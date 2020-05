15 मई : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 15 मई वर्ष का 135 वाँ (लीप वर्ष में यह 136 वाँ) दिन है। साल में अभी और 230 दिन शेष हैं। 15 मई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1907 - शहीदे आजम भगत सिंह और राजगुरू के साथ हंसते-हंसते फांसी के फंदे पर लटकने वाले सुखदेव थापर का जन्म 15 मई 1907 को हुआ था।

1925 - पहला अरेबिक कम्यूनिस्ट न्यूजपेपर शुरू किया गया।

1935 - मास्को मेट्रो को लोगों के लिए खोला गया।

1940 - आज ही के दिन रिचर्ड और मौरिस मैकडॉनल्ड्स नाम के दो भाइयों ने मिलकर कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डीनो में छोटा सा रेस्तरां खोला था। आज फास्ट फूड रेस्तरां की चेन दुनिया में सबसे बड़ी है। फिलहाल मैकडॉनल्ड्स के 119 देशों में 35,000 आउटलेट्स हैं।

1957 - ब्रिटेन के सप्लाई मंत्रालय ने घोषणा की थी प्रशांत महासागर में किए गए श्रृखंलाबद्ध परीक्षणों के अंतर्गत पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया था।

1958 - सोवियत संघ ने स्पूतनिक-3 लॉंच किया।

1967 - आज ही के दिन बॉलीवुड अदाकारा माधुरी दीक्षित का जन्म हुआ था।

1974 - इसी दिन इजरायल के एक स्कूल में बंधक बनाईं गई 16 किशोरियों की मौत हो गई। साथ में तीन फ़लस्तीनी भी मारे गए।

1995 - एलीसन गारग्रीब्स बिना आक्सीजन सिलीडंर के एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाली पहली महिला बनीं।

1999 - कुवैती सरकार द्वारा महिलाओं को संसदीय चुनावों में मताधिकार का हक प्रदत्त।

2001 - इटली में दक्षिणपंथी गठबंधन को बहुमत।

2002 - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक पर प्रतिबंधों का अनुमोदन किया।

2003 - इराक युद्ध में अमेरिकी सेनाओं के कमांडर टामी फ़्रैक्स के ख़िलाफ़ ब्रुसेल्स की अदालत में युद्ध सम्बन्धी मुकदमा दायर।

2005 - 20 साल के बाद कनाडा में भारत का विमान उतरा।

2008 - श्रीलंका सरकार ने आतंकवादी संगठन लिट्टे पर प्रतिबन्ध दो साल के लिए बढ़ाया। भारतीय मूल की मंजूला सूद ब्रिटेन में मेयर बनने वाली पहली एशियाई महिला बनीं। 15 मई को जन्मे व्यक्ति 1817 - देवेन्द्रनाथ ठाकुर, प्रख्यात विद्वान् और धार्मिक नेता।

1897 - अल्लूरी सीताराम राजू - प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी।

1907 - क्रान्तिकारी सुखदेव - महान् क्रांतिकारी शहीद।

1923 - जॉनी वॉकर, भारतीय हास्य अभिनेता।

1933 - टी. एन. शेषन - भारत के भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त।

1965 - माधुरी दीक्षित नेने - बॉलीवुड अभिनेत्री।

1991 - श्रीमती एडिथ क्रेसन फ़्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं।

1926 - महेन्द्रनाथ मुल्ला - भारतीय नौसेना के जांबाज अफसरों में एक।

1892 - हरि विनायक पाटस्कर - भारतीय राजनीतिज्ञ तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल। 15 मई को हुए निधन 1958 - यदुनाथ सरकार - प्रसिद्ध इतिहासकार।

1993 - के.एम. करिअप्पा - भारत के 'प्रथम आर्मी कमाण्डर इन चीफ़'।

1998 - राधिका रंजन गुप्ता - भारतीय राजनीतिक दल जनता पार्टी के राजनेता थे।

2010 - भैरोंसिंह शेखावत - राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व भारत के उपराष्ट्रपति। 15 मई के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव विश्व परिवार दिवस।

