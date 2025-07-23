Brands
इतिहास में आज का दिन

23 जुलाई: तिलक, आजाद जन्मे और 'पृथ्वी के चचेरे भाई' की कहानी

23 जुलाई का दिन भारतीय इतिहास में बेहद खास है—इस दिन हुए बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों के जन्म, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत, इटली में भूकंप और NASA की खोज ने इस तारीख को ऐतिहासिक बना दिया. पढ़ें पूरी जानकारी. पढ़िए आज का रोचक तथ्य.

रविकांत पारीक6423 Stories
23 जुलाई: तिलक, आजाद जन्मे और 'पृथ्वी के चचेरे भाई' की कहानी

Wednesday July 23, 2025 , 6 min Read

23 जुलाई (23 July Ka Itihas) का दिन इतिहास में कई बड़ी घटनाओं का साक्षी रहा है. भारत से लेकर विश्व पटल तक, इस तारीख को राजनीति, विज्ञान, साहित्य और सामाजिक बदलावों से जुड़ी कई अहम बातें घटीं.

आज का इतिहास (History of the day) सीरीज़ में हम आपको ले चलते हैं समय की उस यात्रा पर, जहां 23 जुलाई के दिन (23 July History) घटी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मी महान हस्तियां और हुई अहम बदलावों की चर्चा करते हैं. यह सीरीज़ न केवल ऐतिहासिक जानकारी देती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे एक दिन कई मायनों में इतिहास का हिस्सा बन जाता है.

आइए, इस खास दिन की उन घटनाओं पर नज़र डालते हैं जो इतिहास में अमिट छाप छोड़ गईं —

भारत और विश्व के इतिहास में 23 जुलाई की प्रमुख घटनाएं

1856 — लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म

23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिखली गांव में जन्मे बाल गंगाधर तिलक (Bal Gangadhar Tilak) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले जननेताओं में से एक थे, जिन्हें सम्मानपूर्वक "लोकमान्य" कहा गया. वे न केवल एक क्रांतिकारी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि एक तेजस्वी पत्रकार, समाज सुधारक और शिक्षाविद भी थे. तिलक ने “स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा” जैसे नारे से लाखों भारतीयों में आज़ादी की अलख जगाई. उन्होंने 'केसरी' (मराठी) और 'मराठा' (अंग्रेज़ी) जैसे समाचार पत्रों के जरिए ब्रिटिश शासन की तीखी आलोचना की और जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक किया. तिलक ने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को सामाजिक एकता और राष्ट्रभक्ति का माध्यम बनाया, और भारतीय संस्कृति को जनआंदोलन से जोड़ा.

1906 — चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म

23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा (अब चंद्रशेखर आज़ाद नगर, जिला अलीराजपुर) में जन्मे चंद्रशेखर आज़ाद (Chandra Shekhar Azad) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे साहसी और प्रेरणादायक क्रांतिकारियों में से एक थे. उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन किशोरावस्था में ब्रिटिश अदालत में खुद को "आज़ाद" बताने के बाद उन्होंने यही नाम अपनाया. वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के प्रमुख सदस्य बने और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई को नई धार दी. काकोरी कांड (1925), लाहौर षड्यंत्र केस और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ कई दुस्साहसी कार्रवाइयों में उन्होंने नेतृत्व किया. उनका दृढ़ संकल्प था कि वे कभी अंग्रेजों के हाथ जीवित नहीं आएंगे, और इसी निष्ठा के तहत उन्होंने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क (अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क) में आखिरी गोली खुद को मारकर शहादत दी.

1927 — भारत में नियमित रेडियो प्रसारण की शुरुआत

23 जुलाई 1927 को भारत में नियमित रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई (तब बॉम्बे) से हुई, जो देश के जनसंचार इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन था. यह सेवा एक निजी कंपनी Indian Broadcasting Company (IBC) द्वारा शुरू की गई थी, जिसे ब्रिटिश सरकार से लाइसेंस प्राप्त था. इस दिन से संगीत, वार्ताएं, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संगठित प्रसारण शुरू हुआ, जिसने संचार के आधुनिक युग की नींव रखी. हालांकि IBC आर्थिक संकट के कारण 1930 में बंद हो गई, लेकिन इसके बाद सरकार ने इसे अधिग्रहित कर Indian State Broadcasting Service (ISBS) के रूप में फिर से शुरू किया. बाद में, 8 जून 1936 को इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो (All India Radio - AIR) रखा गया, जो आज भी देश की प्रमुख सार्वजनिक प्रसारण सेवा है.

