ಯಾರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಕೇರಳ ಸರಕಾರದ ‘ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಿಚನ್' ಅಹಾರ ತಲುಪಿಸಲು ಗುರುವಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಕೊರೊನವೈರಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು 21 ದಿನ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಿಚನ್.

ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವ-ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ನಿಗಮಗಳು, ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು, ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಮೂಲಕ ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆದಂತಹ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಯಾರೂ ಬಳಲಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ "ವ್ಯಾಪಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು" ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದರು.

"ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಿಚನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು," ಎಂದು ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಮೇಯರ್ ಕೆ.ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

"ವಾರ್ಡ್ ಸಲಹೆಗಾರರ ​​ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಗುಂಪುಗಳು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸುಮಾರು 250 ಜನರಿಗೆ ನಿಗಮವು ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಪ ಮೇಯರ್ ರಾಖಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. Also Read ಜನರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಕೇರಳದ ಈ ರೋಬೋಟ್‌ಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವ-ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಶಾಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

"ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಐದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸದಂತೆ ನಾವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ,ʼ ಎಂದು ಮಲಪ್ಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ 104 ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಿಚನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ವಿತರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಆಹಾರ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರು ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ವಿತರಣೆ ಉಚಿತ" ಎಂದು ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು, ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಹರಡಿದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಇವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ ಇದುವರೆಗು ರಾಜ್ಯದ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

ರಾಜಧಾನಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಿಚನ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂಸೇವಕಿ ಸುನೀತಾ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ "ಉಪ್ಮಾ" ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಮಲಪ್ಪುರಂನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೆಯಿರುವ ಉಪಕ್ರಮ ‘ಕುಡುಂಬಶ್ರೀ' ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ‘ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಿಚನ್' ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

