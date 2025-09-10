सोना हुआ महंगा, चांदी के भाव स्थिर – जानें आपके शहर के रेट

आज, 10 सितंबर 2025 को भारत में सोने की कीमतों में तेजी आई है जबकि चांदी के दाम कल के भाव पर स्थिर हैं. बुधवार को भारत में 24 कैरेट सोना 220 रुपये प्रति दस ग्राम महंगा हुआ है. (10 September Gold-Silver Prices/Rates)

ऐसे समय में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि देश के प्रमुख शहरों में आज सोने-चांदी के क्या भाव चल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या रुझान हैं, और क्या मौजूदा कीमतों पर निवेश करना लाभकारी हो सकता है या नहीं.

इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरे भारत में आज के ताज़ा दाम, बाजार विश्लेषण, वैश्विक संकेतों का प्रभाव और विशेषज्ञों की राय — ताकि आप अपने निवेश से जुड़े निर्णय को बेहतर ढंग से ले सकें.

आज दिल्ली में गोल्ड के रेट

राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में, बीते कारोबारी दिन की तुलना में आज 24 कैरेट सोना 220 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,10,660 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट सोना 200 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. आज 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,01,450 प्रति 10 ग्राम है. जबकि, 18 कैरेट सोना 160 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. आज 18 कैरेट सोने की कीमत ₹83,030 प्रति 10 ग्राम है. सोने के इस भाव में जीएसटी और टीसीएस शामिल नहीं किए गए हैं.

भारत के बड़े शहरों में गोल्ड के रेट

भारत के प्रमुख बड़े शहरों में आज सोने के दाम (1 ग्राम) इस प्रकार हैं:

चेन्नई — ₹11,051 (24 कैरेट) | ₹10,130 (22 कैरेट) | ₹8,405 (18 कैरेट)

मुंबई — ₹11,051 (24 कैरेट) | ₹10,130 (22 कैरेट) | ₹8,288 (18 कैरेट)

कोलकाता — ₹11,051 (24 कैरेट) | ₹10,130 (22 कैरेट) | ₹8,288 (18 कैरेट)

हैदराबाद — ₹11,051 (24 कैरेट) | ₹10,130 (22 कैरेट) | ₹8,288 (18 कैरेट)

लखनऊ — ₹11,066 (24 कैरेट) | ₹10,145 (22 कैरेट) | ₹8,303 (18 कैरेट)

जयपुर — ₹11,066 (24 कैरेट) | ₹10,145 (22 कैरेट) | ₹8,303 (18 कैरेट)

अहमदाबाद — ₹11,056 (24 कैरेट) | ₹10,135 (22 कैरेट) | ₹8,291 (18 कैरेट)

पटना — ₹11,056 (24 कैरेट) | ₹10,135 (22 कैरेट) | ₹8,291 (18 कैरेट)

भोपाल — ₹11,056 (24 कैरेट) | ₹10,135 (22 कैरेट) | ₹8,291 (18 कैरेट)

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 3,645.30 डॉलर प्रति औंस पर बोला जा रहा है. और 1 ग्राम सोने की कीमत $117.20 है. वहीं, चांदी 41.06 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर चल रही है.

भारत में आज चांदी के दाम कल के भाव पर स्थिर हैं. दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी ₹1,30,000 पर बिक रही है.

आज, दिल्ली में 1 अमेरिकी डॉलर लगभग 88.36 भारतीय रुपये के बराबर है.

निवेशकों के लिए सलाह

आज के बाजार रुझानों को देखते हुए सोने में हल्की बढ़त और चांदी के दामों की स्थिरता संकेत देती है कि निवेशकों के लिए सोना फिलहाल एक सुरक्षित विकल्प बना हुआ है, खासकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को देखते हुए.

विशेषज्ञों की राय है कि लंबी अवधि के निवेशक सोने में चरणबद्ध खरीदारी कर सकते हैं, जबकि अल्पकालिक निवेशक चांदी पर नजर बनाए रखें क्योंकि इसके दाम स्थिर हैं और आने वाले समय में इसमें तेजी की संभावना बन सकती है.

संपादक की कलम से: कीमतों में बदलाव संभव है. उपरोक्त भाव लेख प्रकाशित होने तक के समय के हैं और अलग-अलग शहरों में बाज़ार के ताजा आंकड़ों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की स्थिति पर नजर रखें और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार निवेश निर्णय लें. सोने और चांदी की खरीदारी हमेशा सरकारी प्रमाणपत्रों (जैसे BIS हॉलमार्क) वाले विक्रेताओं से करें ताकि आपको शुद्धता और कीमत दोनों का भरोसा रहे.