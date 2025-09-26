पैकेजिंग में 'पेपर क्रांति': प्लास्टिक की चुनौती और स्थायी विकल्प की ओर भारत

पिछले एक दशक में, पैकेजिंग के फील्ड में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है. इसकी मुख्य वजह हैं: जलवायु परिवर्तन को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताएं, प्लास्टिक कचरे की समस्या, और सर्कुलर इकोनॉमी की जरूरत. इस बदलाव के कारण, सरकारों और कंपनियों को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा है कि रोजमर्रा की चीजों की पैकेजिंग, स्टोरेज और ढुलाई किस तरह से की जाए.

पारंपरिक प्लास्टिक के कई ऑप्शन में से, पेपर सबसे ऊपर है. यह केवल प्लास्टिक की जगह लेने वाला नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा बेहतरीन ऑप्शन है जो पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग में नए-नए प्रयोग और इनोवेशन करने का शानदार मौका देता है.

स्थिरता की ओर बदलाव का नेतृत्व

आज के समय की सबसे बड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम प्लास्टिक पॉल्यूशन है. हमारा देश भारत हर साल 34 लाख टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा प्रोड्यूस करता है. इसमें से अधिकतर प्लास्टिक सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाला होता है, जो अंततः जमीन के गड्ढों या वाटर बॉडीज में पहुंच जाता है. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, सरकार ने नीतिगत स्तर पर बड़े बदलाव किए हैं.

इनमें 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व' (EPR - Extended Producer Responsibility) और कुछ खास सिंगल-यूज प्लास्टिक (एकल-उपयोग प्लास्टिक) पर बैन लगाना शामिल है. इन नियमों का मकसद यही है कि स्थायी सामग्री की ओर बदलाव की स्पीड को तेजी से बढ़ाया जा सके.

कागज: स्थिरता का आदर्श विकल्प

चूंकि पेपर एक रिन्यूएबल और बायोडिग्रेडेबल है, यह स्थिरता की इस नई दिशा के लिए एकदम सही बैठता है. अगर कागज को पर्यावरण-अनुकूल तरीके से बनाया और प्राप्त किया जाए, तो यह हमारे एनवायरमेंटल टारगेट्स को पूरा करने में मदद करता है. इसका पर्यावरण पर कम असर पड़ता है, इसे रीसायकल करना आसान है, और यह खाद बनने लायक भी होता है.

पैकेजिंग मैटेरियल में क्रांति

पुरानी सोच यह रही है कि कागज की पैकेजिंग प्लास्टिक के मुकाबले कम मजबूत होती है. लेकिन, पैकेजिंग की दुनिया में हो रहे नए-नए इनोवेशन इस गलत धारणा को लगातार तोड़ रहे हैं.

पेपर की बढ़ती क्षमता

पानी, तेल और ग्रीस-प्रूफ कोटिंग्स: अब पेपर पर ऐसी खास कोटिंग और ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं जो इसे पानी, तेल और चिकनाई (ग्रीस) से बचाते हैं. इस वजह से, कागज का इस्तेमाल फूड डिलीवरी, फ्रोजन फूड्स (जमे हुए खाद्य पदार्थों), और यहां तक कि तरल पदार्थों की पैकेजिंग में भी किया जा सकता है.

मजबूती में इनोवेशन: अब ज़्यादा मजबूत पेपर के नए ग्रेड बनाए जा रहे हैं. साथ ही, भूरे कागज (Brown Paper) का इस्तेमाल कैरी बैग और ऑनलाइन शॉपिंग की पैकेजिंग के मार्केट में तेजी से बढ़ रहा है.

हल्का बनाने की टेक्नोलॉजी: इस तकनीक से कागज की मजबूती से समझौता किए बिना उसका वजन कम किया जाता है. इससे सप्लाई चेन में कार्बन उत्सर्जन और लागत दोनों में कमी आती है.

कागज में हो रहे ये नए-नए इनोवेशन यह साबित करते हैं कि अब कागज सिर्फ गत्तों (Cartons), पोस्टर या साधारण रैपर तक ही सीमित नहीं है. आजकल कागज एक ऐसा बेहद फ्लेक्सिबल सामग्री बन रहा है जो आधुनिक सप्लाई चेन की मांगों को और उपभोक्ताओं की लाइफ स्टाइल की जरूरतों को आसानी से पूरा करने में सक्षम है.

उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करना

आज के समय में ग्राहक टिकाऊ (सस्टेनेबल) चीजों को जरूरी मानते हैं. यह उनकी खरीदारी की सोच और आदतों को प्रभावित करता है. कई रिसर्च बताते हैं कि लोग अब ऐसे प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद करते हैं जिनमें पर्यावरण–अनुकूल पैकिंग हो, जैसे कागज के बैग, रीसाइक्लिंग डिब्बे या कंपोस्टेबल कवर. ये संकेत ग्राहकों को यह भरोसा दिलाते हैं कि प्रॉडक्ट टिकाऊ है और एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता.

आने वाले दस सालों में कागज की पैकिंग सिर्फ प्रॉडक्ट को सुरक्षित रखने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह ब्रांड को अलग पहचान भी देगी. कागज की पैकिंग पर आसानी से छपाई हो सकती है, जिससे कंपनियां अपनी "सस्टेनेबिलिटी की कहानी" सीधे पैकिंग पर लिखकर ग्राहकों तक पहुंचा पाएंगी. इस तरह पैकिंग सुरक्षा, सुविधा और ग्राहकों से जुड़ाव—तीनों काम एक साथ करेगी.

सर्कुलर इकोनॉमी की ओर बढ़ते कदम

कागज की सबसे अच्छी खासियत यह है कि यह सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों के साथ पूरी तरह फिट बैठता है. जहां एक ओर मल्टी लेयर प्लास्टिक को रीसायकल करना संभव नहीं है, वहीं दूसरी ओर कागज को भारत सहित ज्यादातर देशों में रीसाइक्लिंग की प्रक्रिया द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है. इसका मतलब यह है कि इस्तेमाल किए गए कागज के फाइबर को वापस रीसायकल करके प्रोडक्ट साइकिल में लौटाया जा सकता है. इससे नए प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत कम हो जाती है.

दूसरी बात यह है कि कागज की पैकेजिंग को बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रोग्राम्स के मुताबिक बनाया जा सकता है. यह उन शहरी इलाकों के लिए बहुत जरूरी है जहां जैविक कचरे से खाद बनाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है. जब कागज इन मानकों का पालन करता है, तो इससे जमीन के गड्ढों में जाने वाले कचरे की मात्रा कम होती है और कार्बन फुटप्रिंट कम करने के टारेगेटट को पूरा करने में मदद मिलती है.

इन समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है

कागज की पैकेजिंग इस्तेमाल करने में सुविधाजनक तो है, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा. बड़ी मात्रा में कागज के इस्तेमाल के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि अनियंत्रित कटाई से जंगलों पर ज़्यादा बोझ न पड़े. कंपनियों को वनों के सर्टिफिकेशन और उनके जिम्मेदार इस्तेमाल में निवेश करना चाहिए, ताकि कागज के पर्यावरणीय फायदे, अंधाधुंध कटाई के कारण खत्म न हो जाएं.

हालांकि पैकेजिंग के लिए कागज अब ज़्यादा कंपटीटिव हो गया है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में यह अभी भी प्लास्टिक से महंगा है. इस अंतर को सरकारी पॉलिसी में प्रोत्साहन, बड़े पैमाने पर उत्पादन (economies of scale) और लगातार हो रहे इनोवेशन से भरा जा सकता है.

अंत में, ग्राहकों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है. कागज भले ही बायोडिग्रेडेबल हो, लेकिन कचरे और डिस्पोजल सिस्टम से ज्यादा से ज्यादा लाभ तभी मिल सकता है, जब रीसाइक्लिंग की आदतों और जागरूकता पर खास ध्यान दिया जाए.

टिकाऊ पैकेजिंग का भविष्य

अगले दस सालों में, पैकेजिंग का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि इंडस्ट्री स्थिरता (Sustainability) को कितनी सफलतापूर्वक अपनाते हैं. नई टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल सप्लाई चैन और बदलते उपभोक्ता व्यवहार को देखते हुए, कागज अब केवल प्लास्टिक की जगह लेने वाला नहीं है; यह स्थिरता पर आधारित पैकेजिंग क्रांति का मैन ड्राइवर बन सकता है.

जहां पैकेजिंग के अतीत को सुविधा और कम लागत ने परिभाषित किया था, वहीं भविष्य को पावर और जिम्मेदारी परिभाषित करेगी. और कागज, अपने नए और विकसित हो रहे रूपों में, उस भविष्य को परिभाषित करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है.

(लेखक 'Chandpur Paper' के डायरेक्टर, सीईओ (टेक्निकल) हैं. आलेख में व्यक्त विचार लेखक के हैं. YourStory का उनसे सहमत होना अनिवार्य नहीं है.)