सेंसेक्स 595 अंक चढ़ा, निवेशकों ने कमाए 2.91 लाख करोड़ रु

आज, 16 सितंबर 2025 को भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुए. दिनभर ट्रेडिंग में खरीदारी का दबाव विशेषकर ऑटो, रियल्टी और एनर्जी सेक्टरों में देखने को मिला. वैश्विक मंदी खत्म होने की उम्मीद और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में कटौती की संभावना ने जोखिम भूख को बढ़ावा दिया. (16 September Stock Market/Share Bazaar News)

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 594.95 अंक चढ़कर 82,380.69 अंक पर बंद हुआ, जो 0.73% की बढ़त है. जबकि एनएसई निफ्टी50 (NSE Nifty50) आज 169.90 अंक चढ़कर 25,239.10 अंक पर बंद हुआ, जो 0.68% की तेजी है.

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2.91 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 462.96 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 460.05 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 2.91 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

दिनभर के प्रमुख रुझान

आज ऑटो और एनर्जी स्टॉक्स ने बाजार को सर्वाधिक समर्थन दिया. ऑटो इंडेक्स में मांग के संकेत मिले — महिंद्रा और अन्य वाहन निर्माताओं के बेहतर तिमाही अनुमान ने निवेशकों को आकर्षित किया. एनर्जी शेयर लगातार मजबूती दिखाते रहे, जिसका श्रेय ऊँची ईंधन मांग और सरकारी समर्थन संकेतों को दिया गया. इन बातों ने छोटी-मध्यम कंपनियों सहित व्यापक बाजार को भी मजबूती दी.

BSE पर आज बढ़त के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही. एक्सचेंज पर कुल 4,309 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला. इसमें से 2,508 शेयर तेजी के साथ बंद हुए. वहीं 1,606 शेयरों में गिरावट देखी गई. जबकि 195 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए. इसके अलावा 155 शेयरों ने आज कारोबार के दौरान अपना नया 52-वीक हाई छुआ. वहीं 55 शेयरों ने अपने 52-हफ्तों का नया निचला स्तर छुआ.

टॉप गेनर और लूज़र

आज BSE सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इनमें से Kotak Bank के शेयरों में सबसे अधिक (2.55%) की तेजी दर्ज की गई, और यह टॉप गेनर रहा. इसके बाद L&T (+2.28%), Mahindra & Mahindra (+2.22%), Maruti (+1.99%) और Bharti Airtel (+1.85%) के शेयरों में तेजी रही.

वहीं, सेंसेक्स के सिर्फ 2 शेयर आज गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए. इनमें से Asian Paint के शेयर में सबसे अधिक (-0.87%) की गिरावट आई और यह टॉप लूज़र रहा. इसके बाद Bajaj Finance (-0.69%) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

वैश्विक बाजारों का प्रभाव

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बाजारों में रैली रही — वॉल स्ट्रीट पर हालिया रिकॉर्ड्स और फेड की संभावित दर कटौती की अटकलें भारतीय बाजारों के लिए सकारात्मक साबित हुईं. अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता और भारत-अमेरिका व्यापार वार्ताओं की प्रगति ने भी निवेशकों का भरोसा मजबूत किया. डॉलर में कमजोरी और एशियाई बाजारों में तेजी ने भी उभरते बाजारों, विशेषकर भारत, की ओर पूंजी प्रवाह को बढ़ावा दिया.

16 सितंबर का सत्र निवेशकों के लिए सकारात्मक रहा. सुबह की अनिश्चित शुरुआत के बाद बाजार ने पूरे दिन रफ्तार पकड़ी और मजबूती के साथ बंद हुआ. वैश्विक नीतिगत संकेत, फेडरल रिजर्व की संभावित दर कटौती और व्यापारिक वार्ताओं की प्रगति जैसे कारक भारतीय बाजार को मजबूती देने वाले साबित हुए. आने वाले सत्रों में डॉलर की चाल, तेल की कीमतें और वैश्विक नीतिगत घोषणाएँ बाजार की दिशा तय करेंगी.