இந்தியா முழுவதும் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க யுவர்ஸ்டோரி-ன் 'Jobs for All: In India, for India’ பிரச்சாரம்!

கொரோனா வைரஸ் பெருந்தொற்று பரவத் தொடங்கியது முதல் இந்தியாவில் வேலையிழப்பு அதிகரித்து வருகிறது. ஆகஸ்ட் மாத இறுதியில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டத் துறையில் மட்டும் சம்பளம் வாங்கும் 21 மில்லியன் ஊழியர்கள் வேலையை இழந்துள்ளதாக மதிப்பிடப்படுகிறது என இந்திய பொருளாதார கண்காணிப்பு மையம் (CMIE) தெரிவித்துள்ளது.

2019-20 ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் 86 மில்லியன் ஊழியர்கள் சம்பளத்துடன் பணிபுரிந்து வந்தனர். இந்த எண்ணிக்கையானது ஆகஸ்ட் 2020ல் 65 மில்லியனாக குறைந்துள்ளது. இந்தியாவில் ஒட்டுமொத்த வேலைவாய்ப்புகளில் சம்பளத்துடன்கூடிய பணிகள் வெறும் 21 முதல் 22 சதவீதம் மட்டுமே பங்களிக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்பின்றி தவிக்கும் அதிகப்படியான மக்களுக்கு உடனடியாக வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கித் தரவேண்டிய அவசியம் நிலவுகிறது. இந்தியாவில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்படாத துறைகளில் வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட உதவவேண்டும் என்பதில் யுவர்ஸ்டோரி தீவிர முனைப்புடன் உள்ளது. முக்கியமாக வேலை தேடுவோர் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட மில்லியன் கணக்கானோர் சார்பாக குரல் கொடுக்கவும் விரும்புகிறது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தற்சார்பு இந்தியாவை உருவாக்குவதில் தீவிரம் காட்டி வருகிறார். அத்துடன் இந்திய இளைஞர்களுக்கும் பாமர மக்களுக்கும் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்க வேண்டும் என்பதைத் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார். இதற்கிணங்க தொழில்நுட்பத் துறையில் அதிகளவில் வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்க முடியும் என்று யுவர்ஸ்டோர் திடமாக நம்புகிறது.

தொழில்நுட்பத்தால் புதுமை படைக்கவும் சராசரி மக்களின் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தவும் மட்டுமல்லாது ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கவும் முடியும். அந்த வகையில் யுவர்ஸ்டோரி இந்தியா முழுவதும் ‘Jobs for All: In India, for India’ (அனைவருக்குமான வேலை வாய்ப்பு: இந்தியாவில், இந்தியாவிற்காக) என்கிற பிரச்சாரத்தை தொடங்கியுள்ளது. இப்பிரச்சாரம் மூலம்: இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்பு உருவாக உதவுவது

வேலை தேடுவோர் சார்பில் குரல் கொடுப்பது

இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவோர்கள் மீது சிறப்பு கவனம் செலுத்துவது

இந்தியாவின் திறன் வழங்குவோர்களை காட்சிப்படுத்துவது

வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குபவர்களையும் வேலை வாய்ப்பு தேடுவோர்களையும் ஒன்றிணைப்பது போன்றவையே இந்தப் பிரச்சாரத்தின் முன்னிலைப்படுத்தப்படும். மேலும், யுவர்ஸ்டோரியின் ‘Jobs for All: In India, for India’ பிரச்சாரத்தில் முன்னணி பொருளாதார நிபுணர்கள், கொள்கை உருவாக்குபவர்கள், வணிகத் தலைவர்கள் போன்றோருடன் கலந்துரையாடல்கள் இடம்பெற்றிருக்கும்; இந்தியா முழுவதும் உள்ள வேலை தேடுவோர்களின் குரல்கள் பொதுவெளியில் ஒலிக்கும் வகையில் அவர்களது கதைகள் இடம்பெற்றிருக்கும்; வேலை தேடுவோர்களை சிறப்பாக இணைக்கும் வகையில் கார்ப்பரேட்கள், வணிகங்கள், திறன் வழங்குவோர்கள் போன்றோர்களுடனான பார்ட்னர்ஷிப் இடம்பெற்றிருக்கும்.

