‘உலக இதய தினம்’ - இதயம் சொல்வதை கேளுங்கள், கட்டுக் கதைளை அல்ல...

கார்டியோவாஸ்குலர் நோய்கள் என குறிப்பிடப்படும் இதயம் சார்ந்த நோய்கள் அதிகரித்து வருகிறது. இந்தியாவில் கடந்த பத்தாண்டுகளில் இது மும்மடங்காகி இருக்கிறது. மிகவும் இளம் வயதினர் மத்தியில் இதய நோய் பாதிப்பு அதிகரித்திருப்பது தான் மேலும் கவலைக்குறியதாக இருக்கிறது. பரவலாக நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகள், தெற்காசியர்கள் மத்தியில் குறிப்பாக இந்தியர்கள் மத்தியில் இதய நோய் பாதிப்பு அதிகமாக இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. 45 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள், இதய நோய் பாதிப்பு மற்றும் இரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை நோய் போன்ற வாழ்வியல் சார்ந்த நோய்கள், உள்ள குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் அதிக இடர் கொண்டவர்களாக இருக்கின்றனர். செப்டம்பர் 29ம் தேதி கடைப்பிடிக்கப்படும் உலக இதய தினத்தன்றும் இதய நலம் தொடர்பான குறிப்புகளையும், உங்கள் இதயத்தின் மிக முக்கிய அங்கத்தை பாதுகாப்பது தொடர்பான பரவலான மாயைகள் குறித்தும் தெரிந்து கொள்ளலாம். இதய நோய் என்றால் என்ன ? கார்டியோவாஸ்குலர் நோய் என்பது, இதயத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடு உள்ளிட்டவற்றை பாதிக்கக் கூடிய பல்வேறு வகையான இதயம் தொடர்பான பாதிப்புகளை குறிக்க பயன்படுகிறது.