1930 — इटली के एरियानो में भूकंप, 1500 लोग मरे

23 जुलाई 1930 को इटली के दक्षिणी हिस्से कैम्पानिया क्षेत्र में स्थित एरियानो इर्पिनो और आसपास के इलाकों में एक विनाशकारी भूकंप आया, जिसकी तीव्रता लगभग 6.6 मैग्नीट्यूड मापी गई. यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसके झटकों ने अवेलिनो और बेनेवेंटो प्रांतों के दर्जनों गांवों और कस्बों को पूरी तरह तबाह कर दिया. इस त्रासदी में लगभग 1,500 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग घायल हुए. हजारों घर मलबे में बदल गए, जिससे बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए. यह इटली की 20वीं सदी की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी, जिसने देश की आपदा प्रबंधन प्रणाली को झकझोर कर रख दिया और राहत कार्यों के महत्व को उजागर किया.

2015 — NASA को मिला 'पृथ्वी का बड़ा और उम्रदराज़ चचेरा भाई'

23 जुलाई 2015 को नासा (NASA) ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए बताया कि उसकी केपलर स्पेस टेलीस्कोप (Kepler telescope) टीम ने एक ऐसा ग्रह खोजा है, जिसे “पृथ्वी का बड़ा और उम्रदराज़ चचेरा भाई” कहा गया. इस ग्रह का नाम Kepler-452b है, जो पृथ्वी से लगभग 1,400 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और एक सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा करता है. यह पहला ऐसा ग्रह था जो "habitable zone" यानी रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है, जहां तरल पानी की संभावना मानी जाती है. Kepler-452b का आकार पृथ्वी से करीब 60% बड़ा है और यह संकेत देता है कि वहां चट्टानी सतह और पृथ्वी जैसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं. इस खोज ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारी आकाशगंगा में पृथ्वी जैसे जीवन-सक्षम ग्रहों की संख्या कितनी हो सकती है.

23 जुलाई को जन्मे प्रमुख व्यक्ति

1856 — बाल गंगाधर तिलक, क्रांतिकारी विचारक, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, समाज सुधारक और शिक्षाविद

1898 — ताराशंकर बंद्योपाध्याय, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार

1906 — चंद्रशेखर आज़ाद, स्वतन्त्रता सेनानी

1973 — हिमेश रेशमिया, हिन्दी फ़िल्मों के गायक, संगीतकार, गीतकार, अभिनेता और फिल्म निर्माता

23 जुलाई को जिन हस्तियों ने दुनिया को कहा अलविदा

1993 — लक्ष्मण प्रसाद दुबे, स्वतंत्रता सेनानी

2004 — महमूद, भारतीय अभिनेता और फ़िल्म निर्देशक

2012 — लक्ष्मी सहगल, स्वतंत्रता सेनानी और समाजसेविका

2016 — एस. एच. रज़ा, भारत में जन्में प्रसिद्ध चित्रकर

आज का रोचक तथ्य

क्या आप जानते हैं (Did you know) कि आज ही के दिन, 23 जुलाई को हर साल 'राष्ट्रीय प्रसारण दिवस' (National Broadcasting Day) के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सन् 1927 में भारत में पहली बार मुंबई (तब बॉम्बे) स्थित रेडियो स्टेशन से नियमित रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी. यह प्रसारण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (IBC) के तहत शुरू हुआ था, जिसने देश में जनसंचार के एक नए युग की नींव रखी.

संपादक की कलम से: अगर आप ऐसे ही इतिहास के अनसुने पन्नों में रुचि रखते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ हर दिन की ऐतिहासिक झलकियों के लिए.

