Amritsar Digital Academy offers top digital marketing courses with hands-on SEO, SMM, Google Ads, Content & Web Dev training.
Amritsar Digital Academy is a leading digital marketing training institute in Amritsar, offering professional courses in SEO, Social Media Marketing, Google Ads, Content Marketing, and more. Our expert-led programs empower students and professionals to build a successful career in digital marketing. Join us to learn industry-relevant skills, hands-on projects, and get certified by experienced trainers.
Bhumi Agro Industries
Bhumi Agro Industries is a Madhya Pradesh-based agricultural company dedicated to empowering Indian farmers with high-quality, eco-friendly solutions. Our product range includes Plant Growth Promoters, Bio Pesticides, Bio Fungicides, Flower Boosters, Mix Micronutrients, and Fertilizers. With a mission to promote sustainable farming, we serve growers and distributors across rural and urban regions. Our products are scientifically tested, farmer-approved, and tailored to enhance productivity while protecting the environment.
