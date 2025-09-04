செப்டம்பர் 22 முதல் ஜிஎஸ்டி மாற்றத்தால் விலை குறையப் போகும் பொருட்கள் எவை?
அன்றாடம் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களின் வரி 5% என குறைக்கப்பட்டுள்ளதால் நடுத்தர மக்களின் சுமை ஓரளவு குறையும் என்று நம்பப்படுகிறது. செப்டம்பர் 22 முதல் எந்தெந்த பொருட்களின் விலை குறைகிறது என பார்க்கலாம்.
ஒரே நாடு ஒரே வரி திட்டத்தின் கீழ் இந்தியா முழுவதும் சரக்கு மற்றும் சேவைகள் வரி 2017 ஜூலை முதல் அமல்படுத்தப்பட்டது. மாநில அரசும் மத்திய அரசும் தனித்தனியே வரிவசூலிப்பதை தவிர்த்து அன்றாட பயன்பாட்டுப் பொருட்களுக்கு 5% வரி, பொது பயன்பாட்டுப் பொருட்களுக்கு 12% வரி, அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கு 18% வரி மற்றும் ஆடம்பரப் பொருட்களுக்கு 28% வரி என விகிதங்கள் வகுக்கப்பட்டன.
அவ்வப்போது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம் கூடி பொருட்கள் மீதான வரிகளுக்கு தளர்வு கொடுத்து வந்தன. இந்நிலையில், 2025 ஆகஸ்ட் 3-ல் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில், 56வது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம் டெல்லியில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் ஜிஎஸ்டி வரியை மறுசீமைப்பதற்கு ஒப்புதல் தரப்பட்டது.
4 விகிதங்களாக இருந்த வரி அடுக்குகளில் 12 மற்றும் 28 சதவிகித வரி நீக்கப்பட்டு இரண்டே வரி முறையாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அன்றாடம் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களின் வரி 5% என குறைக்கப்பட்டுள்ளதால் நடுத்தர மக்களின் சுமை ஓரளவு குறையும் என்று நம்பப்படுகிறது.
செப்டம்பர் 22 முதல் எந்தெந்த பொருட்களின் விலை குறைகிறது என கீழே காணலாம்:
விலை குறையும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள்
- இதுவரை 18 % வரி விதிக்கப்பட்டிருந்த ஹேர் ஆயில், ஷாம்பு, பற்பசை, சோப்பு, பல் துலக்கும் பிரஷ், ஷேவிங் கிரீம்களுக்கான வரி 5% ஆக குறையும்.
- இதுவரை 12% வரி வசூலிக்கப்பட்ட வெண்ணெய், நெய், சீஸ் மற்றும் பால் பொருட்கள், பேக் செய்யப்பட்ட தின்பண்டங்கள், மிக்சர்களுக்கான வரி 5% ஆக்கப்பட்டுள்ளதால் இவற்றின் விலை குறையும்.
- கான் பிளேக்ஸ், பிஸ்கட், சாக்லேட்டுகள் மற்றும் கோகோ பவுடர், பாஸ்தா உள்ளிட்டவற்றின் மீதான வரியும் 5%ஆக குறைய உள்ளது.
- சர்க்கரை பொருட்கள், தாவர எண்ணெய், விலங்கு கொழுப்பு, இறைச்சி மற்றும் மீன் தயாரிப்பு பொருட்கள் மீதான வரி 5%ஆக குறைத்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- சுவை சேர்க்கப்படாத தண்ணீர் மற்றும் மினரல் வாட்டர் மீதான வரி 18%ல் இருந்து 5%ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
- காலணிகள் மற்றும் ஆடைகள் மீதான வரியும் 5%ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளதால் அவற்றின் விலையும் குறையும்.
- குழந்தைகளுக்கான பால் பாட்டில்கள், நாப்கின்கள் மற்றும் மருத்துவ டயப்பர்கள் மீதான வரியும் 7% குறையப்போகிறது.
- அழிப்பான்கள்(Eraser), பென்சில்கள், கிரேயான்கள், பேஸ்டல்கள், வரைபடங்கள், விளக்கப்படங்கள் மற்றும் புவி கோளங்களுக்கு இனி வரி இல்லை.
- உடற்பயிற்சி புத்தகங்கள் மற்றும் அதன் குறிப்பேடுகளுக்கும் வரி இல்லை.
- 32 இன்சுகளுக்கு மேலான எல்இடி மற்றும் எல்சிடி டிவிகளுக்கான வரி 28%ல் இருந்து 18%ஆக குறைப்பு.
- ஏசி, மானிட்டர், டிஷ் வாஷர் மீதான வரி 18%ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளதால் இவற்றின் விலையும் குறையும்.
சுகாதாரத் துறையில் விலை குறையும் பொருட்கள்
- தனிநபர் சுகாதாரம் மற்றும் ஆயுள் காப்பீட்டுக்கு இனி வரி கிடையாது.
- தெர்மாமீட்டர், மருத்துவ தர ஆக்சிஜன், அனைத்து நோயறியும் கருவிக் ளமற்றும் வினைப் பொருட்கள் மீதான வரி 5%ஆக குறைத்து நிர்ணயம்.
- குளுக்கோமீட்டர், சோதனைப் பட்டைகள் மற்றும் மூக்குக் கண்ணாடிகள் மீது விதிக்கப்பட்ட 12% வரி 5%ஆக குறைப்பு.
விலை குறையப் போகும் விவசாய உபகரணங்கள்
- டிராக்டர்கள் மீதான வரி 12%ல் இருந்து 5%ஆகவும் டிராக்டர் டயர்கள் மற்றும் பாகங்களுக்கான வரி 18%ல் இருந்து 5%மாகவும் குறைத்து நிர்ணயம்.
- குறிப்பிட்ட உயிரிகள், பூச்சிக்கொல்லிகள், நுண்ணிய நுண்ணூட்டச் சத்துக்கள், சொட்டு நீர் பாசன அமைப்பு மற்றும் தெளிப்பான்கள் மீதான வரி 5%மாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
- மண்வள பராமரிப்பு, சாகுபடி, அறுவடை மற்றும் கதிரடிப்பதற்கான இயந்திரங்கள், வேளாண்மை, தோட்டக்கலை, வனவியல் இயந்திரங்கள் மீதான வரியும் 5%ஆக குறைய உள்ளது.
ஆட்டோமொபைல் துறையில் குறையும் பொருட்கள்
- 1200சிசி-க்கு மிகாமல் உள்ள பெட்ரோல் & பெட்ரோல் ஹைபிரிட் எல்பிஜி, சிஎன்ஜி கார்கள் வரி 10% குறைந்துள்ளது.
- 1500 சிசிக்கு மிகாத டீசல் &டீசல் ஹைபிரிட் கார்கள் மீதான வரியும் 10% குறைய உள்ளது.
- 3 சக்கர வாகனங்கள், 350 சிசிக்கு கீழே உள்ள மோட்டார் சைக்கிள்கள், சரக்கு போக்குவரத்துக்கான மோட்டார் வாகனங்களின் வரியும் 28 %ல் இருந்து 18% ஆகிறது.
- மின்சார வாகனங்களுக்கான வரி தற்போதுள்ள 5% வரி என்ற நிலையிலேயே தொடரும்.