாக, நம் வழியில் நிற்கும் எந்த தடையையும் சவாலுக்கு அழைக்கின்றது. எதிர்ப்பு அல்லது மற்றவர்களின் அனுமதியை எதிர்பாராது நடத்தல் ஆகியவற்றை ஊக்குவிக்கிறது. உங்கள் திட்டங்களை முன்னோக்கி நகர்த்துவதற்கான தன்னம்பிக்கை மற்றும் நெகிழ்ச்சியைப் பற்றிக் கூறுகிறது இந்த மேற்கோள்.

அனுமதி கோரும் அல்லது அனுமதிக்காக காத்திருக்கும் மனநிலையில் சிக்கிக் கொள்வது எளிது. ஆனால், உங்கள் கனவுகளைப் பின்பற்றுவதற்கான உரிமையை வேறொருவர் உங்களுக்கு வழங்குவார் என்று காத்திருப்பது வாய்ப்புகளைத் தவறவிடுதலிலும் காரியம் நிறைவேறாமல் போவதற்கும் வழிவகுக்கும். முக்கிய விஷயம் என்னவென்றால், உங்கள் உள் சக்தியைப் பயன்படுத்தி, முன்னேறி, உங்கள் சொந்த பயணத்துக்கு நீங்கள்தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும்.

தன்னம்பிக்கையின் சாராம்சம்

இந்த மேற்கோளின் மையத்தில் ஓர் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை உள்ளது. உங்கள் திறன்களில் நம்பிக்கை வைத்து உங்கள் இலக்குகளை அடைய முடியும் என்று நம்புவது அவசியம். இந்த தன்னம்பிக்கையே உங்களை முன்னோக்கிச் செலுத்தும், உங்கள் இலக்கை எட்டும் எரிபொருளாக மாறும், இடைவிடாத ஆர்வத்துடன் உங்கள் கனவுகளை நோக்கி உங்களைத் தூண்டுவது தன்னம்பிக்கையே.

இந்த உறுதிப்பாடு உங்கள் பாதையில் தவிர்க்க முடியாத தடைகள் மற்றும் பின்னடைவுகளை கடக்க உதவுகிறது. நினைவில் கொள்ளுங்கள்...

யார் உங்களை அனுமதிப்பார்கள் என்பது கேள்வி அல்ல; ஆனால், யார் உங்களைத் தடுப்பார்கள்? நீங்கள் தன்னம்பிக்கையுடன் முன்னேறும்போது உங்களைத் தடுக்கப் போவது யார் என்ற கேள்விக்கு ‘யாரும் இல்லை’ என்பதே பதிலாக இருக்கும்.

சவால்களை வாய்ப்புகளாக மாற்றுதல்

ராண்டின் மேற்கோள் முன்னோக்கிய தொலைநோக்குப் பார்வையின் முக்கியத்துவத்தையும் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. சவால்கள் மற்றும் தடைகள் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாகும். ஆனால், அவை உங்களைத் தடுக்கின்றனவா அல்லது முன்னோக்கிச் செலுத்துகின்றனவா என்பது அவற்றை நீங்கள் எப்படி உணர்கிறீர்கள் என்பதைப் பொறுத்தது.

தடைகளை எதிர்கொள்ளும்போது, ​​"யார் என்னை அனுமதிக்கப் போகிறார்கள்?" என்று கேட்பதற்குப் பதிலாக. "என்னைத் தடுக்கப் போவது யார்?" என்று உங்கள் மனநிலையை மாற்றிக் கொள்ளுங்கள். முன்னோக்கின் இந்த மாற்றம் சவால்களை வாய்ப்புகளாக மாற்றுகிறது; செயலூக்கமான மற்றும் தடுக்க முடியாத மனநிலையுடன் உங்களைத் தூண்டுகிறது.

உங்கள் பயணம்... உங்கள் விதிமுறைகள்...

கடைசியாக, அயின் ராண்டின் மேற்கோள் நமது தன்னாட்சியின் சாரத்தை வலியுறுத்துகிறது. உங்கள் வாழ்க்கைப் பயணம் தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுடையதே. வண்டியை ஓட்டுபவர் நீங்கள்தான். மற்றவர்கள் வழிகாட்டுதல் அல்லது ஆலோசனை வழங்க முடியும் என்றாலும், முடிவுகள் மற்றும் தேர்வுகள் இறுதியில் உங்கள் கைகளில் உள்ளன.

மறுப்பு அல்லது விமர்சனத்தின் மீதான பயம் உங்கள் முன்னேற்றத்தைத் தடுக்க வேண்டாம். தைரியமாக இருங்கள், இடைவிடாமல் செயல்படுங்கள். நினைவில் கொள்ளுங்கள் - நீங்கள் அனுமதி கேட்கவில்லை, உங்களுக்கான தேவைகளுக்காக நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கிறீர்கள்.

அயின் ராண்டின் மேற்கோள் நம் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இருக்கும் வலிமையின் சக்திவாய்ந்த நினைவூட்டலாகும். தன்னம்பிக்கையைத் தழுவவும், சவால்களை வாய்ப்புகளாகப் பார்க்கவும், நமது சொந்த பயணங்களுக்கு பொறுப்பேற்கவும் இது நம்மை ஊக்குவிக்கிறது.

எனவே, நீங்கள் உங்கள் சொந்த பாதையில் செல்லும்போது, ​​​​"யார் என்னைத் தடுக்கப் போகிறார்கள்?" என்று உங்களை நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். இந்தக் கேள்விக்கான பதில் வெற்றியை நோக்கி உங்கள் உந்தித் தள்ளும்.