Brands
Discover
Events
Newsletter
More

Follow Us

twitterfacebookinstagramyoutube
Youtstory

Brands

Resources

Stories

General

In-Depth

Announcement

Reports

News

Funding

Startup Sectors

Women in tech

Sportstech

Agritech

E-Commerce

Education

Lifestyle

Entertainment

Art & Culture

Travel & Leisure

Curtain Raiser

Wine and Food

YSTV

ADVERTISEMENT
Advertise with us
फंडिंग एलर्ट

FMCG स्टार्टअप Mitra को मिली 14 करोड़ रुपये की फंडिंग

FMCG स्टार्टअप Mitra ने 14 करोड़ रु की ब्रिज फंडिंग हासिल की है. कंपनी अक्टूबर में नया प्लांट लॉन्च करेगी और मिलेट-बेस्ड व हेल्दी प्रोडक्ट्स पेश करेगी. दिल्ली-NCR में ITC के बाद नंबर 2 पर काबिज Mitra वर्ष 2026 में सीरीज A राउंड लाने और 500 करोड़ रु की वैल्यूएशन का आंकड़ा पार करने की ओर अग्रसर है.

रविकांत पारीक6428 Stories
FMCG स्टार्टअप Mitra को मिली 14 करोड़ रुपये की फंडिंग

Friday August 22, 2025 , 3 min Read

भारत के सबसे तेजी से बढ़ते एफएमसीजी (FMCG) स्टार्टअप्स में से एक Mitra ने ₹14 करोड़ की ब्रिज फंडिंग हासिल की है. यह निवेश कंपनी के ऑपरेशन्स को स्केल करने, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मजबूत करने और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाने में मदद करेगा. इस राउंड का नेतृत्व Bestvantage Investments ने किया है. इसके अलावा मौजूदा निवेशक सूर्या (दुबई स्थित फैमिली ऑफिस) समेत अन्य प्रमुख निवेशकों ने भी इसमें हिस्सा लिया.

Mitra इस फंडिंग का इस्तेमाल अपने मौजूदा प्लांट्स के विस्तार, अक्टूबर में शुरू होने वाले प्लांट, और मिलेट-बेस्ड व लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स जैसे ग्लूटेन-फ्री, शुगर-फ्री, डायबिटिक-फ्रेंडली आटा और ऑर्गेनिक मसाले लॉन्च करने में करेगा. कंपनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी को भी अपनाएगी ताकि मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन ज्यादा कुशल हो सकें.

Mitra की शुरुआत 2023 में हुई थी. कंपनी का मिशन है सभी के लिए हेल्थ को किफायती बनाना. इसका यूनिक स्टोन-ग्राइंडिंग (चक्की फ्रेश) मेथड प्रोडक्ट्स का स्वाद, ताजगी और न्यूट्रिशन बनाए रखता है. Mitra ने टियर 2 और टियर 3 मार्केट्स में प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स को मिड-रेंज प्राइस पर उपलब्ध कराकर ग्राहकों का भरोसा जीता है. कंपनी का 92% रीपीट परचेज रेट इसकी कस्टमर लॉयल्टी को दर्शाता है.

Mitra के फाउंडर और सीईओ अभिषेक कौशिक ने कहा, “यह फंडिंग हमारी ग्रोथ जर्नी का अहम हिस्सा है. इससे हम प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे, नए हेल्थ-ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे और भारत व इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी मौजूदगी मजबूत करेंगे. हमारा विज़न है कि अगले 2-3 साल में Mitra भारत की टॉप 5 FMCG कंपनियों में शामिल हो और आगे चलकर IPO भी लाए.”

रेवेन्यू की बात करें तो Mitra ने पहले साल 11 करोड़ की कमाई की, जो दूसरे साल बढ़कर 40 करोड़ हो गई. मौजूदा वित्तीय वर्ष में कंपनी के 120 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है. वर्तमान में Mitra के पास 500 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर और 40,000 से अधिक रिटेल टचपॉइंट्स हैं. दिल्ली-NCR रीजन में कंपनी अपने सेगमेंट में ITC के बाद नंबर 2 पर है. नया फ्लोर प्लांट शुरू होने के बाद कंपनी की मासिक आय 12 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है. खास बात यह है कि Mitra पहले से ही EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) पॉजिटिव है.

Bestvantage Investments के फाउंडर और सीईओ रमन शर्मा ने कहा, “हमें Mitra का साथ देकर खुशी हो रही है. भारतीय FMCG सेक्टर बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है. Mitra का पारंपरिक ‘चक्की फ्रेश’ तरीका और आधुनिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इसे एक खास ब्रांड बनाते हैं. इसका ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड इसकी जबरदस्त डिमांड और स्केलेबिलिटी दिखाता है.”

Bestvantage ने हाल ही में फूड-टेक स्टार्टअप House of Biryan में भी निवेश किया है. इस स्टार्टअप में क्रिकेट लीजेंड एमएस धोनी ने भी पैसे लगाए हैं.

भविष्य की योजना को लेकर कंपनी अप्रैल 2026 में सीरीज़ A राउंड लाने की तैयारी कर रही है. इस राउंड में Mitra 500 करोड़ रुपये के वैल्यूएशन का लक्ष्य रखेगी. आने वाले समय में कंपनी नए प्रोडक्ट कैटेगरी, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी विस्तार करेगी.

यह भी पढ़ें
House of Biryan को मिली 32 करोड़ रु की फंडिंग, MS धोनी ने भी लगाए पैसे