கோரோனரி ஹார்ட் டிசீஸ் (Coronary heart disease), ஆர்ஹைதைமியாஸ் (Arrhythmias) , ஆரோடிக் ஸ்டெனோசிஸ் (Aortic stenosis), மாரடைப்பு , இதய செயலிழப்பு உள்ளிட்டவை இதில் அடங்கும். மன அழுத்தம், மந்தமான வாழ்க்கை முறை, டிரான்ஸ் கொழுப்பு நிறைந்த உணவை உட்கொள்வது, புகையிலை, பருமன் ஆகியவை இதற்கான முக்கியக் காரணங்களாக அமைகின்றன. மந்தமான வாழ்க்கை முறை மற்றும் நகர வாழ்க்கையின் தன்மை உடல் சார்ந்த செயல்பாடுகளுக்கு வழியில்லாமல் செய்து விடுகின்றன. இதன் காரணமாகக் பொதுவாக ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இளம் வயதினர் ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் இதய நோய் பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்றனர். நீரிழிவு நோய் மற்றொரு முக்கியக் காரணமாக அமைகிறது. அறிகுறிகள் மார்பக வலி , தாடையில் அல்லது பின்பக்கம் வலி (தோள்பட்டைகளுக்கு இடையே) காரணம் இல்லாத களைப்பு அல்லது சோர்வு, மூச்சுத்திணறல், இருமல், மயக்கம், திடீர் கால் வீக்கம் அல்லது நீர் சேர்வது ஆகியவை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய அறிகுறிகள். இதயநோய் தொடர்பான கட்டுக்கதைகள் #கட்டுக்கதை: வயதானால் அதிக இரத்த அழுத்தம் இருக்கலாம் வயது ஆகும் போது இரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது என்றாலும் இது இயல்பு அல்ல. வயதாகும் போது தமணி சுவர்கள் (arterial walls) இறுகுகிறது. இது இயல்பானது அல்ல, இதனால் இதயம் அதிக அளவில் பம்ப் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. எனவே, வயது என்னவாக இருந்தாலும் சரி, இரத்த அழுத்தத்தை சீராக 80 மற்றும் 120க்குள் வைத்திருப்பது அவசியம். இரத்த அழுத்தம் 140/90. மேல் அதிகரித்தால் சிகிச்சை பெறுவது அவசியம். உணவில் ஊட்டச்சத்து மிக்க பொருட்களை சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும், உடற்பயிற்சி செய்வதும் அவசியம். #கட்டுக்கதை: வைட்டமின்கள், ஊட்டச்சத்துகள் மூலம் இதய நோய் இடர்களை குறைக்கலாம் இந்தத் துணை ஊட்டச்சத்துகள் இதய நோயை குறைப்பதாக, எந்த ஆதாரமும் இல்லை என அமெரிக்க இதய சங்கம் தெரிவிக்கிறது. அறுசுவை மற்றும் ஏழு வகை வண்ணம் கொண்ட உணவுகளை சேர்த்துக்கொள்வது அவசியம். #கட்டுக்கதை: பெண்கள் இதயநோய் பாதிப்புக்குள் உள்ளவாதில்லை ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் இதய நோய் பாதிக்கும் அபாயம் உண்டு. ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையில் முறை இல்லாவிட்டால் இந்த அபாயம் உண்டு. 65 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்களின் மரணத்தில் இதய நோய் முக்கியக் காரணமாக இருக்கிறது. இப்போது பெண்களில் புற்றுநோயை விட இதய நோய் பாதிப்பு அதிகம் உள்ளது. #கட்டுக்கதை: இதய நோயாளிகள் கொழுப்பு உட்கொள்ளக்கூடாது குறைந்த சாச்சுரேட்டட் கொழுப்பு மற்றும் பூஜ்ஜியம் டிரான்ஸ் கொழுப்பு கொண்ட உணவை உட்கொள்வது அவசியம். ஆமால், காய்கறிகள் சார்ந்த எண்ணெயில் உள்ள அன்சாச்சுரேடட் கொழுப்பு நல்லது. ஒமேகா -3 பேட்டி ஆசிட் கொண்ட மீன்களை வாரம் மூன்று முறை உட்கொள்வது இதய நோய் பாதிப்பு வாய்ப்பை குறைக்கும். இதயத்தை பாதுகாக்க முழுமையான ஆரோக்கிய வாழ்க்கைக்கு இதய நலன் பேணுங்கள். பெரும்பாலான இதய நோய் பாதிப்புகளை, இளம் வயதில் இருந்து ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை பின்பற்றுவதன் மூலம் தவிர்க்கலாம். இதற்கான சில கட்டுப்பாடுகள் தினமும் 30 முதல் 60 நிமிடங்கள் ஏதேனும் ஒரு வகை உடற்பயிற்சி செய்வது, தானியங்கள், பழங்கள், காய்கறிகள் கொண்ட ஆரோக்கிய உணவு, மது, புகையிலையை, சர்க்கரை, டிரான்ஸ் பேட் அதிகம் உள்ள உணவுகளை தவிர்ப்பதாகும். தினமும் இரவு குறைந்தது ஏழு மணி நேரம் தூங்குங்கள். இரத்த அழுத்தம், கொலஸ்ட்ரால் சர்க்கரை ஆகியவற்றை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கவும். ஆண்டுதோறும் மருத்துவப் பரிசோதனை செய்து கொள்வதும் அவசியம். சிறிய மாற்றங்கள் இதய நலனை ஒட்டுமொத்த நோக்கில் காப்பது மிகவும் அவசியம். வாழ்வியில் முறையில் சிறிய மாற்றங்கள் நல்ல பலன் கொடுக்கும். மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு அதிகரிப்பதன் மூலம் இதய நோய் பாதிப்பை குறைக்கலாம்.

ஆங்கில கட்டுரையாளர்: டாக்டர்.கே.கே.அகர்வால் | தமிழில் –சைபர்சிம்மன்

