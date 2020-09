மரச் சைக்கிள் வடிவமைத்த பஞ்சாப் தச்சர்: வெளிநாடுகளில் இருந்து குவியும் ஆர்டர்கள்!

கொரோனா வைரஸ் காரணமாக பிறப்பிக்கப்பட்ட ஊரடங்கால் வேலையை இழந்த ஏராளமானோரில் ஒருவர் தனி ராம் சக்கு. இவர் பஞ்சாப் மாநிலத்தின் ஜிர்காபூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர். இவர் தனது படைப்பாற்றல் திறன் கொண்டு சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த புதுமையான கண்டுபிடிப்பை உருவாக்கியுள்ளார். தச்சர் பணி புரியும் 40 வயதான இவர் சில பிளைவுட்களைக் கொண்டு மரச்சைக்கிள் ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளார். “கட்டுமானப் பணிகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. என்னுடைய நேரத்தைப் பயனுள்ள வகையில் செலவிடவும் புதிய திறன்களைக் கற்கவும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை உருவாக்கவும் விரும்பினேன். ஆனால் வீட்டில் இருந்த பிளைவுட், கருவிகள், பழைய சைக்கிள்கள் போன்றவற்றைக் கொண்டே புதுமை படைக்கவேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது,” என்று தனி ராம் ‘தி பெட்டர் இந்தியா’ இடம் தெரிவித்துள்ளார். இதுபோன்ற பராமரிப்பு மற்றும் பழுது பார்க்கும் வேலைகளில் தனி ராம் ஏற்கெனவே நேரம் செல்விட்டுள்ளதால் சைக்கிள் குறித்தும் அது இயங்கும் விதம் குறித்தும் புரிந்துகொள்வது எளிதாகவே இருந்துள்ளது. “நான் சைக்கிள் கடைகளில் அதிக நேரம் செலவிடுவேன். இதற்கு முன்பு நான் சைக்கிள் உருவாக்கியதில்லை. ஆனால் என் நண்பர்கள் சைக்கிளை முழுமையாக பிரித்துப் போட்டு மீண்டும் அதே பாகங்கள் கொண்டோ அல்லது சில மாறுதல்களுடனோ சைக்கிளை ஒன்றிணைப்பதைப் பார்த்திருக்கிறேன்,” என்றார். தனி ராம் சரியான வடிவமைப்பை உருவாக்கிய பிறகு சில பிளைவுட்களை எடுத்து சைக்கிளின் முக்கிய வடிவங்களைத் தரக்கூடிய பாகங்களை (body) உருவாக்கினார். பழைய சைக்கிளின் செயின், பெடல், சக்கரம், இருக்கை, ஸ்டாண்ட் போன்றவற்றை மர பாகங்களுடன் பொருத்தினார். முன்வடிவத்தை உருவாக்க இவருக்கு ஒரு மாதம் ஆனது. PGIMER நிர்வாக அதிகாரியான சைக்கிள் ஆர்வலர் ராகேஷ் சிங்கிடம் கருத்து கேட்டுள்ளார். அவரே தனி ராமின் முதல் வாடிக்கையாளர் ஆனார்.

இதைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது முயற்சியில் கனடா நாட்டின் மரப்பலகையைப் பயன்படுத்தினார். இது எடை குறைவாகவும், விலை குறைவாகவும் வலுவாகவும் இருக்கும். புதிய சைக்கிள் வழக்கமான டயர்கள், மட்கார்ட், மறுவடிவமைப்பு செய்யப்பட்ட ஹேண்டில்பார், முன்புறம் ஒரு பாஸ்கெட் போன்றவற்றைக் கொண்டுள்ளது. “இந்த சைக்கிள் 20 முதல் 22 கிலோ எடை கொண்டது. இதன் எடையை மேலும் குறைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கிறேன். ரிம் பிரேக் பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக டிஸ்க் பிரேக் பயன்படுத்தி வருகிறேன். கியர்களை இணைக்கும் பணியிலும் ஈடுபட்டுள்ளேன். குழந்தைகளுக்கான சைக்கிளையும் வடிவமைத்து வருகிறேன்,” என்று ’’இந்துஸ்தான் டைம்ஸ்’ இடம் தெரிவித்தார். ’நூரா இண்டீரியர்ஸ்’ (Noora Interiors) என்கிற பிராண்டின்கீழ் ஒரு சைக்கிள் 15,000 ரூபாய் என்கிற விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தனி ராம் இந்த பிராண்டின்கீழ் வீட்டிற்கான தச்சுவேலை பொருட்களையும் விற்பனை செய்து வருகிறார். இந்த சைக்கிளில் ஒரு நாளைக்கு 25 கி.மீட்டர் வரை பயணிக்கலாம். ஆனால் இதன் தனித்துவமான காட்சியமைப்பு மக்களிடையே ஆர்வத்தையும் உற்சாகத்தையும் வரவழைத்துள்ளது.

தனி ராம் தென்னாப்பிரிக்கா, கனடா, ஜலந்தர், டெல்லி ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான ஆர்டர்களைப் பெற்று வருகிறார். ஜூலை 27-ம் தேதி முதல் 30-ம் தேதி வரை எட்டு சைக்கிள்கள் விற்பனையாகியுள்ளன.