இந்தியா திறன்மிக்க ஊழியர்களை அதிகளவில் கொண்ட நாடு. உலகளாவிய சந்தையில் சிறப்பாகப் போட்டியிடக்கூடிய திறன் மிக்கவர்கள் இந்தியர்கள். இளைஞர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் இருப்பதால் வளர்ந்து வரும் துறைகளில் காணப்படும் வேலை வாய்ப்புகளை முறையாகப் பயன்படுத்திக்கொண்டால் அடுத்த சில பத்தாண்டுகளில் நாடு மேலும் வளர்ச்சியடையும். “யுவர்ஸ்டோரியின் ‘Jobs for All: In India, for India’ பிரச்சாரத்தின் மூலம் அனைத்து வளங்களையும் ஒன்று திரட்டி, அவற்றைப் பயன்படுத்தி மாற்றத்தை கொண்டு சேர்க்க விரும்புகிறோம். இந்த மாற்றத்தை சாத்தியப்படுத்த ஸ்டார்ட் அப்கள், நிறுவனங்கள், திறன் வழங்குவோர்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், கொள்கை உருவாக்குபவர்கள் போன்றோரை ஒன்றிணைக்க உள்ளோம்,” என்றார் யுவர்ஸ்டோரி நிறுவனர் மற்றும் சிஇஓ ஷ்ரத்தா ஷர்மா. இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்பு அதிகரிக்கச் செய்ய ‘Jobs for All: In India, for India’ பிரச்சாரம் ஆறு பகுதிகளில் முக்கிய கவனம் செலுத்தவேண்டியுள்ளது.

இந்தப் பகுதிகள் வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்குவதில் நேரடியாகத் தொடர்புடையவை. கலந்துரையாடல்கள், துறை சார்ந்த பார்ட்னர்ஷிப், திறன் பயிற்சி திட்டங்கள், திட்டமிடல் அறிக்கைகள், கொள்கை பரிந்துரைகள், உள்ளடக்கங்கள், டிஜிட்டல் பிரச்சாரங்கள் போன்றவற்றின் மூலம் இது மேற்கொள்ளப்படும். தொழில்நுட்பம், கல்வி, திறன் பயிற்சி, நிறுவனங்கள், ஸ்டார்ட் அப்கள், பொதுத் துறை போன்றவற்றில் முன்னணி வகிப்பவர்கள் ஒன்றிணைக்கப்படுவார்கள்.

வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதே இந்த முயற்சியின் முக்கிய நோக்கம். இருப்பினும் ‘Jobs for All: In India, for India’ பிரச்சாரம் கீழ்கண்ட பகுதிகளிலும் பணியாற்றும்:

பிரதமரின் ஆத்ம நிர்பார் பாரத் திட்டம் முறையாக புரிந்துகொள்ளப்படுவதும் இந்தியாவில் அனைவருக்கும் வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படுவதும் உறுதிசெய்யப்படும்.

தொழில்நுட்பம் சார்ந்த வேலை வாய்ப்பு சந்தையில் இந்தியாவின் பங்களிப்பு அதிகரிக்கப்படும்.

தொழில்நுட்பத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் நாடாக, சந்தையின் மொத்த விற்பனை சதவீதமும் விழிப்புணர்வும் விரிவுபடுத்தப்படும்.

இந்தப் பகுதியில் வளர்ந்து வரும் ஸ்டார்ட் அப்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்க ஆதரவளித்து ஊக்குவித்து பலரைச் சென்றடைய வழிவகுக்கப்படும்.

வேலை வாய்ப்பு சந்தையின் வளர்ந்து வரும் போக்குகள் மற்றும் திறன்கள் காட்சிப்படுத்தப்படும்.

இளைஞர்கள் திறனை மேம்படுத்தவும் குறிப்பிட்ட பிரிவில் நிபுணத்துவம் பெறவும் உதவி வழங்கப்படும்.

திறன்மிக்க தொழில்முறை ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களிடையே கலந்துரையாடல்கள் நடத்தப்படும்.

இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க பொது-தனியார் பார்ட்னர்ஷிப் ஊக்குவிக்கப்படும்.

இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவது தொடர்பாக குழுக்கள் அமைக்கப்படும்.

இந்தியாவின் வருங்கால வேலை வாய்ப்பு போக்குகள் மற்றும் தேவைகளுக்கு ஏற்ப நிறுவனங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், மாநிலங்கள் போன்றவை ஒருங்கிணைக்கப்படும்

பிராந்திய இளைஞர்களின் வேலை வாய்ப்பு நெருக்கடிகளைக் கையாள கொள்கை பரிந்துரைகள் வழங்கப்படும். "இந்தியாவிற்காக வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க அனைவரும் ஒன்றிணைவோம். நாம் ஒன்றாக இணைந்து ‘Jobs for All: In India, for India’ பிரச்சாரத்தை வெற்றியடையச் செய்வோம். ஒன்றாக தற்சார்பு இந்தியாவை உருவாக்குவோம்,” என்கிறார் ஷ்ரத்தா ஷர்மா. அரசாங்கம், நிறுவனங்கள், ஸ்டார்ட் அப்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் போன்றவை இணைந்துகொண்டு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதில் பங்களித்து சவாலை வாய்ப்பாக மாற்றவேண்டும் என்று இவர் அழைப்பு விடுக்கிறார்.

ஆங்கில கட்டுரையாளர்: ரியான் ஃப்ராண்ட்ஸ் | தமிழில்: ஸ்ரீவித்யா

