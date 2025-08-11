Sameer Dhanrajani
Sameer is a globally recognized AI advisor, business builder, thought leader & influencer known for his deep knowledge, strategic consultation & transformational approaches in the AI & Analytics space. Over the previous 25 years, Sameer has consulted with several Fortune 500 global enterprises, Indian corporations, GCCs, startups, VC/PE firms, Pure play analytics firms, Tech, BPM & Consulting providers in driving AI led strategic transformation and innovation strategies. He has a rich and proven experience of building and scaling AI businesses and practices, creating differentiated AI & Analytics capabilities, growth segments, securing large AI & Analytics deals, curating strategic roadmaps for CXO transformations, inorganic growth through M&A, partnerships and creating significant client impact.